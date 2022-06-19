Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
Всеобщий закон капиталистического накопления и его действие в условиях пандемии коронавируса
(Из цикла «Политическая экономия марксизма»)
докладчик: проф. П.А. Покрытан
22 ИЮНЯ (среда) в 19.00
Беседа проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
План доклада:
- Органическое строение капитала и его динамика.
- Накопление капитала и образование промышленно-резервной армии труда.
- Теории народонаселения и их критика.
- Всеобщий закон капиталистического накопления. Относительное и абсолютное ухудшение положения людей труда.
- Историческая тенденция капиталистического накопления.
- Действие всеобщего закона капиталистического накопления в условиях пандемии коронавируса.
Сведения о докладчике:
Покрытан Павел Анатольевич – доктор экономических наук, профессор Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; автор более 50 научных работ по экономическим вопросам, в том числе монографии «Формирование и функционирование рынка рабочей силы в условиях переходной экономики».
Как добраться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевскую и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss-96@yandex.ru