Хроники коронавируса 48

«Рабкор» продолжает информировать своих читателей о распространении коронавирусной инфекции в России и в мире. За прошедший месяц в целом в мире пандемия шла на спад. За последний месяц в США заразилось еще около двух миллионов человек, за все время пандемии в этой стране зарегистрировано больше 83 миллионов заражений. В Индии тоже заразилось около двух миллионов человек за тот же период, за все время пандемии – более 43 миллионов случаев заражения. В Бразилии заразилось около 500 тысяч жителей, за два года пандемии – 30,5 миллионов. В первый раз инфекцию выявили еще в одной стране Океании – Науру. На Маршалловых островах и в Микронезии, где уже прошла предыдущая вспышка инфекции, выявили новые случаи заражения. В Ватикане, наоборот, прошла очередная эпидемическая вспышка. В тех странах, в которых эпидемия шла на спад в прошлом месяце, ситуация не ухудшилась. Улучшение эпидемической обстановки наблюдается в Иране, Колумбии, Индонезии, Тунисе, Шри Ланке, Мьянме, Ботсване, Киргизстане, Сенегале, на Фиджи, в Новой Каледонии, на острове Маврикий, в Гаити, Гренаде, на Синт-Мартене, в Палау, Кирибати, Ангилье и других странах, о которых будет рассказано в следующем выпуске. Рубеж в один миллион случаев заражения за последние девять месяцев перешли Южная Корея, Вьетнам, Австралия, Австрия, Швейцария, Греция, Дания, Сербия, Венгрия, Словакия, Иордания, Грузия, Ирландия, Норвегия, Казахстан, Гонконг, Марокко, Болгария, Сингапур, Хорватия, Ливан, Куба, Тунис, Литва, Финляндия и Словения.

Россия по данным официальной статистики находится на седьмом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией и на четвертом по числу летальных исходов. За последний месяц в России выявлено около миллиона случаев заражения, всего с начала пандемии выявлено 18 миллионов. Полностью привит на данный момент 51% населения, это на 1% больше, чем месяц назад. В целом, в России наблюдается тенденция к улучшению эпидемической ситуации.

Москва остается центром распространения инфекции, однако, показатели заболеваемости снижаются. 7 апреля в столице заразилось 1004 человека, а 11 мая – 217. Больных в Москве 147 854, это меньше, чем месяц назад. Полностью привито в столице 56% населения, по другим данным 49% населения без учета ревакцинации (Сайты, ведущие статистику вакцинации по регионам России то обновляют данные, то забрасывают работу, поэтому приходится их постоянно перепроверять). Второе место по количеству случаев заражения удерживает Санкт-Петербург. В культурной столице эпидемия идет на спад: 7 апреля заразилось 715 человек, а 11 мая – 304. Больных в городе на Неве 4584, меньше, чем месяц назад. Полностью привито в Санкт-Петербурге 65% населения, или 60% без учета ревакцинации. На третьем месте по числу заражений находится Московская область. Количество новых случаев в том регионе упало с 445 заражений 7 апреля до 51 заражения 11 мая. Болеет в области 5915 человек, то есть, меньше, чем месяц назад. Полностью привито в Московской области 67% населения, без учета ревакцинации 57%.

В Иркутской области наблюдается все та же общая тенденция к улучшению ситуации. 7 апреля было выявлено 218 новых случаев, а 11 мая 63. Область занимает двенадцатое место среди регионов России по числу заражений. Больных в области 1197, меньше, чем месяц назад. Полностью привито 55% жителей региона, по другим данным 57% без учета ревакцинации (сайты обновляют данные с разной скоростью). Хабаровский край занимает двадцать четвертое место в том же рейтинге. В крае тоже наблюдается снижение числа новых случаев. 7 апреля заразилось 160 человек, а 11 мая 41. Больных в крае 679 человек, то есть меньше, чем в пролом месяце. Полностью привито в этом регионе 56% населения, без учета ревакцинации 52%.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Таджикистан, Джибути, Пакистан, Гвинея Бисау, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Армения, Македония, Эритрея, Южно-Африканская Республика, Азербайджан, Буркина-Фасо, Нигер, Венгрия, Албания, Южный Судан, Мали, Камбоджа, Папуа-Новая Гвинея, Йемен, Индия, Непал, Мальдивские острова, Венесуэла, Египет, Намибия, Ирак, Доминиканская Республика, Оман, Афганистан, Иран, Колумбия, Индонезия, Тунис, Шри-Ланка, Мьянма, Ботсвана, Киргизстан, Сенегал, Фиджи, Новая Каледония, остров Маврикий, Гаити, Гренада, Синт-Мартен, Палау, Кирибати, Ангилья.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Западная Сахара (10), остров св. Елены (2), острова Уоллис и Футуна (454), Ватикан (29).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды, Чили, Канада, Румыния, Ирак, Филиппины, Бельгия, Швеция, Бангладеш, Малайзия, Пакистан, Япония, Таиланд, Израиль, Португалия, Южная Корея, Вьетнам, Австралия, Австрия, Швейцария, Греция, Дания, Сербия, Венгрия, Словакия, Иордания, Грузия, Ирландия, Норвегия, Казахстан, Гонконг, Марокко, Болгария, Сингапур, Хорватия, Ливан, Куба, Тунис, Литва, Финляндия, Словения.