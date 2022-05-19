Дайджест новостей на 19 мая
[В мире]
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты
В Японии созвали экстренную министерскую группу из-за ракетного пуска КНДР
[Внешняя политика]
В Индии начали отказываться от российского угля
Полпред посольства Сербии в Уральском федеральном округе призвал ФСБ проверить заявление Соловьева о Екатеринбурге
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой
Генконсульство Эстонии в Петербурге прекратило свою работу
[Внутренняя политика]
В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции
Зампред Центробанка России Михаил Алексеев принял решение покинуть свой пост
[Экономика]
Как бизнесмены ввозят в Россию товары на фоне кризиса и санкций
Российский бизнес вынужден искать альтернативные транспортные решения
[Общество]
Участницу Pussy Riot Алехину объявили в розыск
В Петербурге задержали акционистку, приковавшую себя с телевизором к ограде
RuTube может исчезнуть навсегда
[Протесты]
24 апреля протестующие во французском Ренне установили баррикады
24 апреля во французских городах вспыхнули протесты после объявления итогов выборов
25 апреля в Марселе начались массовые акции протеста
25 апреля в Страсбурге начались протесты после объявления итогов выборов
25 апреля в Ереване произошла стычка с полицией на шествии оппозиции
26 апреля на акциях протеста армянской оппозиции в Ереване задержали десять человек
26 апреля в Ереване оппозиция на полчаса заблокировала центральную площадь
27 апреля в Ереване прошли два шествия с требованием отставки Пашиняна
[Пенсии]
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях
Путин подписал закон о выплате пенсий по потере кормильца выпускникам школ
[Культура]
Десять картин, кардинально изменившихся после реставрации
В Москве открылась третья ярмарка современного искусства Art Russia
В Государственном Эрмитаже открыли Галерею Петра Великого
Путин подписал закон о нулевой ставке налога на прибыль для домов культуры