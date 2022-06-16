В Якутске обсуждали «спецоперацию» и разногласия среди коммунистов

Член Якутского Рескома КПРФ Андрей Данилов, выступивший с открытым письмом в поддержку своих товарищей, подвергающихся атакам партийного руководства, 15 июня был вызван на бюро Рескома, где обсуждалась его позиция. Как известно, Данилов заступился за депутата Мосгордумы Евгения Ступина и других членов партии, критикующих «спецоперацию на Украине». Ряд активистов, включая региональных депутатов, уже исключены из КПРФ или из её фракций в региональных собраниях. Ступину также постоянно грозят исключением, но пока этого не произошло.

По сообщениям якутских ТГ-каналов, письмо Данилова вызвало гнев Юрия Афонина, имеющего репутацию второго человека в КПРФ. Ожидалось, что на бюро будет принято решение рекомендовать пленуму Рескома исключить Данилова из партии (само бюро таких полномочий не имеет). Однако неожиданно для многих бюро ограничилось предупреждением.

В свою очередь Андрей Данилов не стал отказываться от своей позиции. Он отметил, что на бюро возобладал «конструктив», но дискуссия должна быть продолжена: «раз начали, так начали, как говорит наш главнокомандующий».

Ситуация в Якутии подтверждает, что несмотря на то, что официальное руководство КПРФ активно поддерживает политику власти, в рядах партии не только нет единодушия по этой позиции, но и растет недовольство, появляются новые политические фигуры, которые ещё могут сыграть свою роль, когда ситуация в стране изменится.