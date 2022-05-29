Главная Рубрики События 2022 Май 29 Дайджест новостей на 29 мая

Дайджест новостей на 29 мая

 

Дайджест новостей на 29 мая

 

[Внешняя политика]

 

Пушков заявил о попытках Кишинева присоединить Молдавию к Румынии

 

Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД

 

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии

 

[Протесты]

 

4 мая в Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицу

 

4 мая в Ереване задержали 7 участников протестов против Пашиняна

 

4 мая армянская оппозиция заблокировала несколько областных автомагистралей

 

4 мая у парламента Армении произошла стычка между протестующими и полицией

 

5 мая в Ереване участник акции протеста умер в палаточном лагере

 

5 мая на акции протеста в Ереване полиция задержала экс-начальника генштаба

 

5 мая армянская оппозиция вновь начала шествие в центре Еревана

 

5 мая комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме

 

6 мая около тысячи сторонников оппозиции выли на протестное шествие в Ереване

 

[Культура]

 

Артемий Троицкий о том, как война расколола музыкальный мир

 

Музейный краудфандинг: насколько он эффективен в России

 

«Русские танцовщицы» стали украинскими: Лондонская Национальная галерея переименовала работу Дега

 

На Красной площади проходит первая в истории масштабная реставрация памятника Минину и Пожарскому

 

Как искусство связано с политикой и идеологией

 

Бюро Zaha Hadid Archtects прекратило работу над станцией метро «Кленовый бульвар – 2»

 

В Петербурге открыли магазин Wood:store, где продают деревянные айфоны и ноутбуки

 

Историко-культурная экспертиза: барьер или защита

 

Объявлены лауреаты X Премии The Art Newspaper Russia

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29-5-2022 События, , 13
Дайджест новостей на 27 мая
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