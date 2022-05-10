Молодежный университет современного социализма проводит беседу на тему:
«Единая Россия» Как партия нашего «типа»
докладчик: С.А. Новиков
14 МАЯ (суббота) в 19.00
Беседа проводится в онлайн-формате
План доклада:
- История возникновения «Единой России» и превращения ее в «партию власти».
- Устав партии, ее руководящие органы и социальный состав.
- Программа и идеология.
- «Единая Россия» как инструмент политического господства и административного контроля.
- «Общероссийский Народный фронт» и другие припартийные организации: альтернатива или политические подпорки «ЕдРа»?
- «Единая Россия»: партия идеи или партия Президента?
- Сила и популярность партии в современной России: основные тенденции. Можно ли нанести ей поражение чисто парламентским путем?
- Что же такое «Единая Россия» и как с ней бороться?
Сведения о докладчике:
Новиков Сергей Анатольевич – историк и политик; автор многих публикаций по вопросам текущей политики и истории революционного движения.
Ссылка для регистрации на беседу:
https://forms.gle/YBKM2DzimZQHkBoh8
Просьба регистрироваться до вечера 13 мая.
Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефоны для справок:
(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).
E’mail: muss-96@yandex.ru