Беседа: Развитие и трансформация теории идеологии в марксизме

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
РАЗВИТИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ ИДЕОЛОГИИ
В МАРКСИЗМЕ
(из цикла «Диалектический материализм»)
докладчик: к.ф.н. С.М. Соловьев
25 МАЯ (среда) в 19.00
Лекция проводится в Библиотеке №50
(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)
План доклада:
- Что такое идеология и в чем актуальность теории идеологии в ХХI веке?
- «Идеологи» эпохи Просвещения.
- К. Маркс об идеологии как ложном сознании.
- Трансформация ортодоксального марксистского понимания идеологии в работах В.И. Ленина.
- Последние политики-марксисты: Д. Лукач и А. Грамши об идеологии.
- «Диалектика просвещения»: Франкфуртская школа и теория идеологии.
- Постмодернизм как форма эскапизма. Теория идеологии С. Жижека.
- Теория идеологии Т. Иглтона.
- Идеология и наука: их противостояние и пересечения.
- Идеология и утопия: К. Манхейм, Э. Блох, Г. Маркузе.
Сведения о докладчике:
Соловьёв Сергей Михайлович – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории; главный редактор журнала «Скепсис»; автор многих публикаций по вопросам философии, истории и современной политики.
Как добираться до библиотеки:
Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss@orc.ru