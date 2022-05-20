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Дискуссия «Интересы российских элит и внешняя политика Кремля»

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

21 мая (суббота) в 14.00

КЛУБ «ДИАЛОГ», МУСС, и ЛевСД  

проводят дискуссию

«Интересы российских элит и внешняя политика Кремля»

 

24 февраля 2022 года определило новый вектор российской политики.

Помимо фактического прекращения дипломатических отношений с Украиной, у России возникло непонимание с условно демократическими странами и многими государствами постсоветского пространства.

На нашу экономику налагают санкции, сокращаются инвестиции, усилилась эмиграция, в том числе и высококвалифицированных специалистов. В общем, проблем в экономике много, а какие успехи были достигнуты даже для правящего класса, не говоря уже об обществе в целом, пока не очень понятно.

Левых аналитиков сейчас волнует вопрос: выгодна ли столь резкая смена галса российским элитам (если да, то каким именно) или она имеет под собой какие-то другие причины.

МУСС, клуб «Диалог» и ЛевСД тоже решили подключиться к этому обсуждению. На поставленный вопрос попробуют ответить наши эксперты:

 

  • Хубиев Кайсын Азретович,

доктор экономических наук, профессор Экономического факультета МГУ им. Ломоносова

  • Бугера Владислав Евгеньевич,

доктор философских наук, профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета

  • Краснов Александр Викторович,

политик, председатель Краснопресненского райсовета в 1990-1993 гг., в сентябре 1993 г. был назначен мэром Москвы А.В. Руцким

  • Ступин Евгений Викторович,

депутат Московской городской думы

  • Йоффе Юрий

экономист, координатор Союза демократических социалистов

 

 

В Н И М А Н И Е !

В связи с пожеланиями иногородних участников дискуссия проводится в нестандартное для наших мероприятий время (ее начало в 14.00)!

Не перепутайте!!!

 

Ссылка для регистрации на дискуссию:

https://forms.gle/fDTj1FqGSYaKXuDX6

Просьба регистрироваться до вечера 20 мая.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

 

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru

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20-5-2022 События, , , , , , , , 35
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