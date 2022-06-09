Беседа: История эмансипации евреев

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

История эмансипации евреев

докладчик: к.б.н. В.С. Фридман

15 ИЮНЯ (среда) в 19.00

Лекция проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

Источники коммунизма в еврейской традиции («за что бог уничтожил Сдом и Амору», «почему бог создал только пару людей, а не множество», «люби труд, ненавидь власть и не якшайся с властями» и пр.) и их рецепция городскими низами и ересями в Средневековье («когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?»). Актуальность Маккавеев – восстаний за сохранение архаичного равенства против «цивилизации» с ее господством «сильных» и угнетением большинства. Восстания в Иудее I-VI вв.: Иуды Гавлонита, Великое восстание, Бар Кохбы, против византийцев вместе с самаритянами, вызвавшие еврейское рассеяние. Евреи как угнетенная группа Средневековья: коллективные рабы (или крепостные) христианского мира и мусульманской уммы. Антисемитизм как идеология угнетения: демаркация, диффамация, дискриминация, преследования и убийства. Эмансипация евреев как новый Исход. Представление Просвещения о человеке и государстве (моральная независимость его от религии) как основа для равноправия евреев. Еврейское Просвещение («Гаскала»). Факторы, облегчающие отход евреев от религии и их революционизацию — статус иностранцев, терпимых лишь за финансовые операции богатой верхушки, почему трудящееся большинство не могло гордиться своей жизнью и занятиями. Евреи на стороне революции и «старого порядка»: Берек Йоселевич vs российские евреи в войну 1812 г. Артикуляция и обсуждение еврейского вопроса в Европе. Позитивный (эмансипация) и негативный (ассимиляция, погромы, изгнание) ответ на него. Усиление антисемитизма, его превращение из религиозного в расовый. Рецепция европейского антисемитизма в мусульманском мире в рамках общего освоения западной культуры (Алжир, Сирия, Египет), ужесточение преследований «восточных» евреев. Три проекта еврейской эмансипации: либеральный («французы иудейского исповедания»), коммунистический (еврейский народ в единой семье советских народов), национальный (сионизм Мозеса Гесса и Теодора Герцля). Крах первого (Вторая мировая война) и второго (кампании 1948-1953 гг., с их последействием в виде советского, польского и т.д. «антисионизма») проектов; поступательное развитие третьего проекта. Антисемитские мифы («иудеобольшевизм», «Протоколы сионских мудрецов», кровавый навет), их подъем в Европе и рецепция в мусульманском мире. Преследования евреев в контексте борьбы с коммунизмом (Европа, США), завершившиеся Катастрофой. Послевоенные погромы и преследования в арабских странах, завершившиеся их изгнанием. Концепции нации и евреи. Самоопределение наций «по Вильсону» и «по Ленину». Социалистическое, либеральное и правое течения в сионизме. Репатриация в Палестину европейских и «восточных» евреев, строительство «национального очага» с «ростками социализма» в нем, его параллельность происходящему с еврейством в СССР 1930-х годов. Евреи в коммунистическом и рабочем движении. Особенности развития компартий на Ближнем Востоке, в том числе в Палестине. Зигзаги политики Коминтерна и СССР в отношение еврейского национального очага, потом Израиля. Израиль и евреи в современном мире, где евреи, во-первых, значительно более безрелигиозны, чем прочее население, во-вторых, голосуют значительно левее своего социального положения («зарабатывают как епископалы, голосуют как пуэрториканцы»). Израиль как подручный США в противостоянии СССР и соцстранам; поддержка им реакционных режимов, даже тех, что преследуют евреев. «Правый поворот» 1977-1989 гг. и приватизация социального государства в Израиле. «Новый антисемитизм» и «невидимость» евреев для левых как проблема левого движения, фактор усиления «новых правых» и других неолиберальных тенденций.

Сведения о докладчике:

Фридман Владимир Семёнович – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры высших растений Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; сооснователь научно-популярного сайта «Социальный компас»; автор многих работ по вопросам орнитологии, этологии, теории эволюции, охраны природы и методологии естествознания, в том числе книг: «Глобальный экологический кризис», «От стимула к символу: сигналы в коммуникации позвоночных», «Логика для биологов» (в соавторстве), «Урбанизация «диких» видов птиц в контексте эволюции урболандшафта» (в соавторстве).

Как добираться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss@orc.ru