Беседа: Марксизм и исследовательская программа неоинституционализма

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Марксизм и исследовательская программа неоинституционализма

докладчик: к.э.н. Е.Н. Калмычкова

8 ИЮНЯ (среда) в 19.00

Беседа проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

Старый «классический» институционализм: особенность подходов. Зарождение «нового» институционализма: теория трансакционных издержек. Новые подходы к формированию и трансформации рыночной экономики: теория внешних эффектов. Развитие теории Р. Коуза в теории контрактов О. Уильямсона. Развитие теории Р. Коуза в теории общественного договора Дж. Бьюкеннана. Развитие новой институциональной теории на макроуровне: Д. Норт, Дж. Уоллис. Формирование новой экономической истории. Эффект колеи в истории различных стран. Развитие теории Д. Норта и др. в работах Д. Аджемоглу.

Сведения о докладчике:

Калмычкова Елена Николаевна – кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшей школы экономики; автор многих работ по теории отраслевых рынков и истории экономических учений, в том числе монографии «М.В. Ломоносов и его время», учебного пособия «История экономических учений: современный этап» (в соавторстве) и «Сборника задач по микроэкономике» (в соавторстве).

Как добраться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru