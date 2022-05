Общенациональная забастовка на Шри-Ланке

6 мая 2.000 отраслевых профсоюзов провели общенациональную забастовку, в которой участвовали профсоюзы: медицинских работников, банковских служащих, железнодорожников, учителей, энергетиков, портовых работников, работников почты, нефтяников. Забастовки длятся с начала апреля, но информации о действиях бастующих мало.

– 28 апреля Всецейлонский профсоюз учителей (The All Ceylon United Teachers Union) вывел на улицы 240.000 учителей и 16.000 директоров школ.

– 28 апреля сотрудники 18 государственных и частных банков присоединились к забастовке.

– 6 мая к забастовкам присоединилось 40 профсоюзов в составе Альянса профсоюзов железнодорожников (The Railway Trade Union Alliance), которые на сутки остановили движение поездов в стране.

– Участники Альянса работников эмиграции и иммиграции остановили в аэропортах въезд и выезд из страны высокопоставленных чиновников.

Бастующие требуют немедленной отставки президента и премьер-министра, а также формирования коалиционного правительства из представителей всех политических партий. Эти требования поддержали 98% участников опроса, проведённого газетой Daily Mirror. Генеральный секретарь всецейлонского профсоюза транспортников Сепала Лийанаге заявил, что всем сотрудникам предложили присоединиться к забастовке с целью создания народного правительства.

В Шри-Ланке продолжается худший кризис с 1948 года, месяц назад страна объявила дефолт. На острове начались серьёзные перебои с топливом, электричеством и медикаментами, а инфляция достигла 25% с начала года. Васанта Самарасингхе, соучредитель Координационного центра профсоюзов, заявил, что правительство не в состоянии справиться с проблемами и ввело чрезвычайное положение в стране, чтобы подавить протестное движение граждан. Чрезвычайное положение позволяет полиции арестовывать людей на длительный срок без суда, а также применять армию для разгона бастующих работников и жителей страны. 6 мая полиция применила водомёты и слезоточивый газ против нескольких тысяч студентов, разбивших лагерь перед зданием парламента в Коломбо. А 9 мая во время протестов пострадало более 140 граждан.

В случае отказа правительства уйти в отставку профсоюзы объявят 11 мая бессрочную забастовку по всей стране.

9 мая премьер-министр подал прошение об отставке

Многочисленные и сильные профсоюзы оставляют правительству мало шансов сохранить позицию и не пойти на уступки. Профсоюзы выходят на улицы с требованием разрешения кризиса путем реформ, а не за счёт дальнейшего обнищания населения. Надеемся, что забастовка поможет остановить экономический кризис в стране, организованный некомпетентным правительством.

Источник: https://t.me/peterburzhskie_vedomosti/12679