Дайджест новостей на 2 июня
[В мире]
Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний
Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше
[Внешняя политика]
ФРГ планирует отказаться от российской нефти до конца года
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД
Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии
Счета посольства России в Польше заблокировали до 2 сентября
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий
В МИД России назвали протесты в Армении ее внутренним делом
[Внутренняя политика]
Депутат Серебренников отбился от обвинений в сговоре с самим собой на фармацевтических тендерах
[Экономика]
Сеть Levi’s ищет способы ухода из России
Компания Marks&Spencer уйдет из России
Американский производитель обуви и одежды Nike уходит из России
Россия столкнулась с нехваткой силиконовых имплантов
[Общество]
Илью Яшина оштрафовали по обвинению в «дискредитации армии России» за публикацию фотографии с протестов против войны во Вьетнаме
[Протесты]
6 мая на акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек
7 мая оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор
7 мая Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов в Ереване
8 мая армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри
8 мая сторонники оппозиции выли на протестное шествие в Гюмри
9 мая в Ереване прошло массовое шествие оппозиции
10 мая при столкновениях в Шри-Ланке погибли семь человек
[Пенсии]
Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат
Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий
[Культура]
Картины Морозовых в Париже подготовили к отправке в Россию
Выставка «НАТО. Хроника жестокости» открылась в Музее современной истории России
Часть коллекции Морозовых вернулась из Парижа в Россию
Авторитет художника в спорах об аутентификации: за кем последнее слово?
Успенский собор Московского Кремля открывает новые тайны