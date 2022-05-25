Главная Рубрики События 2022 Май 25 Уфимское дело продолжается

Уфимское дело продолжается

 

Уфимское дело продолжается

 

Суд в Уфе продлил до 23 июня 2022 года аресты членам местного марксистского кружка — депутату башкирского Курултая Дмитрию Чувилину, а также Алексею Дмитриеву, Юрию Ефимову, Павлу Матисову и Ринату Буркееву.

Их обвиняют в организации деятельности террористического сообщества и участии в нем. Также Ефимову и Дмитриеву вменяют статью о призывах к террористической деятельности.

По версии следствия, члены марксистского кружка готовились к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

 

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25-5-2022 События, , , , , , , , , 13
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