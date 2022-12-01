Главная Рубрики События 2022 Декабрь 01 Дайджест новостей на 1 декабря

Дайджест новостей на 1 декабря

 

Дайджест новостей на 1 декабря

 

[В мире]

 

Bloomberg сообщил об иске к «Твиттеру» из-за массовых сокращений

 

ООН назвала последние восемь лет самыми теплыми за всю историю наблюдений

 

Производители нефти в США заработали более $200 млрд с начала спецоперации на Украине

 

[Внешняя политика]

 

The Washington Post: США просят Украину показать готовность к переговорам с РФ

 

NYT узнала о плане полной эвакуации Киева

 

Китай стал главным торговым партнером России

 

В Италии конфисковали имущество архитектора Чирилло, который стал известен благодаря заказам из России

 

[Внутренняя политика]

 

Что означают различные уровни готовности в регионах

 

В Госдуму внесли законопроект о разрешении детям работать с 14 лет, чтобы они могли помогать своим семьям справиться с санкциями

 

В Госдуме предложили дать «Почте России» исключительное право на доставку пенсий

 

Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей

 

[Экономика]

 

Новые территории потребуют 900 млрд наличных рублей

 

Gap полностью уходит из РФ

 

Каждый четвертый банкомат может быть взломан

 

Россияне в сентября стали хуже обслуживать долги по кредитным картам и автокредиты

 

[Общество]

 

20 октября в Петербурге в «Купчинские ворота» пришли сотрудники полиции и военкомата для вручения повесток в рамках частичной мобилизации

 

Сотрудников полиции Свердловской области возмутили новые обязанности из-за мобилизации

 

В Рособрнадзоре сообщили, что ВИЧ выявлен у 1% населения России

 

Пенсионный фонд отозвал иск к Аните Цой

 

В Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр»

 

[Происшествия]

 

В Волгограде назвали трубы из стали причиной ЧП и заменили их на стальные

 

[Пенсии]

 

Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют вше инфляции

 

Госдума приняла в I чтении проект о заморозке накопительной части пенсий

 

[Культура]

 

В Санкт-Петербургском манеже идет выставка русского провинциального портрета XVIII–XIX веков

Рабкор.ру
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1-12-2022 События, , 13
Хроники мобилизации. Часть 5Дискуссия Н.И. Бухарина и Е.А. Преображенского об экономических законах при социализме
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