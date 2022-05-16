Санкции привели к конфликтам в Латвии

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии, мэр Риги Мартиньш Стакис запретили митинг «Хватит!» у стен Рижской думы на Ратушной площади.

Митинг должен осудить свинский поступок латвийского режима, который зачистил площадку от цветов, которые принёс народ Латвии в День победы к памятнику Освободителям Риги и Советской Латвии, возможному демонтажу памятника Освободителям, а также за отставку мэра Риги Стакиса.

Латвийский режим пообещал действовать жёстко и разгонять несанкционированный митинг силой, если туда придут люди. Власти открыто называют людей почтившими цветами День Победы над фашистской Германией оккупантами. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что патриоты Латвии не имеют права возлагать цветы к «монументу оккупации». Напомним, что 11 мая сейм Латвии, большинством голосов снял все юридические препятствия к сносу памятника Освободителям Риги и Советской Латвии.

В Риге также планируется демонтировать памятный камень войскам 3-го Прибалтийского фронта РККА 13 октября из Яунциемса начавшие освобождать Ригу от фашистских оккупантов, а также стелу Освободителям Риги 13 октября установленную в Межапарке.

Дума Огрского края, где у власти находятся коричневые уже демонтирует памятники латвийским антифашистам, советским солдатам на территории края. Этому примеру стали следовать и другие края Латвии.

Социальное напряжение растёт не по дням, а по часам. Цены на продукты выросли уже более чем в два раза. В Резекне цена на отопление и горячую воду выросла в 5 раз. И мэрия Резекне выключила горячую воду у всего города на несколько месяцев. При этом повышаются зарплаты только у министров, депутатов и членов правления предприятий.

Ультраправое правительство и парламент Латвии направили всё своё идеологическое остриё на межнациональный конфликт. Народу плюют в лицо, смешивают с грязью, сеют в обществе межнациональную рознь. Мобилизуются полки земессаргов (местное добровольное ополчение граждан Латвии). Принят закон, что земессарги могут применять оружие против народа и в мирное время, если он чуят, что протесты или отдельные лица несут угрозу государственной «безопасности».

Теперь в Латвии запрещают российские социальные сети. В связи с санкциями, принятыми Европейским союзом, на территории Латвии будет ограничен доступ к сетям «Вконтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) и «Мой мир» (my.mail.ru). Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ), сообщают латвийские СМИ.