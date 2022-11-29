Хроники мобилизации. Часть 5

«Рабкор» продолжает освещать тему завершенной только на словах мобилизации.

За время, прошедшее с прошлого выпуска, указ об окончании мобилизации так и не был подписан, а потому юридически мобилизация еще не завершилась.

25 ноября состоялась встреча президента с матерями мобилизованных, на которой он напомнил им, что все люди смертны. Это было сказано матери умершего военнослужащего. Ей же было сказано, что не важно как человек умер, важно как жил, что умерший солдат не зря из жизни ушел. Автор этих строк не будет писать об уместности и тактичности подобных высказываний.

Продолжают приходить новости о том, что мобилизованные испытывают финансовые проблемы. 24 ноября мобилизованные из Свердловской области начали писать рапорты из-за отсутствия выплат. Деньги им пришли за три дня за срок с 29 по 31 октября и составили 17,5 тысяч рублей. Таким образом, на эти 17,5 тысяч мобилизованные жили почти весь ноябрь.

Финансовые трудности – не единственные проблемы, с которыми сталкиваются мобилизованные. Новости об отсутствии обмундирования или его плохом качестве начали приходить еще в октябре. 3 октября депутат Госдумы Андрей Гурлёв призвал разобраться с пропажей 1,5 миллионов комплектов военной формы. Мобилизованные в Мурманской области просили губернатора дать им форму по размеру, так как им выдали форму старого образца или на 10 размеров больше. Житель Башкирии Гордей Сергеев пожаловался мэру Уфы на «советское» обмундирование. Дело в том, что в выданная ему форма мало того, что была старого образца, так еще и не включала в себя бронежилет. Проблемы с экипировкой настолько большие, что их признал даже пресс секретарь президента. Однако, не все губернаторы признают наличие проблемы. Например, Орловский губернатор Андрей Клычков (кстати, член КПРФ) посоветовал всем недовольным экипировкой купить ее самим. По данным разных изданий экипировка военного обойдется от 38 тысяч рублей, а может доходить и до полумиллиона, тогда как мобилизованные испытывают финансовые трудности. При этом рост цен на военное снаряжение такой, что его заметили даже в Совете Федерации. Фактически в России возвращаются средневековые практики, когда идущие по призыву короля на войну бойцы сами должны были обеспечить себя экипировкой, либо это делал их местный сеньор.

Чтобы найти деньги на экипировку и выплаты мобилизованным региональные власти отказываются от некоторых трат. Например, в Петербурге и Ленинградской области отказались от празднования Нового года. При этом заявив, что все детские елки состоятся. В Самарской области также не планируется новогодних увеселительных мероприятий, кроме детских. Фейерверки, концерты и массовые гулянья отменят в Калуге и Курской области. Есть регионы, где новогодние мероприятия планируются, но на них будут экономить. Так в Калининградской области отказались от покупки новогодней елки, а в Тульской области – от покупки новых украшений. В Челябинской области оптимизируют расходы на празднование, а на Дальнем Востоке планируют отказаться от концертов и ярмарок.

Лилия Светлова