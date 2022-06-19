Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Всеобщий закон капиталистического накопления и его действие в условиях пандемии коронавируса

(Из цикла «Политическая экономия марксизма»)

докладчик: проф. П.А. Покрытан

22 ИЮНЯ (среда) в 19.00

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

Органическое строение капитала и его динамика. Накопление капитала и образование промышленно-резервной армии труда. Теории народонаселения и их критика. Всеобщий закон капиталистического накопления. Относительное и абсолютное ухудшение положения людей труда. Историческая тенденция капиталистического накопления. Действие всеобщего закона капиталистического накопления в условиях пандемии коронавируса.

Сведения о докладчике:

Покрытан Павел Анатольевич – доктор экономических наук, профессор Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; автор более 50 научных работ по экономическим вопросам, в том числе монографии «Формирование и функционирование рынка рабочей силы в условиях переходной экономики».

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевскую и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru