Главная Рубрики События 2022 Май 26 Дайджест новостей на 27 мая

Дайджест новостей на 27 мая

 

Дайджест новостей на 27 мая

 

[В мире]

 

6 мая в Шри-Ланке вновь объявили чрезвычайное положение

 

Президент Сирии впервые за три года посетил Иран

 

Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра

 

[Внешняя политика]

 

Херсонская область планирует максимально интегрироваться в состав России

 

Россия заинтересована в наступлении стабильности в Армении, заявил Песков

 

МИД России выразил послу Британии протест из-за новых санкций

 

Москва выразила протест польским властям после нападения на посла в Варшаве

 

[Внутренняя политика]

 

Депутаты заставят госорганы вести страницы в социальных сетях

 

[Экономика]

 

«Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России

 

[Общество]

 

За последние три месяца число краж в магазинах в России выросло на 18%

 

У Исаакиевского собора задержали активиста с пацифистским плакатом

 

На петербургскую художницу с антивоенными плакатами напали неизвестные

 

В Иваново завели дело на предпринимателя, раздававшего прохожим роман Оруэлла

 

[Протесты]

 

1 мая оппозиционеры разбили палаточный лагерь в центре Ереване

 

Число задержанных на первомайской демонстрации в Париже возросло до 54

 

2 мая в Ереване оппозиция начала перекрывать улицы

 

2 мая в Ереване задержали около 200 участников акции протеста

 

2 мая в Ереване прошла очередная акция с требованием отставки Пашиняна

 

3 мая оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана

 

3 мая в Ереване задержали 70 участников акций протеста

 

3 мая противники Пашиняна перекрыли ключевую магистраль Ереван-Севан

 

[Пенсии]

 

В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий

 

В Совете Федерации ждут предложений правительства по индексации пенсий

 

[Наука]

 

Минобрнауки заявило, то темы научных исследований в регионах будут согласовываться губернаторами

 

[Культура]

 

Художницу Сашу Скочиленко после жалоб на травлю в СИЗО перевели в двухместную камеру

 

Ректор Театральной школы Райкина отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

 

Охранник, который нарисовал глаза на картине ученицы Малевича, рассказал, зачем он то сделал

 

Правда ли, то существует прижизненный скульптурный портрет Ивана Грозного?

Рабкор.ру
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26-5-2022 События, , 12
Уфимское дело продолжается
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