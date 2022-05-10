Главная Рубрики События 2022 Май 10 «Единая Россия» Как партия нашего «типа»

«Единая Россия» Как партия нашего «типа»

 

Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:

«Единая Россия» Как партия нашего «типа»

 

докладчик: С.А. Новиков

14 МАЯ (суббота) в 19.00

Беседа проводится в онлайн-формате

 

План доклада:

  1. История возникновения «Единой России» и превращения ее в «партию власти».
  2. Устав партии, ее руководящие органы и социальный состав.
  3. Программа и идеология.
  4. «Единая Россия» как инструмент политического господства и административного контроля.
  5. «Общероссийский Народный фронт» и другие припартийные организации: альтернатива или политические подпорки «ЕдРа»?
  6. «Единая Россия»: партия идеи или партия Президента?
  7. Сила и популярность партии в современной России: основные тенденции. Можно ли нанести ей поражение чисто парламентским путем?
  8. Что же такое «Единая Россия» и как с ней бороться?

 

Сведения о докладчике:

Новиков Сергей Анатольевич – историк и политик; автор многих публикаций по вопросам текущей политики и истории революционного движения.

 

Ссылка для регистрации на беседу:

https://forms.gle/YBKM2DzimZQHkBoh8

Просьба регистрироваться до вечера 13 мая.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

 

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru

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10-5-2022 События, , , , , 70
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