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Дайджест новостей на 15 мая

 

Дайджест новостей на 15 мая

 

[В мире]

 

Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции

 

Французы переизбрали Макрона на новый срок

 

КНР выразила протест из-за прохода эсминца США в Тайваньском проливе

 

[Внешняя политика]

 

Россия объявила  персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии

 

МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии

 

Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники

 

Генконсульство Литвы в Петербурге приостановило оказание консульских услуг

 

МИД вызвал посла Германии

 

Россия объявила 40 немецких дипломатов персонами нон грата

 

[Внутренняя политика]

 

В Кремле прокомментировали информацию о мобилизации 9 мая

 

Пенсионный фонд направил на поддержку граждан свыше десяти триллионов рублей за год

 

Путин призвал выполнять все меры соцподдержки населения

 

Суд разрешил Улюкаеву выйти по УДО

 

[Экономика]

 

Производители увидели риски нехватки оболочек для сосисок и колбасы

 

[Происшествия]

 

Названа основная версия гибели экс-зампреда «Новатэка»

 

В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

 

[Протесты]

 

9 апреля акции протеста прошли в Париже в преддверии президентских выборов

 

10 апреля тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы

 

11 апреля производители бананов протестовали в Эквадоре из-за проблем с экспортом

 

13 апреля болгарские дорожники перекрыли движение перед зданием парламента

 

14 апреля студенты в Париже протестовали против итогов первого тура президентских выборов

 

16 апреля в центре Парижа прошла манифестация против Макрона

 

[Пенсии]

 

Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы

 

Путин анонсировал индексацию пенсий

 

[Культура]

 

В Третьяковской галерее открылась выставка Генриха Семирадского

 

Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры

 

Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

 

Кириенко заявил, то число проектов по истории и патриотизму выросло на фоне давления на культуру РФ

 

[Внешняя политика]

 

Россия вылет трех дипломатов посольства Швеции в Москве

 

МИД Швеции отреагировал на высылку дипломатов из России

 

Посол России в Китае назвал проход эсминца СА у Тайваня хождением по грани

 

Россия вышлет трех норвежских дипломатов

 

Посольство Японии выразило протест из-за высылки дипломатов

 

Израиль возмущен заявлением Лаврова о Гитлере и евреях

 

[Протесты]

 

16 апреля в Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины

 

17 апреля в Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста

 

18 апреля в Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра Рютте

 

В Перу около Мачу-Пикчу из-за забастовки рабочих застряли туристы

 

19 апреля мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге,  получил срок

 

Как минимум один человек погиб при беспорядках в Шри Ланке

 

20 апреля в Молдавии прошел митинг против запрета георгиевской ленты

 

22 апреля профсоюзы Бельгии потребовали от работодателей повысить зарплаты

 

23 апреля более двух тысяч человек протестовали против добычи угля на западе ФРГ

 

[Культура]

 

Книгу Ахматовой с автографом Цветаевой выставили на торги за 2 млн рублей

 

Минкультуры обсуждает создание проекта «Большая выставка» подобного «Большим гастролям»

 

В Калининграде назвали победителей второго Международного театрального фестиваля «Башня»

 

Мария Захарова провела разоблачение манипуляций аукциона Christe’s

 

Издатели об отказе западных коллег сотрудничать с Россией

 

Крепость Копорье в Ленобласти открыли для туристов после почти двухлетнего ремонта

Рабкор.ру
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15-5-2022 События, , 10
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