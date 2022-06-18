Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Местное самоуправление в контексте современной практики

докладчик: С.С. Цукасов

18 ИЮНЯ (суббота) в 19.00

Беседа проводится в онлайн-формате

План доклада:

Вехи в истории местного самоуправления в Российской Федерации. Местное самоуправление в Москве. Земский съезд. Поправки в Конституцию РФ и новый законопроект о местном самоуправлении. Что делать? Осенние выборы 2022 г. и подготовка к ним.

Сведения о докладчике:

Цукасов Сергей Сергеевич – магистр в сфере международного права; депутат Муниципального собрания района Останкино г. Москвы; автор ряда публицистических статей об общественном движении и политической ситуации в России.

Форма для регистрации на беседу:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbo2rURMzqYS2tNQK4GfgNN1Q9BldvlXWENcMjEtSDcZGAcA/viewform

Просьба регистрироваться до вечера 17июня.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru