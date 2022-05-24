Главная Рубрики События 2022 Май 24 Беседа: Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг.

Беседа: Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг.

 

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ 1960-1970-х гг. – КУЛЬМИНАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ГЕГЕМОНИИ ЛЕВЫХ В ЕВРОПЕ

 

докладчик: В.И. Камышев

26 МАЯ (четверг) в 19.00 

 

Лекция проводится в клубе «Только сами»

(ст. метро «Смоленская» (Филевская линия), проезд Шломина, д. 6, 

подъезд 2, подвал)

 

План доклада:

  1. Проблемы, стоящие перед сегодняшними левыми силами на культурном фронте:
  2. Как противодействовать доминированию буржуазной культуры и шоу-бизнеса?
  3. Как избежать «интегрированного бунта», когда левые включаются в общую культурную индустрию и усиливают «мейнстрим», выгодный для властной элиты.
  4. Успешная попытка доминирования левых в европейском и мировом кино (1960-1970-ые годы).
  5. Особое место итальянского кинематографа в культурной гегемонии левых этого времени.
  6. Творчество режиссеров Джилло Понтекорво, Элио Петри, Франческо Рози и др.

 

Сведения о докладчике:

Камышев Виталий Иннокентьевич – журналист; корреспондент «Радио Свобода», эксперт сайта «Кремль.org»; член Союза российских писателей, создатель Фонда Александра Меня; в 1998-2001 гг. – издатель и главный редактор «Открытой Байкальской газеты»; автор многочисленных публикаций по вопросам искусствоведения и текущей политики.

 

Беседа сопровождается демонстрацией художественного фильма «Битва за Алжир» (режиссер Джилло Понтекорво; Италия, 1966 г.)

 

В Н И М А Н И Е !

Встреча у подъезда за 5-10 минут до начала беседы. 

Опоздавших просим звонить по контактным телефонам.

 

Телефоны для справок

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss@orc.ru

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