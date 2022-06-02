Главная Рубрики События 2022 Июнь 02 Дайджест новостей на 2 июня

Дайджест новостей на 2 июня

 

Дайджест новостей на 2 июня

 

[В мире]

 

Япония направила протест КНДР из-за ракетных испытаний

 

Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше

 

[Внешняя политика]

 

ФРГ планирует отказаться от российской нефти до конца года

 

Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД

 

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии

 

Счета посольства России в Польше заблокировали до 2 сентября

 

Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий

 

В МИД России назвали протесты в Армении ее внутренним делом

 

[Внутренняя политика]

 

Депутат Серебренников отбился от обвинений в сговоре с самим собой на фармацевтических тендерах

 

[Экономика]

 

Сеть Levi’s ищет способы ухода из России

 

Компания Marks&Spencer уйдет из России

 

Американский производитель обуви и одежды Nike уходит из России

 

Россия столкнулась с нехваткой силиконовых имплантов

 

[Общество]

 

Илью Яшина оштрафовали по обвинению в «дискредитации армии России» за публикацию фотографии с протестов против войны во Вьетнаме

 

[Протесты]

 

6 мая на акциях протеста в Ереване задержали около 50 человек

 

7 мая оппозиция в Армении начала автопробег в Ванадзор

 

7 мая Следственный комитет Армении арестовал одного из участников протестов в Ереване

 

8 мая армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри

 

8 мая сторонники оппозиции выли на протестное шествие в Гюмри

 

9 мая в Ереване прошло массовое шествие оппозиции

 

10 мая при столкновениях в Шри-Ланке погибли семь человек

 

[Пенсии]

 

Уволившимся в феврале пенсионерам с июня увеличат размер выплат

 

Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий

 

[Культура]

 

Картины Морозовых в Париже подготовили к отправке в Россию

 

Выставка «НАТО. Хроника жестокости» открылась в Музее современной истории России

 

Часть коллекции Морозовых вернулась из Парижа в Россию

 

Авторитет художника в спорах об аутентификации: за кем последнее слово?

 

Успенский собор Московского Кремля открывает новые тайны

 

 

 

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2-6-2022 События, , 3
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