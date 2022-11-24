Дайджест новостей на 24 ноября
[Внутренняя политика]
Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации
[Экономика]
Производство инновационных полувагонов упало вместе с дальностью перевозок
[Общество]
Прокуратура Еланского гарнизона потребовала от военкоматов устранить нарушения при мобилизации
На Урале семьи мобилизованных до сих пор не получили обещанных выплат
Заочно арестован обвиняемый в хищениях при строительстве космодрома «Восточный»
Средства, выделенные на производство авиадеталей, оказались в Прибалтике
Сетная палата увидела риск недостижения цели по продолжительности жизни
Главу пензенского Следственного комитета наказали за незаконное уголовное дело об уклонении от мобилизации
Женщинам приходят повестки в Петербурге
Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 14 – 15 октября
Волонтерская сводка по мобилизации в РФ за 15–16 октября
Лектор НИУ ВШЭ заявила, что мобилизация положительно скажется на жизни россиян
«Облавы» на резервистов: Могут ли вручить повестку у дома?
[Наука]
Минобрнауки предложило изменить процедуру защиты диссертаций из-за бойкота баз данных
[Культура]
Летом на всем фасаде кинотеатра «Ударник» в Москве появились растения
Швыдкой назвал необходимой туристическую популяризацию памятников пограничья России
В России хотят создать общественные советы при ТВ, театре и кино. Они будут отбирать работы для показа
Мемориал памяти жертв концлагеря на острове Мадьюг открыли для туристов