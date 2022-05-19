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Дело об уфимском марксистском кружке

 

Дело об уфимском марксистском кружке

 

В Советском районном суде города Уфы Республики Башкортостан 19 мая состоится судебное заседание по продлению ареста пенсионеру Юрию Ефимову, 20 мая – по продлению ареста врачу одной из уфимских больниц Алексею Дмитриеву, обвиняемым по так называемому «делу об уфимском марксистском кружке» в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганды терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По версии следствия, Алексей Дмитриев публиковал видеоролики на платформе Youtube с участием Юрия Ефимова, в которых осуществлялись призывы к террористической деятельности.

Алексей Дмитриев и Юрий Ефимов вину не признают. Участиие в какой-либо террористической группе отрицают, но не отрицают участия в марксистском кружке, деятельность которого была исключительно научной, и не была противозаконной.

Выдвинутые обвинения считаем необоснованными! Требуем прекратить уголовные дела в отношении Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова и освободить их из-под стражи!

 

Источник

Рабкор.ру
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19-5-2022 События, , , , 113
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