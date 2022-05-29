Дайджест новостей на 29 мая
[Внешняя политика]
Пушков заявил о попытках Кишинева присоединить Молдавию к Румынии
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД
Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии
[Протесты]
4 мая в Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу
4 мая в Ереване задержали 7 участников протестов против Пашиняна
4 мая армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей
4 мая у парламента Армении произошла стычка между протестующими и полицией
5 мая в Ереване участник акции протеста умер в палаточном лагере
5 мая на акции протеста в Ереване полиция задержала экс-начальника генштаба
5 мая армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана
5 мая комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме
6 мая около тысячи сторонников оппозиции выли на протестное шествие в Ереване
[Культура]
Артемий Троицкий о том, как война расколола музыкальный мир
Музейный краудфандинг: насколько он эффективен в России
«Русские танцовщицы» стали украинскими: Лондонская Национальная галерея переименовала работу Дега
На Красной площади проходит первая в истории масштабная реставрация памятника Минину и Пожарскому
Как искусство связано с политикой и идеологией
Бюро Zaha Hadid Archtects прекратило работу над станцией метро «Кленовый бульвар – 2»
В Петербурге открыли магазин Wood:store, где продают деревянные айфоны и ноутбуки
Историко-культурная экспертиза: барьер или защита
Объявлены лауреаты X Премии The Art Newspaper Russia