Дискуссия «Интересы российских элит и внешняя политика Кремля»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

21 мая (суббота) в 14.00

КЛУБ «ДИАЛОГ», МУСС, и ЛевСД

проводят дискуссию

«Интересы российских элит и внешняя политика Кремля»

24 февраля 2022 года определило новый вектор российской политики.

Помимо фактического прекращения дипломатических отношений с Украиной, у России возникло непонимание с условно демократическими странами и многими государствами постсоветского пространства.

На нашу экономику налагают санкции, сокращаются инвестиции, усилилась эмиграция, в том числе и высококвалифицированных специалистов. В общем, проблем в экономике много, а какие успехи были достигнуты даже для правящего класса, не говоря уже об обществе в целом, пока не очень понятно.

Левых аналитиков сейчас волнует вопрос: выгодна ли столь резкая смена галса российским элитам (если да, то каким именно) или она имеет под собой какие-то другие причины.

МУСС, клуб «Диалог» и ЛевСД тоже решили подключиться к этому обсуждению. На поставленный вопрос попробуют ответить наши эксперты:

Хубиев Кайсын Азретович,

доктор экономических наук, профессор Экономического факультета МГУ им. Ломоносова

Бугера Владислав Евгеньевич,

доктор философских наук, профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета

Краснов Александр Викторович,

политик, председатель Краснопресненского райсовета в 1990-1993 гг., в сентябре 1993 г. был назначен мэром Москвы А.В. Руцким

Ступин Евгений Викторович,

депутат Московской городской думы

Йоффе Юрий

экономист, координатор Союза демократических социалистов

В Н И М А Н И Е !

В связи с пожеланиями иногородних участников дискуссия проводится в нестандартное для наших мероприятий время (ее начало в 14.00)!

Не перепутайте!!!

Ссылка для регистрации на дискуссию:

https://forms.gle/fDTj1FqGSYaKXuDX6

Просьба регистрироваться до вечера 20 мая.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru