Беседа: Администрация президента и ее место в структуре государственной власти

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ЕЕ МЕСТО

В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

докладчик: к.п.н. Б.Ю. Кагарлицкий

28 МАЯ (суббота) в 19.00

Беседа проводится в онлайн-формате

План доклада:

Специфика российской политической системы: наличие органов государственной власти, полномочия которых очень широки, но не прописаны в конституции страны. Администрация президента РФ. Дублирование и подмена Администрацией президента конституционных ветвей власти. Ее сходство с ЦК КПСС, ранее размещавшемся в том же здании на Старой площади в Москве. Изменения, произошедшие с 1991 года. Буржуазный, периферийный и авторитарно-коррумпированный характер современного российского общества. Эволюция Администрации президента РФ и ее функций за последние 25-30 лет как ответ на трансформацию социума и страны.

Сведения о докладчике:

Кагарлицкий Борис Юльевич* – кандидат политических наук, директор Института глобализации и социальных движений; главный редактор интернет-журнала «Рабкор.ру», председатель редакционного совета журнала «Левая политика»; активист подпольного левого движения начала 1980-х гг.; лауреат премии И. Дойчера; автор более 450 публикаций, в том числе книг: «Мыслящий тростник», «Квадратные колеса», «Расколовшийся монолит», «Глобализация и левые», «Восстание среднего класса», «Периферийная империя. Россия и миросистема», «Марксизм: не рекомендовано для обучения», «Управляемая демократия», «Политология революции», «От империй к империализму» и др.

*Признан иностранным агентом

Форма для регистрации на беседу:

https://forms.gle/QSmpDbyfZCDzSA1Q6

Просьба регистрироваться до вечера 27 мая.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru