Мысли о медицине

Данная публикация выходит за рамки круга моих исследований и может показаться несколько неожиданной. Тем не менее, не являясь профессионалом в данной области общественной жизни, я стремился обозначить определенные «болевые» точки современной медицины, тенденции ее развития; обобщить и проанализировать ряд основных проблем, выходящих за рамки сугубо медицинских; показать их в контексте общественных реалий. Естественно, что при этом я не вторгаюсь в чисто медицинскую сферу и опираюсь в своих выводах на исследования профессионалов. С большим уважением и интересом отнесусь к мнению специалистов относительно поднятых в статье вопросов.

Достижения здравоохранения: степень прогресса

Состояние сегодняшней медицины в мире очень противоречиво. Несмотря на колоссальные прорывы в лечении инфекционных болезней (до ковида), кардиохирургии, технологиях малоинвазивных операций и проч. в медицине сохраняется множество проблем.

Человечество по-прежнему не может кардинально решить проблему сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Более того, с конца прошлого века наблюдается уверенный и неуклонный рост раковых болезней. Так, только за последние десять лет заболеваемость раком в мире выросла на 33%[1] И связано, это, в первую очередь, не с лучшей выявляемостью таких заболеваний и общим ростом продолжительности жизни, а с серьезными экологическими и социальными изменениями в нашей жизни. Химизация воды и пищи, значительное ухудшение состояния окружающей среды, бешеный ритм жизни ведут к росту онкологических болезней.

Действительно, если бы рост происходил только за счет старых людей, то мы бы не обнаруживали этого заболевания у молодых, представителей среднего возраста и пожилых людей. А как раз значительный рост наблюдается именно в этих возрастных категориях. Так, например, исследование американский ученых показало, что начиная с 1990-х годов число заболевших раком прямой кишки среди пациентов в возрасте от 20 до 49 лет выросло в мире почти в два раза.[2] А возраст, в котором у россиян диагностируют онкологические заболевания, в среднем составляет 64,5 года.[3] Разве наши бабушки и дедушки в среднем жили меньше? Более того, современные исследования демонстрируют, что после примерно 85 лет вероятность развития злокачественных опухолей снижается.[4] О какой серьезной корреляции между увеличением возраста дожития и опасностью онкозаболеваний может идти речь?!

Как и ранее, неизлечимы сахарный диабет, болезни Альцгеймера и Паркинсона, рассеянный склероз, бронхиальная астма, глаукома, шизофрения и проч. Не являясь априори смертельными, они существенно ухудшают качество жизни людей и влияют на ее продолжительность. Вполне естественно, что в условиях современного общества эти болезни также имеют тенденции к значительному росту.

Помимо старых заболеваний постиндустриальный капитализм, или глобализм, приносит и новые. СПИД, колоссальный рост всевозможных генетических заболеваний. Периодически в странах «третьего мира» вспыхивают, казалось бы, забытые эпидемии туберкулеза, чумы, холеры и проч. Появляются новые крайне опасные инфекции: атипичная пневмония, птичий и свиной грипп, лихорадка Эбола и др. Небольшой процент жертв от этих болезней объясняется не успехами современной медицины, а благоприятным для человечества саморазвитием этих болезней.

Несомненно, по сравнению со столетней давностью происходит рост продолжительности жизни. Но не так, как об этом пишут и рапортуют официальные организации во всем мире. В основе серьезного (но не кардинального) увеличения лежит значительное, максимальное уменьшение детской смертности в развитых и среднеразвитых странах за счет появления антибиотиков, купирования многих инфекций, расширения сети больниц и поликлиник, числа медицинских работников, развития медицинских технологий.

Если на начало XIX века более 50% детей в мире не доживало до 5 лет, а в начале XX века – более 40%, то на начало нынешнего столетия детская смертность составляла уже менее 10%.[5] В 2015 году детская смертность в среднем по миру составляла 4,3%.[6] Причем в развитых странах на сегодняшний момент она составляет менее 1%.[7] Таким образом, за столетие смертность детей сократилась примерно в десять раз.

