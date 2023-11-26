Срыв клапана

Для приближенного понимания событий в Дагестане с захватом погромщиками аэропорта может быть полезна метафора “закипающего котла”.

Образ этот используется давно и не устаревает в наглядной демонстрации общества под давлением авторитарной власти.

Напряжение внутри общества растёт, как температура в паровом котле. Власть подавляет проявления недовольства – заделывает щели через которые выходит пар и неизбежной становится ситуация взрыва котла – бунта или революции.

Правящему классу некомфортно жить под угрозой социального взрыва, поэтому в котле предусматривают клапаны для сброса пара – способы общественной энергии в безопасном для системы власти направлении.

Это азы политической теории.

Но теория, которая лишь предсказывает взрыв, не указывая его условий мало полезна. Недостаточно сказать “где тонко, там и рвётся”, нужно определить эти тонкие места.

Пример дагестанского эксцесса, как и поход «вагнеров» на Москву, позволяют определить такие места. У них есть общие черты, которые могут указать условия для новых кризисов.

Общее у этих двух случаев:

– участие элитных игроков (в первом случае это был Пригожин, а во втором Кадыров);

– наличие ограниченной общественной поддержки (круг почитателей ЧВК «Вагнер», сторонники общественной мобилизации для победы в первом случае и поддавшиеся моральной панике, религиозно-националистически ориентированные жители кавказских регионов во втором);

– чувство своей правоты у участников (они опирались на доминирующий идеологический тренд, считали, что делают важное общественное дело).

Итак, формула эксцесса: наличие одобрения от элит, поддержка от части общества, чувство собственной правоты участников.

Возвратимся к нашей метафоре закипающего котла. Система власти оставляет клапаны для сброса пара – реализации общественной активности. Можно помогать фронту, можно ненавидеть врагов. За это не преследуют правоохранители. За такое можно грамоту, или даже медаль получить.

И вот в этой разрешённой области происходят эксцессы.

“Народные герои” пытаются спросить у руководства о наличии снарядов.

Граждане с активной позицией ищут евреев. Государственные СМИ и крупные руководители сами задали это направление. Враг назначен, он однозначен, осталось сделать следующий шаг – покарать. И активисты готовы взяться за дело – реализовать общественный запрос, одобренный крупными фигурами из власти и СМИ.

Так срывает клапан для выпуска пара.

Можно было на митинге пошуметь, проклясть государство Израиль и всех евреев, а вот захватывать аэропорт, инспектировать автозаки, заставлять полицейских извиняться – уже нельзя.

Но энергии в обществе накопилось много и сработал эффект лавины. Его вовремя погасили на этот раз. Брешь законопатили.

Как показала практика – любая разрешённая активность в условиях нарастания давления может стать местом прорыва.

Там, где граждане на призыв полиции “разойтись” могут ощутить своё право взять полицейского за ремешок и проверить его на… Неважно, на что. Патриотизм, еврейскую национальность, принадлежность к ЛГБТ, или защиту преступлений мигрантов, там государственные институты и их монополия на насилие могут пошатнуться.

Интересен вопрос о социально-психологической природе энергии, которая прорывается в этих эксцессах. Это ответ на социальный, экономический и политический гнёт государства, или это проявление личной потребности в доминировании участников?

В первом случае энергия, прорывающая границы системы, может быть реализована для общественных перемен, она требует этого.

Во втором случае будет только выплеск физического или ритуального насилия, и следующая за ним разрядка импульса, ведь «все поняли, кто здесь хозяин!»

Ответ на этот вопрос требует исследований или проверки на практике. Уверен, практика ещё будет.