Демонстрация и обсуждение фильма: «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений»

Молодежный университет современного социализма проводит демонстрацию и обсуждение художественного фильма:

«Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений». 1969

режиссер: Элио Петри

(из цикла «Итальянский политический кинематограф

1960-1970-х гг. – кульминация культурной гегемонии левых в Европе»)

9 ИЮНЯ (четверг) в 19.00

Встреча проводится в клубе «Только сами»

(ст. метро «Смоленская» (Филевская линия),

проезд Шломина, д. 6, подъезд 2, подвал)

Полицейский Дотторе, получив высокую должность шефа политического сыска, убивает любовницу в её собственной квартире. Он намеренно оставляет сотню улик против себя: отпечатки пальцев, кровавые следы ботинок, нитку от галстука и т. д. Потом Дотторе звонит в полицию, сообщает, что произошло убийство, и едет в управление. При всей очевидности виновника преступления следствие никак не хочет видеть убийцу в своём начальнике. Сам же Дотторе, объявив борьбу с коммунистами и различными подпольными организациями, чувствует неспособность выполнять возложенные на него служебные функции. Он ведёт странную игру с коллегами: то старается навести их на истинного убийцу, то путает следы. Единственный свидетель, молодой анархист, отказывается давать показания по идейным соображениям. В конце концов, Дотторе пишет покаянное письмо руководству и ждёт ареста. Ему снится сон, в котором коллеги вынуждают его подписать «признание в собственной невиновности».

Психологическая драма режиссера Элио Петри, члена Итальянской коммунистической партии, носит черты антикапиталистического и антигосударственного сюрреализма. Нельзя сказать, в какой именно момент реальность оборачивается сюром. Возможно, в нем вообще нет сюра, а показана только реальность – следствие по делу человека, который сам есть часть этого следствия.

Неподсудность власти, пока власть у власти, обнажена в этой картине со всей пролетарской беспощадностью. Петри препарирует современность так, что сюрреализм его современности кажется нам подцензурным.

Фильм завершает цитата из романа Франца Кафки «Процесс»: «Каким бы он нам ни казался, он слуга Закона, а значит, причастен к Закону, значит, суду человеческому не подлежит».

Авторы сценария – Уго Пирро и Элио Петри, оператор – Луиджи Кувейер, композитор – Энио Морриконе, в главных ролях – Джан Мария Воленте и Флоринда Болкан. Премия «Оскар» 1971 г. за лучший фильм на иностранном языке.

В Н И М А Н И Е !

Встреча у подъезда за 5-10 минут до начала мероприятия.

Опоздавших просим звонить по контактным телефонам.

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss@orc.ru