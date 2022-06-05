Дайджест новостей на 5 июня
[Внешняя политика]
Россия вылет двух сотрудников посольства Финляндии
Посольство России призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту
Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов
Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России
Россия высылает 27 испанских дипломатов
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника
[Экономика]
Россия скоро столкнется с дефицитом лосося, форели и картофеля фри
Компания Wella покидает Россию
[Протесты]
10 мая в Ереване задержали несколько десятков участников шествия оппозиции
10 мая оппозиция в Армении провела вечернее шествие по улицам
10 мая полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами
11 мая в Ереване прошли автопробеги с требованием отставки Пашиняна
11 мая полиция Армении задержала несколько участников оппозиционного автопробега
11 мая протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана
12 мая в Ереване прошли автопробеги с требованием отставки Пашиняна
12 мая оппозиция продолжила шествие после митинга у Генпрокуратуры в Ереване
[Образование]
Минпросвещения рекомендует школам отбирать у детей телефоны перед входом в класс или здание
[Культура]
Франция намерена защищать коллекцию Морозовых
Экспонаты Эрмитажа вернулись в музей с выставки «Гранд Тур»
Руководитель Росархива заявил, что выставки о Петре и Александре Невском объединяет тема сохранения Россией идентичности
Арт-рынок – жертва санкций или тихая гавань для активов?
Искусство в роли заложника: как это бывало