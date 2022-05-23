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Дайджест новостей на 23 мая

 

Дайджест новостей на 23 мая

 

[Внешняя политика]

 

Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию

 

Россия на Украине борется с нацистами, заявил президент Никарагуа

 

Время санкционного давления на КНДР прошло, заявили в МИД России

 

[Протесты]

 

27 апреля на акциях против Пашиняна задержали свыше 50 человек

 

29 апреля в Ереване прошел автопробег противников Пашиняна

 

29 апреля французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен

 

30 апреля у здания правительства Армении выпустили кур с фотографиями Пашиняна

 

1 мая в Ереване прошел многотысячный митинг оппозиции

 

1 мая в Ереване митингующие перегородили центр мусорными баками

 

1 мая в Париже прошли столкновения полиции и радикалов

 

1 мая демонстранты в Бельгии надели бочки для нефти из-за роста цен на топливо

 

1 мая во Франции на первомайские демонстрации вышли более 210 тысяч человек

 

[Культура]

 

Правда ли, что «Черный квадрат» Малевича много лет висел в Третьяковской галерее вверх ногами

 

Эксперты оценили ситуацию на антикварном рынке России

 

В Дрездене начался суд по делу о краже драгоценностей из музея «Зеленые своды»

 

На финской таможне задержали картины из российских музеев

 

В Белоруссии умер актер фильмов «Бронзовая птица» и «Кортик» Василий Быков

 

Экспонаты из музеев РФ, задержанные на финской таможне, возвратились домой

 

Метрополитен-музей показал, как любовь Уолта Диснея к стилю рококо изменила облик мультипликации

 

21 произведение вернулось в Пушкинский музей из Японии

 

Возбуждено уголовное дело из-за порчи картин Анны Лепорской

 

Рабкор.ру
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23-5-2022 События, , 4
Беседа: Развитие и трансформация теории идеологии в марксизмеБеседа: Итальянский политический кинематограф 1960-1970-х гг.
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