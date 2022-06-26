Арестован Михаил Лобанов

Михаил Лобанов, преподаватель МГУ и экс-кандидат в депутаты Госдумы, получил сегодня 15 суток ареста по популярной нынче статье о «дискредитации ВС РФ».

Поводом для этого стали два поста в соцсетях, а заключение по этим постам было сделано «экспертом», которому сложно верить — Татьяна Троицкая была ранее признана виновной в подлоге. Приведем цитату из речи Лобанова на суде:

«Она сделала недостоверное заключение на культурную ценность, сделала подложный документ, это открылось, она признала вину. Была осуждена на три года. Она была завербована и теперь даёт те заключения, которые от неё требуют. (…) Она уже попадалась на том, что делает липовые заключения. Поэтому надо провести настоящую экспертизу по этим постам».

Тем не менее, как это обычно и бывает, прокуратура и суд не нашли повода сомневаться в компетенции эксперта — диплом есть, значит всё в порядке. Помимо ареста Лобанову присудили штраф в 40 тысяч рублей. В понедельник у Михаила — ещё один суд, по этой же самой статье. И очень хочется надеяться, что это не превратится в очередное уголовное дело. Мы будем следить за развитием ситуации.

Преследование Михаила Лобанова — это политическая расправа и месть за его активность во время последних выборов в Госдуму. В Кремле не забыли и принципиальную позицию Лобанова, когда он выходил на акции протеста по поводу фальсификаций, связанных с электронным голосованием. Такими методами власть пытается заткнуть рты тем, кто не боится говорить правду. Решительно осуждаем государственные репрессии и выражаем солидарность с политиками и общественниками, находящимися под давлением властей. Свободу Лобанову!

Исторчник: РСД

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