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Дайджест новостей на 26 июня

 

Дайджест новостей на 26 июня

 

[В мире]

 

Власти Молдавии хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране

 

Военные власти Мьянмы утвердили смертные приговоры оппозиционерам

 

Молдавская оппозиция выступила против приобретения западного оружия

 

Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками

 

Токаев назвал январские события в Казахстане террористической атакой

 

Крупнейшее месторождение нефти в Ливии возобновило работу

 

Китай призвал Австралию прекратить провокации в Южно-Китайском море

 

[Внешняя политика]

 

В МИД надеются, что Молдавия не будет против сотрудничества с Россией

 

Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета «Аэрофлота»

 

МИД Шри-Ланки прокомментировал новость о задержанном самолете «Аэрофлота»

 

Премьер Шри-Ланки назвал ситуацию с самолетом «Аэрофлота» вопросом права

 

Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета «Аэрофлота»

 

Российского посла вызвали в итальянский МИД

 

Задержанный в Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

 

В Кремле назвали условие для возобновления рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку

 

Песков оценил планы Лондона оспорить приговор для британских наемников

 

МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине

 

Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными

 

Россия откажется от участия в Болонском процессе

 

[Внутренняя политика]

 

Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

 

Депутат просит главу Министерства культуры создать общественные художественные советы на время спецоперации

 

В Минкультуры назвали фейком приказ об отсрочке для особо ценных работников культуры

 

Мединский прокомментировал процесс «отмены» российской культуры на Западе

 

Министр просвещения предложил писать слово «бог» всегда с заглавной буквы

 

Госдума одобрила законопроект о внесудебной блокировке СМИ за дискредитацию Российской армии

 

Патрушев выступил за создание госпрограммы патриотического воспитания

 

[Экономика]

 

На российских биржах – рекордное число частных инвесторов. Но деньги у них уже заканчиваются

 

[Общество]

 

Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО

 

Как агентство по суррогатному материнству распоряжается жизнями недоношенных детей

 

Как маленькая республика спасала российского гражданина

 

Фонд Потанина сформировал целевой капитал для поддержки благотворительности

 

Уголовное дело за фотосессию у мечети прекратили после примирения сторон

 

В Москве прекратили головное дело о съемке в мечети в чулках и балаклаве

 

В Новосибирске возбудили уголовное дело о распространении порнографии после ротически выставок «Сибирь.Ню»

 

[Протесты]

 

28 мая в Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна

 

28 мая в столице Нагорного Карабаха прошла акция протеста

 

29 мая антиправительственный митинг в Кишиневе собрал тысячи людей в Молдавии

 

30 мая протестующие в Ереване блокировали входы в здание правительства

 

2 июня в Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатов

 

3 июня экоактивисты облили краской правительственное здание в Шотландии

 

3 июня полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване

 

[Пенсии]

 

Совет Федерации денонсировал соглашение о пенсиях для граждан СНГ

 

Оставшиеся от объединения ПФР и ФСС средства направят на повышение пенсий

 

[Образование]

 

С 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будут исполнять гимн России

 

[Культура]

 

Организаторы ПМЭФ-2022 рассказали о культурной программе форума

 

Картины уральского музея вернутся в Россию после выставки в Сеуле

 

Исторический музей направил запрос в Следственный комитет о проверке высказываний в адрес маршала Жукова

 

Как культурные пространства работают в новой реальности

 

В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина

Рабкор.ру
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26-6-2022 События, , 7
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