А теперь – простая арифметика. Если раньше из 1000 новорожденных 400 умирали в раннем детстве, а остальные доживали в среднем, допустим, до 65 лет, то средняя продолжительность жизни в популяции будет равняться примерно 40 годам. Сейчас, если из 1000 родившихся 960 доживает примерно до 73 лет, то средняя продолжительность жизни в мире равняется приблизительно 70 годам. То есть без учета показателей детской смертности продолжительность жизни в мире выросла на 8 лет, а не на 30, как следует из данных официальной статистики.

Таким образом, рассуждать о революционных изменениях в этой области не приходится. А формальные показатели без учета вклада детской смертности в общую продолжительность жизни, по меньшей мере, некорректны. Прорыв в победе над детской смертностью поистине эпохален, но он не означает глобального увеличения продолжительности жизни для значительной части населения, которая перешагнула рубеж детства…

Серьезнейшей, одной из главных проблем современной медицины является непонимание специфики организма каждого конкретного человека. Физиологии, психологии, генетических и социофизиологических особенностей индивида.

Почему в одном случае лекарство «А» помогает, а в другом (при аналогичных и даже идентичных заболеваниях) это же лекарство бесполезно или даже имеет обратный эффект. Почему один пациент после онкологической операции проживает пятнадцать-двадцать лет, а другой (опять же, в максимально схожей ситуации) не дотягивает и до пяти лет? Почему один переносит до четырех инфарктов (инсультов) и доживает до старости, а для другого первый сердечный приступ оказывается фатальным в зрелом или даже молодом возрасте. Почему человек, который напрочь игнорирует ЗОЖ, доживает до 85 лет, а ярый приверженец здорового образа жизни с трудом дотягивает до 65 (Причем это далеко не единичные случаи)?

Иначе говоря, как работает индивидуальная биологическая программа каждого человека с его генетикой, ДНК, клетками, сознанием, спецификой социальной среды и проч. И пока мы не ответим на этот вопрос, врачи будут еще долго блуждать в потемках, занимаясь, по сути, паллиативной помощью.

Известный отечественный геронтолог, доктор биологических наук А. Москалев отмечает, что правила здорового образа жизни сами по себе радикально не продлевают нашу жизнь. «Если их придерживаться, можно обеспечить себе полноценную, но среднюю по продолжительности жизнь. Лет 80-85 от силы. Чтобы пролить ее радикально – до 120 лет, нужно заниматься фундаментальными исследованиями, разобраться в причинах старения <…> Все, что больше 90 лет, это генетика <…> То есть ЗОЖ может снизить риск (смертельных заболеваний – С.Ч.), но не отменяет его совсем. В таких случаях на помощь должна прийти медицина».[8]

Определенный образ жизни, лекарства, окружающая среда, медицинские рекомендации и манипуляции – это больше законы-гипотезы, законы-тенденции, а не «железные» законы-детерминизмы. Мы еще крайне мало знаем человеческий организм (как и человека вообще), что является исходной причиной всевозможных заболеваний; того факта, что люди не доживают до максимального предела своих физических, биологических возможностей. А те кто достигает глубокой (по нынешним меркам) старости, в основном именно «доживает» в худшем случае этого слова: с множеством хронических заболеваний, при которых качество жизни катастрофически падает.

Коронавирус

Нынешняя пандемия со всей отчетливостью продемонстрировала слабость и беззащитность современной медицины. В этой связи я бы хотел выделить ряд аспектов.

