Дайджест новостей на 26 июня
[В мире]
Власти Молдавии хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране
Военные власти Мьянмы утвердили смертные приговоры оппозиционерам
Молдавская оппозиция выступила против приобретения западного оружия
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками
Токаев назвал январские события в Казахстане террористической атакой
Крупнейшее месторождение нефти в Ливии возобновило работу
Китай призвал Австралию прекратить провокации в Южно-Китайском море
[Внешняя политика]
В МИД надеются, что Молдавия не будет против сотрудничества с Россией
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета «Аэрофлота»
МИД Шри-Ланки прокомментировал новость о задержанном самолете «Аэрофлота»
Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом «Аэрофлота» вопросом права
Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета «Аэрофлота»
Российского посла вызвали в итальянский МИД
Задержанный в Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву
В Кремле назвали условие для возобновления рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку
Песков оценил планы Лондона оспорить приговор для британских наемников
МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
Россия откажется от участия в Болонском процессе
[Внутренняя политика]
Путин призвал обеспечить рост доходов россиян
Депутат просит главу Министерства культуры создать общественные художественные советы на время спецоперации
В Минкультуры назвали фейком приказ об отсрочке для особо ценных работников культуры
Мединский прокомментировал процесс «отмены» российской культуры на Западе
Министр просвещения предложил писать слово «бог» всегда с заглавной буквы
Госдума одобрила законопроект о внесудебной блокировке СМИ за дискредитацию Российской армии
Патрушев выступил за создание госпрограммы патриотического воспитания
[Экономика]
На российских биржах – рекордное число частных инвесторов. Но деньги у них уже заканчиваются
[Общество]
Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО
Как агентство по суррогатному материнству распоряжается жизнями недоношенных детей
Как маленькая республика спасала российского гражданина
Фонд Потанина сформировал целевой капитал для поддержки благотворительности
Уголовное дело за фотосессию у мечети прекратили после примирения сторон
В Москве прекратили головное дело о съемке в мечети в чулках и балаклаве
В Новосибирске возбудили уголовное дело о распространении порнографии после ротически выставок «Сибирь.Ню»
[Протесты]
28 мая в Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна
28 мая в столице Нагорного Карабаха прошла акция протеста
29 мая антиправительственный митинг в Кишиневе собрал тысячи людей в Молдавии
30 мая протестующие в Ереване блокировали входы в здание правительства
2 июня в Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатов
3 июня экоактивисты облили краской правительственное здание в Шотландии
3 июня полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване
[Пенсии]
Совет Федерации денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ
Оставшиеся от объединения ПФР и ФСС средства направят на повышение пенсий
[Образование]
С 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будут исполнять гимн России
[Культура]
Организаторы ПМЭФ-2022 рассказали о культурной программе форума
Картины уральского музея вернутся в Россию после выставки в Сеуле
Исторический музей направил запрос в Следственный комитет о проверке высказываний в адрес маршала Жукова
Как культурные пространства работают в новой реальности
В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина