Главная Рубрики События 2022 Июнь 12 Дайджест новостей на 12 июня

Дайджест новостей на 12 июня

 

Дайджест новостей на 12 июня

 

[В мире]

 

МИД Китая выразил протест Канаде из-за запрета Huawei и ZTE

 

В МИД Греции заявили о нарушении границы турецкими истребителями

 

Лукашенко подписал закон о расширении полномочий внутренних войск МВД

 

Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня

 

Бывший президент Молдавии после задержания заявил, то власть решила ударить по оппозиции 

 

Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

 

Прокуроры попросили суд арестовать Додона на 30 дней

 

Большинство европейских потребителей переходят на более дешевую продукцию

 

Байден объявил режим ЧС в США из-за угрозы энергодефицита

 

[Внешняя политика]

 

Китай закрыл небо для самолетов Boeing  и Airbus российских авиакомпаний

 

Россия вышлет пятерых португальских дипломатов

 

Россия потребовала сократить количество дипломатического персонала посольства Словении

 

МИД выразил сожаление из-за недружественных шагов Словении

 

МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов

 

«Уралвагонзавод» запустит в ЛНР производство специализированных вагонов

 

Белоруссия впервые обошла Германию по поставкам в Россию

 

[Внутренняя политика]

 

В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ

 

Володин заявил, что увеличение прожиточного минимума компенсирует рост инфляции

 

В Государственную Думу внесли законопроект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

 

[Экономика]

 

Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет

 

Компания Huawei начала закрывать магазины в России

 

[Общество]

 

Дети уральских бизнесменов вошли в топ-20 самых богатых наследников РФ

 

Социолог Борис Кагарлицкий о том, как российское общество воспринимает войну

 

В Екатеренбрге издателю «Вечерних ведомостей» назначили штраф в 150 000 рублей по делу о «дискредитации армии»

 

Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

 

[Протесты]

 

13 мая в Ереване протестующие заблокировали одно из правительственных зданий

 

13 мая в Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов

 

15 мая в Ереване оппозиция провела вечернее шествие

 

16 мая в Армении задержали 2 участника автопробега за отставку Пашиняна

 

17 мая в Ереване на акциях протеста задержали 155 человек

 

17 мая армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване

 

18 мая на акциях протеста в Ереване задержали более 70 человек

 

18 мая армянские оппозиционеры заблокировали работу ереванского метро

 

18 мая в Болгарии сотрудники общественного транспорта провели акции протеста

 

18 мая в Молдавии прошли акции протеста против правящей партии

 

18 мая кипрские фермеры вылили на дорогу тонны молока во время протеста в Никосии

 

[Пенсии]

 

Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ 

 

Путин предложил увеличить размер пенсии для неработающих пенсионеров

 

В Госдуме готовы быстро принять поправки в бюджет об индексации пенсий

 

На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей

 

[Культура]

 

Какие выставки открылись в музеях Москвы к юбилею Петра I

 

Художник Святослав Пономарев предсказал расцвет искусства после «глубокой травмы»

 

Минкультуры расширит список льготников для посещения выставок акции «День в музее»

 

Этнографический музей займется продвижением идей народного искусства в современный дизайн

 

Музейный комплекс поставят к 80-летию Победы у Ржевского мемориала Советскому солдату

 

Минкультуры подтвердило намерение провести Петербургский культурный форум в ноябре

 

Хакеры опубликовали в открытом доступе базу электронных писем Минкульта

 

Музей Победы подготовил выставку об истории украинского нацизма

 

В Российской национальной библиотеке откроется выставка «Украина в Великой Отечественной войне»

 

Рабкор.ру
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12-6-2022 События, , 7
Беседа: История эмансипации евреев
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