Первое. Серьезные ошибки в разработке лекарств от новых инфекционных заболеваний и в изучении вирусов. Фармаколог, доцент факультета здравоохранения норвежского Университета ОслоМет Ю. Киселев отмечает, что «не первый раз болезнетворный организм скакнул от диких животных к людям – такие инфекции называются зоонозами. Это случалось многократно в истории человечества. Из последних примеров: SARS, MERS, COVID. Прыжок SARS от летучих мышей через циветт (животные, обитающие в субтропических и тропических странах) к людям в 2002 году никого ничему не научил, только отдельные биологи и инфекционисты в скучных очках с толстыми линзами что-то бубнили о рисках, о том что скученность населения и постоянно нарастающее внедрение человека в дикую природу ведут к нарастающему риску новых опасных зоонозов. У нас было 18 лет на то, чтобы ускорить разработку новых препаратов, новых вакцин, нарастить готовность системы здравоохранения к эпидемическим вспышкам. Но нет, эпидемия SARS относительно легко закончилась из-за особенностей вируса, в частности быстрого развития клиники и пика заразности уже после появления симптомов, и все всё забыли. Спустя 6 лет ещё один коронавирус спонтанно мутировал и “прыгнул” от верблюдов к людям (MERS), погибло как бы немного людей, и тишина. В 2015 году учёные экспериментально показали, насколько легко коронавирус животных может стать опасным и заразным для человека, да ещё и быть нечувствительным к противовирусным препаратам. Чем не набат? Но учёных раскритиковали, назвали безответственными, и продолжили игнорировать научные данные. Дождались. Очередной случайный набор мутаций оказался необходимым и достаточным, чтобы вирус смог перепрыгнуть к человеку и вызвать полноценную пандемию. Эксперты годами твердили о том, что новая вспышка будет, что это закон природы, но нет, все игнорировали эти предупреждения».[9] Второе. Отсутствие даже в самых развитых странах (США, Италия и др.) общедоступной качественной медицинской помощи вследствие «оптимизации» медицины, сокращения количества больниц, ориентации медицины на платную узкоспециализированную, высокотехнологичную помощь относительно небольшому кругу лиц. В России даже по официальным данным за 2005–2018 годы число больничных организаций сократилось с 9479 до 5257. Коечный фонд отечественных больниц за это время «сжался» с 1,575 млн до 1,172 млн, или со 110,9 до 79,9 единицы на 10 тысяч человек. Согласно рекомендациям ВОЗ, доля расходов на здравоохранение от ВВП страны должна составлять не менее 6%, однако, по данным Росстата, этот показатель составил в 2018 году 3,2%, что ниже, чем даже в соседних Белоруссии, Украине, Молдавии.[10] Одновременно, как следует из данных Росстата, сокращалось число коек инфекционного профиля – с 70,5 тыс. в 2010 году до 59 тыс. в 2018-м. Стране не хватает минимум 1900 врачей-инфекционистов. С 2013 года по конец 2019-го число средних медработников уменьшилось на 9,3%, а младших – в 2,6 раза.[11]

Третье. Общий антиэкологический тренд, который в значительной мере делает возможным появление и распространение подобных вирусов. Ученые Калифорнийского университета Дэвиса пришли к выводу, что постоянная эксплуатация природной среды (охота, вырубка лесов, сельское хозяйство, строительство жилья) приводит к росту инфекционных заболеваний среди животных. Многие из них в состоянии передаться человеку. «Поскольку естественная среда обитания уменьшается, дикие животные вступают в более тесный контакт с людьми. Дикая природа также меняется, чтобы приспособиться к антропогенной деятельности и изменению натурального ландшафта. Это ускорило появление болезней у диких животных и поставило нас под угрозу пандемий».[12] Эпидемиолог Роб Уоллес из Института глобальных исследований Университета Миннесоты в своей работе «Климат и капитализм» пишет: «В цепочки добавленной стоимости аграрного сектора включены даже самые дикие виды съедобных животных, в том числе страусы, дикобразы, крокодилы, фруктовые летучие мыши и пальмовая циветта, которая при поедании ягод кофе выделяет самый дорогой вид кофейных зёрен. Некоторые виды животных попадают в кастрюлю прежде, чем оказываются толком изучены, как, например, новый вид коротконосой акулы, недавно обнаруженной на тайваньском рынке».[13]

Четвертое. В условиях пандемии и отсутствия массовой вакцинации и эффективного лечения коронавируса единственным способом борьбы с распространением болезни является действительная, длительная изоляция людей. Страны первого мира, глобального севера, называйте как хотите, имеют необходимые средства для проведения такой политики в жизнь, для поддержки населения и экономики, однако заниматься «благотворительностью», отказываться от многомиллиардных прибылей никто не желает. Капитал оказывается превыше здоровья и даже инстинкта самосохранения.

