«История осудит тех, у кого была возможность остановить эту резню»

Джереми Корбин утверждает, что нам необходимо немедленное прекращение огня, чтобы положить конец резне мирных жителей в секторе Газа, и что остановка беспорядков в Северной Ирландии показывает, как прекращение огня может проложить путь к справедливому и прочному миру.

«Папа, я тебя очень люблю». Это были последние слова Мари, дочери Гордона Уилсона, 8 ноября 1987 года. И Гордон, и Мари присутствовали на параде в честь Дня памяти в североирландском городе Эннискиллен, когда взорвалась бомба, заложенная Временной ИРА рядом с памятником неизвестному солдату. Погребенный под обломками, Гордон держал за руку свою дочь, пока она теряла сознание. Когда их спасли, было уже слишком поздно. Мари была убита. Она была лишь одной из 3500 жизней, погибших во время Смуты[1].

Атаки ИРА в Северной Ирландии часто приводили к ответным действиям со стороны лоялистов[2]. Однако в этом случае немедленных репрессий не последовало. «Во мне нет враждебности. Я не испытываю ненависти», — сказал Гордон всего через несколько часов после смерти дочери. — Это не вернет ее обратно. Глубоко скорбя, Гордон каким-то образом нашел в себе смелость умолять лоялистов не принимать ответных мер. По крайней мере временно, они прислушались.

Гордон провел остаток своей жизни, пытаясь навсегда разорвать бесконечный цикл насилия. «Я с чистым сердцем отправился искать то, что могло бы стать путем вперед… Я ничего не нашёл», — размышлял Гордон. Однако спустя семь лет после смерти Мари его, казалось бы, невозможная мечта о мире начала сбываться.

Через два месяца после прекращения огня в августе 1994 года Гордон сел рядом с представителями Шинн Фейн на форуме мира и примирения. Лишь в 1998 году было наконец принято Соглашение Страстной пятницы, когда обе стороны признали общую, хоть и часто тревожную и вызывающую разногласия историю острова Ирландия. Вклад Гордона заключается в непреходящем уроке его замечательной человечности: всегда есть надежда на мир.

Это урок, который наши политические лидеры непременно должны усвоить, сейчас важнее, чем когда-либо. Каждую минуту в секторе Газа погибает еще один человек. У выживших в осаде заканчиваются основные средства выживания. Врачи проводят операции без анестезии. Младенцы борются за выживание в инкубаторах, в которых заканчивается электричество. Перед лицом такой катастрофы мы должны задаться одним и только одним вопросом: как мы можем положить конец этому недопустимому кошмару?

К сожалению, большинство людей в парламенте и в наших СМИ не интересуются этим вопросом. Вместо этого они стремятся закрепить нарратив, который исключает возможность мира.

Я сожалею о нападениях на всех гражданских лиц. Сюда входит нападение Хамаса 7 октября, которое я неоднократно осуждал в парламенте, в СМИ и на каждой демонстрации, на которой я присутствовал. И это касается и ответа Израиля; нет никакого ощущения, что израильская армия избегает жертв среди гражданского населения, сбрасывая двадцать пять тысяч тонн бомб на крошечную полоску земли, населенную 2,2 миллионами человек. Если мы понимаем терроризм как неизбирательное убийство мирных жителей в нарушение международного права, то, конечно, Хамас является террористической группой. Нападения израильской армии на больницы, лагеря беженцев и так называемые безопасные зоны также являются террористическими актами; и убийство более одиннадцати тысяч человек, половина из которых — дети, никак не может рассматриваться как акт самообороны.

Нам не следует обсуждать доводы тех, кто не хочет принять эту базовую логику. Мы должны дать отпор тем, кто настаивает на том, что одних людей рассматривают как невинных гражданских лиц, а других — как побочный ущерб. И мы должны отвергнуть оскорбления со стороны тех, чьи вопросы служат оправданием ужаса, разворачивающегося на наших глазах. В конечном счете, мы несем ответственность не только за прекращение кровопролития. Мы не должны позволять жаждущим крови диктовать условия переговоров и обязаны дать отпор циничным попыткам отвлечь нас от нашей неотложной цели: немедленного прекращения огня.

На этой неделе у депутатов была возможность проголосовать за прекращение огня. Непростительно, но большинство отказалось это сделать. История осудит тех, кто имел возможность остановить эту резню, но вместо этого решил поддержать войну. Прекращение огня является самым базовым требованием для остановки убийств, и это требование должен заявить любой представить, который желает защитить гражданскую жизнь.

Прекращение огня – это лишь первый шаг к освобождению заложников, окончанию осады Газы и установлению справедливого и прочного мира. Следующим шагом является организация диалога между народом Израиля и народом Палестины. Понадобится поддержать диалог между всеми сторонами, включая людей, с которыми мы категорически не согласны и действия которых мы осуждаем. Это будет непросто, но какая альтернатива? Бесконечный цикл оккупации, терроризма и возмездия, в результате которого израильтяне живут в страхе перед военными действиями, а палестинцам гарантированы неизбирательные кары.

Любой диалог должен предусматривать шаги, которые дадут палестинскому народу право решать, кто им управляет. Многие из палестинцев, которых я знаю, не являются сторонниками Хамаса, но их демократический голос никогда не будет услышан, если мы полностью уничтожим сектор Газа. Наоборот, это воодушевит и усилит поддержку тех, кто радикализируется из-за памяти об убитых детях. В любом диалоге важно признать, что палестинцы живут не только в Газе, но и в Израиле, и на оккупированном Западном Берегу. Палестинцы заслуживают того, чтобы говорить от своего лица, если они того пожелают, так же, как это делают израильтяне.

Мир невозможен без понимания основной причины его отсутствия. Проблемы в Северной Ирландии, всплывшие на поверхность в 1969 году, не возникли из ниоткуда. Они возникли в результате отвратительного обращения с ирландским народом со стороны сменявших друг друга британских правительств на протяжении веков. Они пришли от великого голода девятнадцатого века. Они пришли из Дублинского локаута 1912 года[3]. Они пришли из Пасхального восстания. Они пришли с гражданской войны. Точно так же, как мы должны понять историю оккупации Ирландии, мы должны понять, что палестинцы живут в условиях оккупации и системы апартеида.

Без серьезного политического вмешательства этот бесконечный цикл насилия будет продолжаться и продолжаться. Последствиями этого кошмара должны стать голоса мира и дипломатии, а не боли и разрушений. Голоса таких людей, как доктор Мустафа Баргути, лидер Палестинской национальной инициативы: «Сколько еще тысяч палестинских детей должно умереть, прежде чем мир поддержит немедленное прекращение огня? Ради палестинцев и израильтян эта война должна прекратиться».

Голоса таких людей, как Гордон Уилсон. «Не спрашивайте меня, пожалуйста, о какой-то цели», — сказал Гордон на поминках дочери. «У меня нет цели. У меня нет ответа, но я знаю, что должен существовать план». Мы тоже знаем, что должен быть план. Этот план начинается с немедленного прекращения огня, чтобы остановить дальнейшую гибель людей. И это принесёт свободу и достоинство для всех палестинцев и израильтян, живущих в радости, дружбе и мире.

Переводчик – З. Александриди

[1] Конфликт в Северной Ирландии между британскими властями и местными левыми организациями касательно статуса региона, 1968-1998

[2] Лоялисты – силы, выступавшие за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании

[3] Дублинский локаут – крупнейший трудовой спор между примерно 20 000 работниками и 300 работодателями, проходивший в Дублине