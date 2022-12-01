Дайджест новостей на 1 декабря
[В мире]
Bloomberg сообщил об иске к «Твиттеру» из-за массовых сокращений
ООН назвала последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений
Производители нефти в США заработали более $200 млрд с начала спецоперации на Украине
[Внешняя политика]
The Washington Post: США просят Украину показать готовность к переговорам с РФ
NYT узнала о плане полной эвакуации Киева
Китай стал главным торговым партнером России
В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, который стал известен благодаря заказам из России
[Внутренняя политика]
Что означают различные уровни готовности в регионах
В Госдуму внесли законопроект о разрешении детям работать с 14 лет, чтобы они могли помогать своим семьям справиться с санкциями
В Госдуме предложили дать «Почте России» исключительное право на доставку пенсий
Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей
[Экономика]
Новые территории потребуют 900 млрд наличных рублей
Каждый четвертый банкомат может быть взломан
Россияне в сентября стали хуже обслуживать долги по кредитным картам и автокредиты
[Общество]
20 октября в Петербурге в «Купчинские ворота» пришли сотрудники полиции и военкомата для вручения повесток в рамках частичной мобилизации
Сотрудников полиции Свердловской области возмутили новые обязанности из-за мобилизации
В Рособрнадзоре сообщили, что ВИЧ выявлен у 1% населения России
Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой
В Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр»
[Происшествия]
В Волгограде назвали трубы из стали причиной ЧП и заменили их на стальные
[Пенсии]
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют вше инфляции
Госдума приняла в I чтении проект о заморозке накопительной части пенсий
[Культура]
В Санкт-Петербургском манеже идет выставка русского провинциального портрета XVIII–XIX веков