Дайджест новостей на 27 мая
[В мире]
6 мая в Шри-Ланке вновь объявили чрезвычайное положение
Президент Сирии впервые за три года посетил Иран
Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра
[Внешняя политика]
Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России
Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков
МИД России выразил послу Британии протест из-за новых санкций
Москва выразила протест польским властям после нападения на посла в Варшаве
[Внутренняя политика]
Депутаты заставят госорганы вести страницы в социальных сетях
[Экономика]
«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России
[Общество]
За последние три месяца число краж в магазинах в России выросло на 18%
У Исаакиевского собора задержали активиста с пацифистским плакатом
На петербургскую художницу с антивоенными плакатами напали неизвестные
В Иваново завели дело на предпринимателя, раздававшего прохожим роман Оруэлла
[Протесты]
1 мая оппозиционеры разбили палаточный лагерь в центре Ереване
Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54
2 мая в Ереване оппозиция начала перекрывать улицы
2 мая в Ереване задержали около 200 участников акции протеста
2 мая в Ереване прошла очередная акция с требованием отставки Пашиняна
3 мая оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана
3 мая в Ереване задержали 70 участников акций протеста
3 мая противники Пашиняна перекрыли ключевую магистраль Ереван-Севан
[Пенсии]
В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий
В Совете Федерации ждут предложений правительства по индексации пенсий
[Наука]
Минобрнауки заявило, то темы научных исследований в регионах будут согласовываться губернаторами
[Культура]
Художницу Сашу Скочиленко после жалоб на травлю в СИЗО перевели в двухместную камеру
Ректор Театральной школы Райкина отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве
Охранник, который нарисовал глаза на картине ученицы Малевича, рассказал, зачем он то сделал
Правда ли, то существует прижизненный скульптурный портрет Ивана Грозного?