Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг – Кульминация культурной гегемонии левых в Европе
докладчик: В.И. Камышев
23 ИЮНЯ (четверг) в 19.00
Беседа проводится в клубе «Только сами»
(ст. метро «Смоленская» (Филевская линия), проезд Шломина, д. 6,
подъезд 2, подвал)
План доклада:
I. Проблемы, стоящие перед сегодняшними левыми силами на культурном фронте:
Как противодействовать доминированию буржуазной культуры и шоу-бизнеса?
Как избежать «интегрированного бунта», когда левые включаются в общую культурную индустрию и усиливают «мейнстрим», выгодный для властной элиты.
II. Успешная попытка доминирования левых в европейском и мировом кино (1960-1970-ые годы).
III. Особое место итальянского кинематографа в культурной гегемонии левых этого времени.
IV. Творчество режиссеров Джилло Понтекорво, Элио Петри, Франческо Рози и др.
Сведения о докладчике:
Камышев Виталий Иннокентьевич – журналист; корреспондент «Радио Свобода», эксперт сайта «Кремль.org»; член Союза российских писателей, создатель Фонда Александра Меня; в 1998-2001 гг. – издатель и главный редактор «Открытой Байкальской газеты»; автор многочисленных публикаций по вопросам искусствоведения и текущей политики.
Беседа сопровождается демонстрацией художественного фильма «Рабочий класс идет в рай» (режиссер Элио Петри; Италия, 1972 г.)
В Н И М А Н И Е !
Встреча у подъезда за 5-10 минут до начала беседы.
Опоздавших просим звонить по контактным телефонам.
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss@orc.ru