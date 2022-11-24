Главная Рубрики События 2022 Ноябрь 24 Дайджест новостей на 24 ноября

Дайджест новостей на 24 ноября

 

Дайджест новостей на 24 ноября

 

[Внутренняя политика]

 

Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации

 

[Экономика]

 

Производство инновационных полувагонов упало вместе с дальностью перевозок

 

[Общество]

 

Прокуратура Еланского гарнизона потребовала от военкоматов устранить нарушения при мобилизации

 

На Урале семьи мобилизованных до сих пор не получили обещанных выплат

 

Заочно арестован обвиняемый в хищениях при строительстве космодрома «Восточный»

 

Средства, выделенные на производство авиадеталей, оказались в Прибалтике

 

Сетная палата увидела риск недостижения цели по продолжительности жизни

 

Главу пензенского Следственного комитета наказали за незаконное уголовное дело об уклонении от мобилизации

 

Женщинам приходят повестки в Петербурге

 

Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 14 – 15 октября

 

Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 15–16 октября

 

Лектор НИУ ВШЭ заявила, что мобилизация положительно скажется на жизни россиян

 

«Облавы» на резервистов: Могут ли вручить повестку у дома?

 

[Наука]

 

Минобрнауки предложило изменить процедуру защиты диссертаций из-за бойкота баз данных

 

[Культура]

 

Летом на всем фасаде кинотеатра «Ударник» в Москве появились растения

 

Швыдкой назвал необходимой туристическую популяризацию памятников пограничья России

 

В России хотят создать общественные советы при ТВ, театре и кино. Они будут отбирать работы для показа

 

Мемориал памяти жертв концлагеря на острове Мадьюг открыли для туристов

 

 

Рабкор.ру
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24-11-2022 События, , 35
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