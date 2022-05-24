Главная Рубрики События 2022 Май 24 Беседа: Администрация президента и ее место в структуре государственной власти

Беседа: Администрация президента и ее место в структуре государственной власти

 

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ЕЕ МЕСТО 

В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

 

 

докладчик: к.п.н. Б.Ю. Кагарлицкий

28 МАЯ (суббота) в 19.00 

Беседа проводится в онлайн-формате

План доклада:

  1. Специфика российской политической системы: наличие органов государственной власти, полномочия которых очень широки, но не прописаны в конституции страны.
  2. Администрация президента РФ.
  3. Дублирование и подмена Администрацией президента конституционных ветвей власти.
  4. Ее сходство с ЦК КПСС, ранее размещавшемся в том же здании на Старой площади в Москве.
  5. Изменения, произошедшие с 1991 года. Буржуазный, периферийный и авторитарно-коррумпированный характер современного российского общества.
  6. Эволюция Администрации президента РФ и ее функций за последние 25-30 лет как ответ на трансформацию социума и страны.

 

Сведения о докладчике:

Кагарлицкий Борис Юльевич* – кандидат политических наук, директор Института глобализации и социальных движений; главный редактор интернет-журнала «Рабкор.ру», председатель редакционного совета журнала «Левая политика»; активист подпольного левого движения начала 1980-х гг.; лауреат премии И. Дойчера; автор более 450 публикаций, в том числе книг: «Мыслящий тростник», «Квадратные колеса», «Расколовшийся монолит», «Глобализация и левые», «Восстание среднего класса», «Периферийная империя. Россия и миросистема», «Марксизм: не рекомендовано для обучения», «Управляемая демократия», «Политология революции», «От империй к империализму» и др.

*Признан иностранным агентом

 

Форма для регистрации на беседу:

https://forms.gle/QSmpDbyfZCDzSA1Q6

Просьба регистрироваться до вечера 27 мая. 

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

 

Телефоны для справок

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
24-5-2022 События, , , , , , 22
Беседа: Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг.
  См. также  
 
 
 