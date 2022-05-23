Беседа: Развитие и трансформация теории идеологии в марксизме

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

РАЗВИТИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ ИДЕОЛОГИИ

В МАРКСИЗМЕ

(из цикла «Диалектический материализм»)

докладчик: к.ф.н. С.М. Соловьев

25 МАЯ (среда) в 19.00

Лекция проводится в Библиотеке №50

(ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1)

План доклада:

Что такое идеология и в чем актуальность теории идеологии в ХХI веке? «Идеологи» эпохи Просвещения. К. Маркс об идеологии как ложном сознании. Трансформация ортодоксального марксистского понимания идеологии в работах В.И. Ленина. Последние политики-марксисты: Д. Лукач и А. Грамши об идеологии. «Диалектика просвещения»: Франкфуртская школа и теория идеологии. Постмодернизм как форма эскапизма. Теория идеологии С. Жижека. Теория идеологии Т. Иглтона. Идеология и наука: их противостояние и пересечения. Идеология и утопия: К. Манхейм, Э. Блох, Г. Маркузе.

Сведения о докладчике:

Соловьёв Сергей Михайлович – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории; главный редактор журнала «Скепсис»; автор многих публикаций по вопросам философии, истории и современной политики.

Как добираться до библиотеки:

Станция метро «Марьина роща», первый вагон из центра, выйти на Шереметьевскую улицу, идти в сторону Останкинской башни до первого светофора, перейти улицу Шереметьевская и идти прямо по 5-му проезду Марьиной рощи до библиотеки, пересекая по дороге ул. Октябрьскую. Библиотека №50 находится в новой высотке, на первом этаже. Напротив дома расположен сетевой супермаркет.

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss@orc.ru