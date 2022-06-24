ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

МУСС и ЛевСД проводят онлайн-дискуссию на тему:

«Ситуация в стране через четыре месяца после 24 февраля»

В марте этого года мы с вами уже обсуждали ситуацию в стране. С тех пор она изменилась не в лучшую сторону.

Прекратили свое существование еще остававшиеся на тот момент последние независимые СМИ, объявлены «иностранными агентами» и закрыты многие правозащитные организации, «прессуют» и другие институты гражданского общества. Все опаснее становится высказывать свою точку зрения на проводимую «спецоперацию». Все чаще задерживают «неправильных» муниципальных депутатов. Все труднее функционировать демократическим объединениям, в том числе левой направленности.

Весьма сложным остается и экономическое положение в России. Из нее ушли многие международные кампании, страна обложена санкциями. Экономика не поменяла своего добывающего характера. Страна не сделала, да и могла сделать технологического рывка. Хотя экономического обвала, который предсказывали многие аналитики, пока не произошло, положение трудящихся продолжает ухудшаться. И это в условиях, когда народ практически лишен возможности выражать свое недовольство!..

25 июня мы хотим поговорить о том, какие изменения произошли в России за эти несколько месяцев, и как левым, оставшимся на интернационалистских позициях, действовать в новых условиях. В этом нам помогут наши эксперты:

Заворотный Дмитрий Сергеевич, кандидат экономических наук, журналист

кандидат экономических наук, журналист Лобанов Михаил Сергеевич, преподаватель МГУ, кандидат в депутаты Госдумы на выборах 2021 г.

преподаватель МГУ, кандидат в депутаты Госдумы на выборах 2021 г. Рудык Эдуард Яковлевич, юрист, правозащитник

Ссылка для регистрации на дискуссию:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff9JND1X646qBzTq7IqTqeliRP5qDysYq5FopGKarYasJMbg/viewform?usp=sf_link

Просьба регистрироваться до вечера 24 июня.

Ссылка высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru