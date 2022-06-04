Беседа: Экологическая устойчивость в плановой экономике будущего

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Экологическая устойчивость

в плановой экономике будущего

4 ИЮНЯ (суббота) в 19.00

докладчик: к.б.н. В.С. Фридман

Беседа проводится в онлайн-формате

Тезисы доклада:

В докладе обсуждается экологическая устойчивость в плановой экономике социалистического будущего. Ключевые принципы, правила организации, последовательность действий для достижения экоустойчивости ясно видны уже сейчас. Показывается невозможность экоустойчивости в капиталистической экономике, даже при развитой демократии и сильном природоохранном движении, вследствие экономии на регенерационных затратах, “сдвигающих” восстановление нарушений и рециклинг отходов в будущее, и того, что хозяйствующие субъекты отселектированы рынком на достижение краткосрочного выигрыша и игнорируют долговременный, даже при явном преимуществе ориентации на него. Выход из современного экокризиса, движение к устойчивости требуют ориентации на долговременный выигрыш в решении вопросов организации производства, быта и отдыха, для чего требуется оценка природного капитала наравне с таковым производства, сельского хозяйства, сферы услуг, отдельных индивидов (сейчас он сильно недооценивается), общественная собственность на названные капиталы и общественное инвестирование на основе рекомендаций учёных, “сводящих баланс” добычи ресурсов, их переделки в полезные изделия, с одной стороны, восстановления природных сообществ и рециклинга отходов, с другой. Капитализм с его частной собственностью, свободой предпринимательства, частным инвестированием, опирающимся на ожидания прибыли здесь и сейчас независимо от последствий, и бесплодной растратой ресурсов на конкуренцию делает экоустойчивость недостижимой. Он недооценивает и растрачивает впустую природный капитал, а также пренебрегает талантами, душит способности, мешает реализации представителей эксплуатируемых классов.

Переход к социализму – необходимое условие экоустойчивости, если, конечно, капитализм не убьёт биосферу раньше, чем люди откажутся его терпеть. Достаточное условие – реализация в экономике и общественной жизни этого социализма известного правила “любишь кататься – люби и саночки возить”, однако «возить» должно стать прибыльным производством, а «кататься» – трудом, а не только удовольствием.

Согласно известному афоризму Донеллы Медоуз, устойчивое развитие требует «не растрачивать природный капитал, а жить на проценты». Как это сделать на разных уровнях, и для разных регионов? Наиболее общие принципы движения к устойчивости от современного состояния, когда природный (и человеческий) капитал больше проматывается, чем вкладывается с прибылью, в смысле общественного прогресса, состоят в следующем. Герман Дэйли, основатель экономики устойчивого состояния (steady-state economy), напрямую относящейся к нашей теме, сформулировал 3 правила, обязательных для достижения экоустойчивости:

«1) темп потребления возобновимых ресурсов ≤ темпу воспроизводства;

2) темп выброса загрязнений ≤ темпам очистки.

3) темп потребления невозобновимых ресурсов ≤ темпам перехода к возобновимым аналогам (либо к рециклингу, регенерирующему этот ресурс из отходов, т.ч. он делается возобновимым)».

Биолог добавит: темпы нарушений природных сообществ ≤ темпов их восстановления всеми тремя способами: охрана, экообустройство, экореставрация.

Чтобы этого достичь нужно:

а) переходить от открытых материальных потоков к замкнутым, превращая всё большую долю отходов в ресурсы для изготовления полезных изделий, в рамках того же процесса следует максимально затруднить добычу сырья de novo, и облегчить восстановление из отходов;

б) решать проблемы всё больше природными, всё меньше техническими средствами, сделав экообустройство и экореставрацию прибыльным производством, вместо нынешней благотворительности или волонтёрства;

в) радикально уменьшить все материальные потоки: и добычу сырья, и перевозки сырья/запчастей/комплектующих, и выпуск изделий, и образование отходов;

г) учёным необходимо оценивать природный капитал также, как рынок оценивает финансовый и производственный капиталы.

Для этого экономика должна быть плановой/социалистической, но использующей средства оценки экологического ущерба, ценности биоразнообразия, прибыльности экосистемных услуг, разработанные в современной рыночной экономике. Только в этом случае:

1) существует единый субъект, отслеживающий состояние всех капиталов (природного, производства и быта), учитывающий амортизацию, принимающий решения о вложении и обновлении капитала;

2) существует субъект получения прибыли (в том числе денежной) от сокращения антропогенной нагрузки, уменьшения материальных потоков, сокращения выпуска и перевозок, удлинения срока службы изделий и пр. сбережения природы, экономии труда и ресурсов;

3) средства на добычу сырья (с переделкой в полезные изделия для производства, быта и отдыха людей) и средства на «ликвидацию последствий» для биосферы или экологическую компенсацию воздействия (регенерация отходов + восстановление сообществ) находятся «в одном кармане» для каждой из территорий Х, ресурсов У и способов эксплуатации/форм природопользования Z, по которым принимается решение; речь здесь не только о деньгах, но и материальных ресурсах: научном знании, рабочих руках, подготовленных профессионалах и пр.;

4) он же (единый субъект) оказывается получателем «прибыли» от меньшей нагрузки/меньших материальных потоков/большего восстановления природных сообществ.

В докладе пойдет речь о том, как именно реализовать пункты а-г и 1-4 для разных регионов, что надо привнести нового и необычного в хозяйственную практику, какие наработки советского периода (территориальные схемы охраны природы в рамках планов развития регионов; организация диалога экспертов, жителей и хозяйственников по поводу таких планов, чтобы учесть все интересы и мнения, одновременно вовлекая людей в управлении развитием своих территорий) могут быть использованы и актуализированы для достижения данной цели.

Сведения о докладчике:

Фридман Владимир Семёнович – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры высших растений Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; сооснователь научно-популярного сайта «Социальный компас»; автор многих работ по вопросам орнитологии, этологии, теории эволюции, охраны природы и методологии естествознания, в том числе книг: «Глобальный экологический кризис», «От стимула к символу: сигналы в коммуникации позвоночных», «Логика для биологов» (в соавторстве), «Урбанизация «диких» видов птиц в контексте эволюции урболандшафта» (в соавторстве).

Форма для регистрации на беседу:

https://forms.gle/qscojyde3TAErVdV8

Просьба регистрироваться до вечера 3 июня.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

В Н И М А Н И Е !

По просьбе докладчика на этот раз беседа будет проводиться не в программе «ZOOM», а в программе «Skype»!!!

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru