Вопросы вождю

Послание президента России к Федеральному собранию, о необходимости которого говорит российская Конституция, хоть и с большим опозданием, но состоялось. Президент Путин приехал в московский Гостиный двор и прочитал там двухчасовую речь перед депутатами, сенаторами, губернаторами, главами религиозных организаций, крупными бизнесменами, то есть всем современным «бомондом». Слушатели остались довольны. Дотошные аналитики уже подсчитали, что присутствовавшие в зале хлопали президенту 53 раза, то есть примерно через каждые 2 минуты, а 4 раза (раз в полчаса!) зал вставал и раздавались овации. Судя по отзывам тех, кому посчастливилось увидеть речь президента «вживую», у них не возникло никаких вопросов к оратору. Что и понятно – из речи явствовало, что их сегодняшнее благополучие будет длиться и дальше, невзирая на тревожные новости с юго-западных границ. Путин пообещал твердо держаться рыночного курса, а это значит, никакой национализации не будет, зато будут солидные бюджетные «подарки», например, строительным олигархам. А олигархи и так живут неплохо; Вагит Аликперов, например, за январь 2023 года увеличил свое состояние более чем на 2 миллиарда долларов, а Алексей Мордашов – владелец «Северстали» — на 1, 5 млрд. долларов[1]…

Зато у о многомиллионной аудитории простых россиян, которые смотрели выступление главы государства по ТВ или в Интернете, проблем и вопросов накопилось немало.

Впрочем, вопросы у россиян возникли задолго до 21 февраля 2023 года. Поэтому они с таким нетерпением ждали выступления президента, которое все откладывалось и откладывалось. Чем дальше, тем больше они терялись в догадках относительно того, что же это происходит с «Родиной и с нами». К сожалению, телевизионные пропагандисты, которые до тошноты надоели, кажется, уже всем, кроме их самих и двух десятков посетителей их программ, никакого четкого ответа на эти вопросы не давали. То есть что-то они говорили, конечно, но настолько сумбурно, невразумительно и противореча себе на каждом шагу, что у большинства населения страны произошла мировоззренческая дезориентация.

Заметьте, я говорю даже не об убежденных оппозиционерах. Они – что несистемные левые, что радикальные либералы – давно уже выработали свое понимание происходящего. Им для того, чтобы объяснить себе происходящее, выступления президента не нужны. Речь о лояльном большинстве, которое в целом поддерживает президента и его курс (что бы оппозиция ни говорила, а таковых еще немало в среде «глубинного народа»). Они поверили власти, когда та заявила им, что ведет «спецоперацию против нацистов», а совсем не то, что запрещено теперь называть своим именем. Они отправили на фронт своих мобилизованных сыновей, мужей, братьев. Они снарядили их за свой счет, поскольку многие необходимое, хранившееся на армейских складах, как оказалось, было разворовано. Кое-кто из них получают теперь похоронки и гробы, и большинство вынуждены «подтянуть пояса», потому что цены на продукты и ширпотреб растут, а зарплаты за ними не успевают.

И они считают, что имеют право получить ответы на волнующие их, насущные для них вопросы. И получить не от военкома или регионального чиновника, которые завтра откажутся от сказанного, а из уст президента, которому они пока что верят.

Какие вопросы – я уже начал говорить, но теперь сформулирую их четче.

Первый – почему специальная операция, каковые обычно занимают не больше нескольких дней, максимум – недель, обернулась полномасштабным вооруженным конфликтом, который длится уже год и судя по оговоркам президента (давать отпуска участникам СВО каждые полгода) будет длиться не менее нескольких лет? Если речь идет об ошибках разведки и о просчетах политического руководства, то какие сделаны выводы из этих ошибок, в том числе и кадровые?

Второй – что наконец, является целью СВО? Демилитаризация и денацификация Украины вкупе с выдавливание НАТО от наших границ, как говорилось в начале? Или защита Донбасса от бомбардировок, а то и защита наших приграничных земель, на которые до февраля 2022 вообще никогда не падали снаряды и ракеты с украинской стороны? Президент и его идеологи называли и то, и другое, и третье и никогда не объясняли, почему они так быстро меняют мнения. Примечательно при этом, что ни одна из этих целей за год не только не была достигнута, но и произошло ровно противоположное. Попытка демилитаризировать Украину привела к тому, что Украина вооружена теперь гораздо лучше, чем год назад, и самым современным, западным вооружением. Попытка денацифицировать закончилась ростом рейтинга националиста Бандеры среди граждан Украины (с 22% в 2012 до 74% весной 2022)[2]. «Защита Донбасса» была проведена с такой «слоновьей грацией», что его до сих пор бомбят и количество жертв резко выросло (в 2021 было около 100 жертв бомбардировок ВСУ, а в 2022 – более 1 тысячи)[3]. Наконец, попытка поставить заслон НАТО обернулась тем, что в НАТО вступают Финляндия и Швеция (так что скоро натовские войска будут стоять близ Петербурга), а Украина сегодня, формально оставаясь не членом НАТО, фактически находится в теснейшей координации с армиями альянса.

И опять-таки, никто на «верху» даже не пытается признать ошибки и понять, кто виновен в том, что достичь цели СВО удалось «с точностью до наоборот».

Третий вопрос – каковы все таки потери России в этом конфликте? Министерство обороны отчитывалось о потерях много месяцев назад, начальство с бодрым цинизмом повторяет слова о том, что «мы еще не начинали» и «у нас большой ресурс». Зарубежные СМИ и сайты Интернета распространяют столь пугающие цифры, что они вызывают глубокое уныние у населения России.

Четвертый вопрос — почему в ходе этого затяжного конфликта Россия продолжает продавать нефть и газ на Запад, который пропаганда и сами высшие руководители называют врагом? Почему Россия продолжает платить миллионы долларов Украине за транзит газа и нефти через ее территорию? Очевидно, эти миллионы идут в украинский бюджет и превращаются в пули и снаряды, которые убивают российских военнослужащих и добровольцев. Почему, наконец, из-за прибылей аммиачных и зерновых «баронов» командование так перегруппирует войска, что это подозрительно напоминает отступление с заранее занятых территорий?

Пятый вопрос – почему армия оказалась в таком состоянии, что даже оружие и снаряжение людям приходится закупать самим? СМИ сообщали, что одних комплектов обмундирования было украдено со складов около 1 миллиона и виновные не найдены и не наказаны! Люди берут кредиты, чтоб снабдить необходимым своих мобилизованных родственников! Начальство, прокуратура, полиция по этому поводу молчат…

И шестой вопрос – почему любые попытки выступить с критикой творящихся безобразий вызывают резкую репрессивную реакцию: людей штрафуют, сажают в тюрьмы за «фейки», СМИ и ТГ-каналы закрывают? У нас по Конституции цензуры нет, гражданские свободы, наоборот, в Конституции продекларированы. Никакого военного положения в стране не вводилось и формально мы вообще с Украиной в состоянии мира и по соответствующему договору продолжаем признавать ее правительство и ее границы. Правда, несколько бывших украинских областей объявлены вошедшими в Российскую Федерацию, но мы вроде как международные соглашения, которые с данным событием плохо совместимы, не отменяли.

Все это выглядит как абсурд, но смеяться не хочется. Ибо этот абсурд сопряжен с кровью, человеческими жертвами, изломанными судьбами.

Когда же президент объяснит все это, скажет, что происходит, чего от народа ждет власть, почему она ведет себя так непонятно? С этими мыслями большинство простых граждан, в общем-то лоялистов, прильнули к экранам ТВ 22 февраля и… их ждало жестокое разочарование. Президент лишь повторил старые пропагандистские тезисы, в которых начинают сомневаться даже самые преданные его сторонники. Потом он пообещал намного денег, сказал, что вернет советскую систему образования и что будут строиться новые дома и дороги…

Ничего о ошибках, о виновных в них, о целях, о жертвах… Иногда было ощущение, что на дворе 2019-й, доковидный год, ничего особенного в стране не происходит, все тихо, спокойно, чинно и скучно… Такой сигнал, видимо, и хотелось передать слушателям теми, кто писал речь. Пока, мол, лидер с нами, все стабильно. Хотя стабильность, за которую любил прежнего Путина «глубинный народ», давно уже иллюзия. Скажите о ней тем, кому привезли в дом гроб с недавно мобилизованным домочадцем. Скажите это жителям деревень Белгородщины, которые прячутся в подвалах от ракет… Скажите это диабетику, который оказался в больнице, потому что перестал получать из-за санкций импортный препарат. Скажите бабушке, которая пришла в магазин и обнаружила, что колбаса подорожала и теперь на нее ей не хватит денег. Скажите студенту, который оказался в СИЗО потому что разместил в Интернете смелый пост.

Вождь, конечно, может и дальше молчать о подробностях того «плана», по которому все якобы идет уже больше года. Но кремлевскому начальству надо бы помнить: с каждым днем шагреневая кожа доверия к ним глубинного народа будет скукоживаться, что бы ни говорили им их придворные социологи. Затем народу надоест ждать ответов. И он, как пелось в одной песне, расправит спину и сам станет решать все проблемы. А значит, «мудрый и всесильный» вождь ему больше не понадобится.

Роман Куницын

[1]https://dzen.ru/a/Y9qJ5GE_nEYVVOVl

[2]https://aftershock.news/?q=node/1104513&full

[3]https://www.mk.ru/politics/2022/12/26/poteri-v-donbasse-za-2022-god-sravnili-s-ciframi-poslednikh-vosmi-let.html