Екатеринбург: На компрессорном заводе прошла забастовка

Работники Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге устроили забастовку. Сотрудники утверждают, что месяцами не могут получить свои зарплаты. Теперь работники просто не выходят на завод.

“Мы отказались выходить на работу, пока не выплатят весь долг по зарплате. Заявления с требованием выдать написали сотни сотрудников, — рассказал E1.RU один из сотрудников. — Задержки начались с января 2022 года, после смены акционеров, сам завод уже разваливается. Люди отказывались работать в марте, нас рассчитали. Потом в мае опять бастовали, начались частичные выплаты. До конца мая прокуратура обязала выплатить долг перед сотрудниками за два месяца, мы ничего не получили, сидим по домам, ждем. Средняя зарплата на заводе около 50 тысяч рублей”.

“У нас даже приехать на работу нет денег. На прошлой неделе заплатили тысячу рублей, но должны уже под сто тысяч”. “Руководство заявляет, что заказчики не выплачивают деньги, с ними судятся, миллионные суммы зависли. Но и количество заказов заметно снизилось, раньше мы отправляли по 60 машин, сейчас 2”, — заключил работник завода.

В свердловской прокуратуре подтвердили, что Уральский компрессорный завод крупно задолжал своим сотрудникам. Во время проверки специалисты ведомства выяснили, что предприятие не выплатило зарплату за апрель и май 316 работникам. Общая сумма долга составила около 13,4 миллиона рублей.

“Директора предприятия заслушали в прокуратуре. В отношении директора завода возбудили административное дело за невыплату заработной платы, а также прокуратура направила в суд заявления о выдаче приказов о взыскании денег. Мировой судья Октябрьского судебного района удовлетворил заявления, — отметили в пресс-службе ведомства. — Прокурор Октябрьского района Данил Амиров проведет личный прием работников завода”.

Акционерное общество “УКЗ” работает в Екатеринбурге с 2007 года. По данным сервиса “Контур.Фокус”, в компании работает 389 человек, их средняя зарплата — 51 тысяча рублей. Чистый убыток завода на конец 2021 года составил 153,9 миллиона рублей.

Источник: https://vk.com/wall-24463883_107391