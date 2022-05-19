Главная Рубрики События 2022 Май 19 Дайджест новостей на 19 мая

Дайджест новостей на 19 мая

 

Дайджест новостей на 19 мая

 

[В мире]

 

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты

 

В Японии созвали экстренную министерскую группу из-за ракетного пуска КНДР

 

[Внешняя политика]

 

В Индии начали отказываться от российского угля

 

Полпред посольства Сербии в Уральском федеральном округе призвал ФСБ проверить заявление Соловьева о Екатеринбурге

 

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой

 

Генконсульство Эстонии в Петербурге прекратило свою работу

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции

 

Зампред Центробанка России Михаил Алексеев принял решение покинуть свой пост

 

[Экономика]

 

Как бизнесмены ввозят в Россию товары на фоне кризиса и санкций

 

Российский бизнес вынужден искать альтернативные транспортные решения

 

[Общество]

 

Участницу Pussy Riot Алехину объявили в розыск

 

В Петербурге задержали акционистку, приковавшую себя с телевизором к ограде

 

RuTube может исчезнуть навсегда

 

Эксперты о падении RuTube

 

[Протесты]

 

24 апреля протестующие во французском Ренне установили баррикады

 

24 апреля во французских городах вспыхнули протесты после объявления итогов выборов

 

25 апреля в Марселе начались массовые акции протеста

 

25 апреля в Страсбурге начались протесты после объявления итогов выборов

 

25 апреля в Ереване произошла стычка с полицией на шествии оппозиции

 

26 апреля на акциях протеста армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек

 

26 апреля в Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь

 

27 апреля в Ереване прошли два шествия с требованием отставки Пашиняна

 

[Пенсии]

 

Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях

 

Путин подписал закон о выплате пенсий по потере кормильца выпускникам школ 

 

[Культура]

 

Десять картин, кардинально изменившихся после реставрации

 

В Москве открылась третья ярмарка современного искусства Art Russia

 

В Государственном Эрмитаже открыли Галерею Петра Великого

 

Путин подписал закон о нулевой ставке налога на прибыль для домов культуры

Рабкор.ру
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19-5-2022 События, , 67
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