Вместо этого для «успокоения» людей и пиара успехов медицины и действий правительства в ход идут откровенные фальсификации. В большинстве стран мира серьезно занижаются данные о числе заболевших ковидом и, в первую очередь, – умерших от него.[14] Данную тенденцию подтверждает и ВОЗ.[15] Так, например, в России, согласно анализу демографа и экс-сотрудника Росстата А. Ракши смертность от коронавируса превышает официальные показатели минимум в 4 раза.[16]

Для снижения реального числа жертв COVID-19 отечественные чиновники придумали потрясающую по своей демагогической бессмысленности формулу. Они разделили всех жертв умерших на умерших «от» коронавируса (включив их в официальную статистику) и умерших «с» коронавирусом (которые в статистику не вошли). Однако в директиве Всемирной организации здравоохранения от 16 апреля 2020г. даны объяснения, как ведется подсчет умерших от коронавируса: смертность от COVID-19 фиксируется в том случае, если умерший был болен коронавирусом. При этом не учитывается, были ли у пациента сопутствующие заболевания. Если был диагностирован коронавирус, то смерть указывается от него.[17]

Понятно, что если заболевший коронавирусом был сбит автомобилем, или у него четвертая стадия рака, диагностированный COVID-19 не является причиной смерти. Но когда речь идет о вегетососудистой дистонии, ожирении, диабете, ишемии, гипертонии и прочих подобных заболеваниях, то считать их основными причинами смерти на данный момент – верх цинизма. Ибо с этими заболеваниями люди могли жить еще достаточно долго. Эти болезни обостряют течение нового вируса, но не являются причиной смерти сами по себе и даже первичной причиной наряду с коронавирусом, так как именно вирус приводит к необычайному обострению всех хронических заболеваний, их протеканию по наиболее худшему, крайнему варианту. Если у онкобольного пациента после очередной химиотерапии просто не выдерживает сердце, то основной причиной смерти будет являться онкология, а не сердечная недостаточность, спровоцированная ею.

Ученые подсчитали, что коронавирус отнимает у людей в среднем десять лет жизни.[18] Что касается наличия хронических заболеваний, глобальное международное исследование, проводившееся в 2013 году, в 188 странах мира обнародовало следующие данные. Только 4,3% населения планеты можно назвать абсолютно здоровым. Приблизительно треть всех живущих на Земле страдают одновременно от пяти заболеваний, а 52% – от десяти и более.[19] По логике наших околомедицинских «эскулапов» все они должны в скором времени умереть и без нового опасного вируса.

Медицина и капитализм

С чем связаны указанные проблемы? В первую очередь, с уровнем развития самих наук о человеке. Несмотря на очевидные успехи, медицинской науке предстоит еще сделать немало в плане изучения человека, его здоровья и болезней. Во всяком случае, сделать предстоит больше, чем уже исследовано, понято, достигнуто. Но это лишь одна грань проблемы. Другая связана с объективными общественными реалиями, в которых живут люди, происходит развитие здравоохранения.

Гигантские, баснословные средства в мире тратятся на войны, создание новых видов вооружений, защиту «геополитических интересов», раздел с позиции силы природных и человеческих ресурсов. На 2019 г. расходы США на военные нужды составляют 738 миллиардов долларов, КНР – 250 миллиардов, Индии, Франции, России – более 60 миллиардов, Великобритании, Германии – в районе 50 миллиардов.[20] Мировые расходы на оборону в 2019 г составили 1,917 триллиона долларов, а на здравоохранение – до 1,415 триллиона.[21] То есть на смерть тратится по-прежнему больше, чем на жизнь. Эти данные – лишь «средняя температура по больнице». Если в США расходы на здравоохранение составляют более 9500 долларов на человека в год (и пандемия демонстрирует, что этих средств катастрофически не хватает!), то в России – чуть более 500 (69 место).[22]

Не меньше средств уходит на поддержку «фасада» капиталистического общества; всевозможные пиар-технологии, индустрию шоу-бизнеса, пропаганду буржуазных ценностей, культивирование общества потребления и т.п. Миллиарды долларов оседают в карманах ничтожного меньшинства богатейших людей планеты.

