Уфимское дело продолжается

Суд в Уфе продлил до 23 июня 2022 года аресты членам местного марксистского кружка — депутату башкирского Курултая Дмитрию Чувилину, а также Алексею Дмитриеву, Юрию Ефимову, Павлу Матисову и Ринату Буркееву.

Их обвиняют в организации деятельности террористического сообщества и участии в нем. Также Ефимову и Дмитриеву вменяют статью о призывах к террористической деятельности.

По версии следствия, члены марксистского кружка готовились к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

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