Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

Дискуссия Н.И. Бухарина и Е.А. Преображенского об экономических законах при социализме

(из цикла: «История Русской революции»)

докладчик: проф. А.И. Колганов

3 декабря (суббота) в 19.00

Беседа проводится в онлайн-формате

Дискуссия между Е.А. Преображенским и Н.И. Бухариным разворачивалась в период, когда во весь рост встал вопрос о дальнейшей эволюции новой экономической политики по завершении восстановительного периода после Гражданской войны. Проблема стратегии социалистической индустриализации страны решалась этими партийными теоретиками в различных вариантах. Оба они соглашались, что крестьянство должно нести определенную нагрузку ради индустриализации. При этом Бухарин предлагал обеспечить рост крестьянского хозяйства и с растущего крестьянского хозяйства брать средства на индустриализацию. Преображенский же предлагал брать с крестьянина даже больше, чем брал капитализм, в пределах технически возможного. Возражения Бухарина вызвало и предложение Преображенского перекачивать средства из крестьянского хозяйства через завышенные промышленные цены. Спор касался также противопоставления Преображенским закона ценности, действующего в крестьянском и капиталистическом хозяйстве, закону первоначального социалистического накопления, действующему в государственном хозяйстве, при котором второй должен вытеснять первый. Противоположная точка зрения состояла в том, что законы социалистического хозяйства справедливы не только для государственного сектора, а постепенно охватывают все народное хозяйство, подчиняя себе законы товарного производства, а не отбрасывая их.

Однако практическое разрешение этого спора на рубеже 1920-х и 1930-х годов оказалось за пределами концепций обоих теоретиков.

Сведения о докладчике:

Колганов Андрей Иванович – доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии и заведующий лабораторией сравнительных исследований социально-экономических систем Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; главный научный сотрудник Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН; автор более 400 публикаций по экономическим и социально-политическим вопросам, в том числе книг: «Путь к социализму: трагедия и подвиг», «Коллективная собственность и коллективное предпринимательство», «Экономическая компаративистика. Сравнительный анализ экономических систем», «Что такое социализм? Марксистская версия», «Путь к социализму. Пройденный и непройденный. От Октябрьской революции к тупику «перестройки»», «Глобальный капитал» (в соавторстве), «Сталин и распад СССР» (в соавторстве) и др., а также фантастических романов: «Жернова истории», «Ветер перемен» и др.; участник коллективного историко-фантастического проекта «Федор Вихрев».

Ссылка для регистрации на беседу:

https://muss-event.timepad.ru/event/2253944/

Просьба регистрироваться до вечера 2 декабря.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

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