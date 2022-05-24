Беседа: Администрация президента и ее место в структуре государственной власти

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ЕЕ МЕСТО
В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
докладчик: к.п.н. Б.Ю. Кагарлицкий
28 МАЯ (суббота) в 19.00
Беседа проводится в онлайн-формате
План доклада:
- Специфика российской политической системы: наличие органов государственной власти, полномочия которых очень широки, но не прописаны в конституции страны.
- Администрация президента РФ.
- Дублирование и подмена Администрацией президента конституционных ветвей власти.
- Ее сходство с ЦК КПСС, ранее размещавшемся в том же здании на Старой площади в Москве.
- Изменения, произошедшие с 1991 года. Буржуазный, периферийный и авторитарно-коррумпированный характер современного российского общества.
- Эволюция Администрации президента РФ и ее функций за последние 25-30 лет как ответ на трансформацию социума и страны.
Сведения о докладчике:
Кагарлицкий Борис Юльевич* – кандидат политических наук, директор Института глобализации и социальных движений; главный редактор интернет-журнала «Рабкор.ру», председатель редакционного совета журнала «Левая политика»; активист подпольного левого движения начала 1980-х гг.; лауреат премии И. Дойчера; автор более 450 публикаций, в том числе книг: «Мыслящий тростник», «Квадратные колеса», «Расколовшийся монолит», «Глобализация и левые», «Восстание среднего класса», «Периферийная империя. Россия и миросистема», «Марксизм: не рекомендовано для обучения», «Управляемая демократия», «Политология революции», «От империй к империализму» и др.
*Признан иностранным агентом
Форма для регистрации на беседу:
https://forms.gle/QSmpDbyfZCDzSA1Q6
Просьба регистрироваться до вечера 27 мая.
Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss-96@yandex.ru