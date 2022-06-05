Главная Рубрики События 2022 Июнь 05 Дайджест новостей на 5 июня

Дайджест новостей на 5 июня

 

Дайджест новостей на 5 июня

 

[Внешняя политика]

 

Россия вылет двух сотрудников посольства Финляндии

 

Посольство России призвало власти Швейцарии обеспечить охрану Суворовскому кресту

 

Россия высылает 58 французских и итальянских дипломатов

 

Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России

 

Россия высылает 27 испанских дипломатов

 

Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника

 

[Экономика]

 

Россия скоро столкнется с дефицитом лосося, форели и картофеля фри

 

Компания Wella покидает Россию

 

[Протесты]

 

10 мая в Ереване задержали несколько десятков участников шествия оппозиции

 

10 мая оппозиция в Армении провела вечернее шествие по улицам

 

10 мая полиция в индонезийском Папуа разогнала демонстрацию водометами

 

11 мая в Ереване прошли автопробеги с требованием отставки Пашиняна

 

11 мая полиция Армении задержала несколько участников оппозиционного автопробега

 

11 мая протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана

 

12 мая в Ереване прошли автопробеги с требованием отставки Пашиняна

 

12 мая оппозиция продолжила шествие после митинга у Генпрокуратуры в Ереване

 

[Образование]

 

Минпросвещения рекомендует школам отбирать у детей телефоны перед входом в класс или здание

 

[Культура]

 

Франция намерена защищать коллекцию Морозовых

 

Экспонаты Эрмитажа вернулись в музей с выставки «Гранд Тур»

 

Руководитель Росархива заявил, что выставки о Петре и Александре Невском объединяет тема сохранения Россией идентичности

 

Арт-рынок – жертва санкций или тихая гавань для активов?

 

Искусство в роли заложника: как это бывало

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
5-6-2022 События, , 22
Беседа: Экологическая устойчивость в плановой экономике будущегоБеседа: Марксизм и исследовательская программа неоинституционализма
  См. также  
 
 
 