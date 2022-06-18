Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
Местное самоуправление в контексте современной практики
докладчик: С.С. Цукасов
18 ИЮНЯ (суббота) в 19.00
Беседа проводится в онлайн-формате
План доклада:
- Вехи в истории местного самоуправления в Российской Федерации.
- Местное самоуправление в Москве.
- Земский съезд.
- Поправки в Конституцию РФ и новый законопроект о местном самоуправлении.
- Что делать?
- Осенние выборы 2022 г. и подготовка к ним.
Сведения о докладчике:
Цукасов Сергей Сергеевич – магистр в сфере международного права; депутат Муниципального собрания района Останкино г. Москвы; автор ряда публицистических статей об общественном движении и политической ситуации в России.
Форма для регистрации на беседу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbo2rURMzqYS2tNQK4GfgNN1Q9BldvlXWENcMjEtSDcZGAcA/viewform
Просьба регистрироваться до вечера 17июня.
Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss-96@yandex.ru