Даже часть этих средств, вложенная в научные исследования, инфраструктуру медицинских учреждений, зарплату медицинских работников, продвинула бы здравоохранение значительно вперед, способствовала более быстрому решению глобальных проблем человеческого здоровья. Но при нынешнем общественном строе это априори невозможно. И связано это обстоятельство не с какими-либо «злонамеренными» действиями конкретных правителей, отдельных стран, а с тем фактом, что в основе капиталистической системы организации производства лежит прибыль. Человек и его здоровье рассматриваются, в первую очередь, именно с позиции увеличения доходов капитализма.

Научные исследования ограничены этим фактором: финансируется, по большей части, то, что дает быстрый результат. Фармакологические компании, медицинские центры, отдельные врачи, система здравоохранения в целом ориентированы, прежде всего, не на всестороннюю профилактику и лечение пациентов, а на оказание услуг, то есть поддержание общего состояния абсолютного большинства людей пригодным для их трудовой деятельности и комфортного (без потрясений) положения самой системы здравоохранения.

Многие врачи давно позабыли клятву Гиппократа и работают по типу «эффективных менеджеров», «грамотных профессионалов» – «от» и «до», не вкладывая в свой труд любовь и заботу о пациентах, не стараясь ежесекундно делать все, что возможно, и даже переходить грань возможностей. Да, и как это реально в условиях диких перегрузок, бюрократизированных подходов и формальных показателей, невежественности руководства.

Добавим сюда полностью изуродованную непланомерной, потребительской, хищнической деятельностью человека биологическую, психологическую и социальную среду его обитания. А такая деятельность – альфа и омега капиталистического воспроизводства. В итоге люди стали жить несколько дольше, намного комфортнее, но не здоровее. И вопрос о качестве жизни современного человека, поставленный не по-обывательски, остается открытым.

[1] https://naked-science.ru/article/medicine/za-poslednie-10-let-zabolevaemost-rakom-v-mire-vyrosla-na-33-protsenta

[2] https://www.ntv.ru/novosti/2231442/

[3] https://www.rosbalt.ru/russia/2019/10/28/1810033.html

[4] https://rg.ru/2019/08/08/vrachi-rasskazali-o-neobychnoj-osobennosti-raka-u-liudej-v-vozraste.html

[5] https://theworldonly.org/wp-content/uploads/2018/07/child-mortality.png

[6] https://theoryandpractice.ru/posts/17444-chto-proiskhodit-v-mire-s-detskoy-smertnostyu

[7] https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638119

[8] https://www.krsk.kp.ru/daily/27098.7/4170918/

[9] https://doctorpiter.ru/articles/24484/

[10] https://news.ru/investigations/vyshlo-bokom-koronavirus-obnazhil-posledstviya-optimizacii-mediciny/

[11] https://versia.ru/po-mneniyu-sledstvennyx-organov-v-ao-vertolyoty-rossii-i-minpromtorge-proisxodili-milliardnye-xishheniya

[12] https://mir24.tv/news/16405903/vtorzhenie-cheloveka-v-dikuyu-prirodu-povyshaet-risk-pandemii

[13] https://rabkor.ru/columns/analysis/2020/02/14/2019-ncov/

[14] https://tass.ru/info/8588581; https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2723291-echo/; https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353

[15] https://www.rosbalt.ru/world/2020/09/28/1865514.html

[16] https://news.rambler.ru/other/44845621-demograf-ozvuchil-realnye-tsifry-smertnosti-ot-koronavirusa-v-rossii/?updated

[17] https://yandex.ru/turbo/argumenti.ru/s/society/2020/04/661863

[18] https://life.ru/p/1346865

[19] https://eva.ru/health/health-and-medic/read-uchenye-podschitali-kolichestvo-zdorovykh-lyudej-na-planete-24732.htm

[20] https://tyulyagin.ru/ratings/voennye-byudzhety-stran-mira.html#2

[21] https://ruskline.ru/news_rl/2020/10/21/upuskat_vozmozhnosti__nashe_obyknovenie

[22] https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/rashody-na-zdravoohranenie-v-stranah-mira-skolko-v-rossii-tratiat-na-cheloveka-5d7b74e23d87363e8924eb78