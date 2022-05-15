Дайджест новостей на 15 мая
[В мире]
Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции
Французы переизбрали Макрона на новый срок
КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе
[Внешняя политика]
Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии
МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии
Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники
Генконсульство Литвы в Петербурге приостановило оказание консульских услуг
Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата
[Внутренняя политика]
В Кремле прокомментировали информацию о мобилизации 9 мая
Пенсионный фонд направил на поддержку граждан свыше десяти триллионов рублей за год
Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения
Суд разрешил Улюкаеву выйти по УДО
[Экономика]
Производители увидели риски нехватки оболочек для сосисок и колбасы
[Происшествия]
Названа основная версия гибели экс-зампреда «Новатэка»
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
[Протесты]
9 апреля акции протеста прошли в Париже в преддверии президентских выборов
10 апреля тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы
11 апреля производители бананов протестовали в Эквадоре из-за проблем с экспортом
13 апреля болгарские дорожники перекрыли движение перед зданием парламента
14 апреля студенты в Париже протестовали против итогов первого тура президентских выборов
16 апреля в центре Парижа прошла манифестация против Макрона
[Пенсии]
Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы
Путин анонсировал индексацию пенсий
[Культура]
В Третьяковской галерее открылась выставка Генриха Семирадского
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры
Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Кириенко заявил, то число проектов по истории и патриотизму выросло на фоне давления на культуру РФ
[Внешняя политика]
Россия вылет трех дипломатов посольства Швеции в Москве
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России
Посол России в Китае назвал проход эсминца СА у Тайваня хождением по грани
Россия вышлет трех норвежских дипломатов
Посольство Японии выразило протест из-за высылки дипломатов
Израиль возмущен заявлением Лаврова о Гитлере и евреях
[Протесты]
16 апреля в Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины
17 апреля в Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста
18 апреля в Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте
В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы
19 апреля мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил срок
Как минимум один человек погиб при беспорядках в Шри Ланке
20 апреля в Молдавии прошел митинг против запрета георгиевской ленты
22 апреля профсоюзы Бельгии потребовали от работодателей повысить зарплаты
23 апреля более двух тысяч человек протестовали против добычи угля на западе ФРГ
[Культура]
Книгу Ахматовой с автографом Цветаевой выставили на торги за 2 млн рублей
Минкультуры обсуждает создание проекта «Большая выставка» подобного «Большим гастролям»
В Калининграде назвали победителей второго Международного театрального фестиваля «Башня»
Мария Захарова провела разоблачение манипуляций аукциона Christe’s
Издатели об отказе западных коллег сотрудничать с Россией
Крепость Копорье в Ленобласти открыли для туристов после почти двухлетнего ремонта