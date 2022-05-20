Дискуссия «Интересы российских элит и внешняя политика Кремля»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
21 мая (суббота) в 14.00
КЛУБ «ДИАЛОГ», МУСС, и ЛевСД
проводят дискуссию
«Интересы российских элит и внешняя политика Кремля»
24 февраля 2022 года определило новый вектор российской политики.
Помимо фактического прекращения дипломатических отношений с Украиной, у России возникло непонимание с условно демократическими странами и многими государствами постсоветского пространства.
На нашу экономику налагают санкции, сокращаются инвестиции, усилилась эмиграция, в том числе и высококвалифицированных специалистов. В общем, проблем в экономике много, а какие успехи были достигнуты даже для правящего класса, не говоря уже об обществе в целом, пока не очень понятно.
Левых аналитиков сейчас волнует вопрос: выгодна ли столь резкая смена галса российским элитам (если да, то каким именно) или она имеет под собой какие-то другие причины.
МУСС, клуб «Диалог» и ЛевСД тоже решили подключиться к этому обсуждению. На поставленный вопрос попробуют ответить наши эксперты:
- Хубиев Кайсын Азретович,
доктор экономических наук, профессор Экономического факультета МГУ им. Ломоносова
- Бугера Владислав Евгеньевич,
доктор философских наук, профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета
- Краснов Александр Викторович,
политик, председатель Краснопресненского райсовета в 1990-1993 гг., в сентябре 1993 г. был назначен мэром Москвы А.В. Руцким
- Ступин Евгений Викторович,
депутат Московской городской думы
- Йоффе Юрий
экономист, координатор Союза демократических социалистов
В Н И М А Н И Е !
В связи с пожеланиями иногородних участников дискуссия проводится в нестандартное для наших мероприятий время (ее начало в 14.00)!
Не перепутайте!!!
Ссылка для регистрации на дискуссию:
https://forms.gle/fDTj1FqGSYaKXuDX6
Просьба регистрироваться до вечера 20 мая.
Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss-96@yandex.ru