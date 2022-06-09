Главная Рубрики События 2022 Июнь 09 Дискуссия: «Взлет и падение неолиберализма: 1982 – 2022»

Дискуссия: «Взлет и падение неолиберализма: 1982 – 2022»

 

КЛУБ «ДИАЛОГ», МУСС, и ЛевСД  

проводят дискуссию на тему:

«Взлет и падение неолиберализма: 1982 – 2022»

 

11 июня (суббота)  в 19.00

         Ровно 40 лет назад 14 июня 1982 г. завершился Фолклендский конфликт между Великобританией и Аргентиной. Это был один из первых вооруженных конфликтов эпохи неолиберализма. Два неоконсервативных режима — хунта на полупериферии и тетчеризм в центре — нуждались в «маленькой победоносной войне» для подавления недовольства масс, но в принципе не желали ограничивать рынок ради экономической мобилизации. Сегодня, когда неолиберальная модель капитализма исчерпана, исторические уроки его истоков могут оказаться неожиданно плодотворными:

  • Каковы были история, предпосылки и последствия Фолкледского кризиса?
  • Какое влияние оказал Фолклендский конфликт на становление мирового неолиберлизма?
  • Мог ли неолиберльный проект упасть на взлете в случае иного исхода конфликта?
  • Какова роль вооруженной агрессии в неолиберальной гегемонии за последние 40 лет?
  • Какие уроки можно извлечь для современности?

 

На все эти вопросы попытаются ответить наши эксперты:

 

  • Харламенко Александр Владимирович,

кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки, директор научно-информационного центра Латинской Америки.

  • Калмычкова Елена Николаевна

кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшей школы экономики

 

Ссылка для регистрации на дискуссию:

https://forms.gle/zt2ThX7RsoynR1EJ9

Просьба регистрироваться до вечера 10 июня.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

 

 

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru

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9-6-2022 События, , , , , , 3
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