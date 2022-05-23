Главная Рубрики События 2022 Май 23 Беседа: Развитие и трансформация теории идеологии в марксизме

Беседа: Развитие и трансформация теории идеологии в марксизме

 

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

РАЗВИТИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ ИДЕОЛОГИИ 

В МАРКСИЗМЕ

(из цикла «Диалектический материализм»)

 

докладчик: к.ф.н. С.М. Соловьев

25 МАЯ (среда) в 19.00 

 

Лекция проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

 

План доклада:

  1. Что такое идеология и в чем актуальность теории идеологии в ХХI веке?
  2. «Идеологи» эпохи Просвещения.
  3. К. Маркс об идеологии как ложном сознании.
  4. Трансформация ортодоксального марксистского понимания идеологии в работах В.И. Ленина.
  5. Последние политики-марксисты: Д. Лукач и А. Грамши об идеологии.
  6. «Диалектика просвещения»: Франкфуртская школа и теория идеологии.
  7. Постмодернизм как форма эскапизма. Теория идеологии С. Жижека.
  8. Теория идеологии Т. Иглтона.
  9. Идеология и наука: их противостояние и пересечения.
  10. Идеология и утопия: К. Манхейм, Э. Блох, Г. Маркузе.

 

Сведения о докладчике:

Соловьёв Сергей Михайлович – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории; главный редактор журнала «Скепсис»; автор многих публикаций по вопросам философии, истории и современной политики.

 

Как добираться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

 

Телефоны для справок

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss@orc.ru

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23-5-2022 События, , , 99
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