Дайджест новостей на 23 мая
[Внешняя политика]
Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию
Россия на Украине борется с нацистами, заявил президент Никарагуа
Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД России
[Протесты]
27 апреля на акциях против Пашиняна задержали свыше 50 человек
29 апреля в Ереване прошел автопробег противников Пашиняна
29 апреля французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен
30 апреля у здания правительства Армении выпустили кур с фотографиями Пашиняна
1 мая в Ереване прошел многотысячный митинг оппозиции
1 мая в Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками
1 мая в Париже прошли столкновения полиции и радикалов
1 мая демонстранты в Бельгии надели бочки для нефти из-за роста цен на топливо
1 мая во Франции на первомайские демонстрации вышли более 210 тысяч человек
[Культура]
Правда ли, что «Черный квадрат» Малевича много лет висел в Третьяковской галерее вверх ногами
Эксперты оценили ситуацию на антикварном рынке России
В Дрездене начался суд по делу о краже драгоценностей из музея «Зеленые своды»
На финской таможне задержали картины из российских музеев
В Белоруссии умер актер фильмов «Бронзовая птица» и «Кортик» Василий Быков
Экспонаты из музеев РФ, задержанные на финской таможне, возвратились домой
Метрополитен-музей показал, как любовь Уолта Диснея к стилю рококо изменила облик мультипликации
21 произведение вернулось в Пушкинский музей из Японии
Возбуждено уголовное дело из-за порчи картин Анны Лепорской