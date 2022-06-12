Дайджест новостей на 12 июня
[В мире]
МИД Китая выразил протест Канаде из-за запрета Huawei и ZTE
В МИД Греции заявили о нарушении границы турецкими истребителями
Лукашенко подписал закон о расширении полномочий внутренних войск МВД
Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня
Бывший президент Молдавии после задержания заявил, то власть решила ударить по оппозиции
Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков
Прокуроры попросили суд арестовать Додона на 30 дней
Большинство европейских потребителей переходят на более дешевую продукцию
Байден объявил режим ЧС в США из-за угрозы энергодефицита
[Внешняя политика]
Китай закрыл небо для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Россия вышлет пятерых португальских дипломатов
Россия потребовала сократить количество дипломатического персонала посольства Словении
МИД выразил сожаление из-за недружественных шагов Словении
МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов
«Уралвагонзавод» запустит в ЛНР производство специализированных вагонов
Белоруссия впервые обошла Германию по поставкам в Россию
[Внутренняя политика]
В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Володин заявил, что увеличение прожиточного минимума компенсирует рост инфляции
В Государственную Думу внесли законопроект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ
[Экономика]
Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет
Компания Huawei начала закрывать магазины в России
[Общество]
Дети уральских бизнесменов вошли в топ-20 самых богатых наследников РФ
Социолог Борис Кагарлицкий о том, как российское общество воспринимает войну
В Екатеренбрге издателю «Вечерних ведомостей» назначили штраф в 150 000 рублей по делу о «дискредитации армии»
Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск
[Протесты]
13 мая в Ереване протестующие заблокировали одно из правительственных зданий
13 мая в Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов
15 мая в Ереване оппозиция провела вечернее шествие
16 мая в Армении задержали 2 участника автопробега за отставку Пашиняна
17 мая в Ереване на акциях протеста задержали 155 человек
17 мая армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване
18 мая на акциях протеста в Ереване задержали более 70 человек
18 мая армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро
18 мая в Болгарии сотрудники общественного транспорта провели акции протеста
18 мая в Молдавии прошли акции протеста против правящей партии
18 мая кипрские фермеры вылили на дорогу тонны молока во время протеста в Никосии
[Пенсии]
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров
В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий
На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей
[Культура]
Какие выставки открылись в музеях Москвы к юбилею Петра I
Художник Святослав Пономарев предсказал расцвет искусства после «глубокой травмы»
Минкультуры расширит список льготников для посещения выставок акции «День в музее»
Этнографический музей займется продвижением идей народного искусства в современный дизайн
Музейный комплекс поставят к 80-летию Победы у Ржевского мемориала Советскому солдату
Минкультуры подтвердило намерение провести Петербургский культурный форум в ноябре
Хакеры опубликовали в открытом доступе базу электронных писем Минкульта
Музей Победы подготовил выставку об истории украинского нацизма
В Российской национальной библиотеке откроется выставка «Украина в Великой Отечественной войне»