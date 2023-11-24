Взоры обращаются к Испании

На ушедшей неделе взоры европейской «левой общественности» явно были обращены на Испанию. И этому способствовали два обстоятельства, скажем так, «внутреннее» и «внешнее».

Внутреннее связано, безусловно, с подписанием соглашения между возглавляемой премьер-министром Педро Санчесом Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и двумя каталонскими, как их называют в Испании националистическими (точнее, конечно, сепаратистскими) партиями – «Республиканской левой Каталонии» и «Вместе за Каталонию» соглашений, благодаря чему, наконец, перспектива переформатирования левого правительства в королевстве стала совершенно отчётливой.

Досрочные парламентские выборы в Испании состоялись ещё в конце июля, но они принесли, скажем так, «ничейный» результат, поскольку в нижней палате испанского парламента – Генеральных кортесах – сложилась такая ситуация, что ни у правой оппозиции, ни у левых сил абсолютного большинства мандатов просто нет. В этой ситуации «арбитрами» выступили несколько десятков депутатов от региональных партий. Но если, скажем, с баскскими партиями левым удалось договориться без проблем, то чтобы уломать упрямых каталонцев понадобилось несколько туров переговоров и серьёзные уступки.

В частности, они коснулись ряда бюджетных и социальных вопросов, нужно было пойти на встречу каталонскому автономному сообществу, где сегодня власть принадлежит местным сторонникам отделения от Испании. Но самой важной уступкой, на которую пошли социалисты, было то, что П. Санчес ИСРП пообещали Барселоне политическую амнистию для осуждённых за «мятеж» каталонских политиков, которые в 2017 г. провели несанкционированный Мадридом референдум о независимости и сразу после него в одностороннем порядке провозгласили «независимость Каталонии». Дело тогда окончилось фиаско «индепендентистов», временным роспуском административных учреждений в регионе, арестом сепаратистских лидеров и бегством бывшего президента Женералитата (правительства) Каталонии Карлоса Пучдемона за рубеж. Теперь же, в какой-то степени, каталонские сепаратисты осуществили политический реванш; ведь без 14 голосов их депутатов кабинет П. Санчеса не смог бы получить от парламента вотум доверия.

Ещё до объявления о соглашении социалистов с каталонскими сепаратистами правые и крайне правые начали выводить на улицы Мадрида и других крупных испанских городов своих активистов, протестующих против не принятого ещё закона об амнистии. Как бы отвечая правой оппозиции, П. Санчес заявил: «Во имя Испании, в интересах Испании, в защиту сосуществования я защищаю сегодня амнистию в Каталонии за события, происшедшие в последнее десятилетие».

Судя по всему, в новое правительство войдут представители ИСРП и созданной к летним законодательным выборам коалиции «Сумар» («Дополнять») во главе с харизматичным вице-премьером Йоландой Диас. «Сумар» объединяет все основные радикальные левые формации иберийского королевства. Некоторое время назад П. Санчес и Й. Диас подписали 48-страничный правительственный контракт. Ориентация этого документа сомнения не вызывает – будущее левое правительство обязуется добиваться «качественных рабочих мест, развития политики инновации, социальной и климатической справедливости, расширения производства, феминистских завоеваний и свободы».

П. Санчес и его союзники взяли на себя обязательства сократить рабочую неделю до 37,5 часов без снижения заработной платы. При этом стратегической задачей левых сил Испании является достижение в обществе полной занятости. Надо сказать, за период 2019–2023 гг., пока в Испании существовало первое коалиционное левое правительство, уровень безработицы в стране был заметно снижен, но всё же и сегодня она охватывает около 15% трудоспособного населения. Также ИСРП и «Сумар» обещают довести уровень общественного социального жилья до 20% из сдаваемых новых домов, расширить оплачиваемый отпуск по отцовству, запустить программы начального образования детей до 3 лет. Нужно, правда, всё время иметь в виду, что у ИСРП и «Сумар» в совокупности имеется 152 мандата в 350-местном Конгрессе депутатов. С учётом того, что левого большинства там нет, очевидно, что П. Санчесу и его партнёрам придётся ох как не просто в реализации внутренней политики; уж очень непростыми переговорщиками являются каталонские «индепендентисты», а ведь без их голосов – никак…

Вторым событием, благодаря которому именно Испания на второй ноябрьской неделе стала своеобразным «левым ньюсмейкером» в «Старом Свете», стало то, что VII Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил также прошёл в испанском государстве, в одном из пригородов Мадрида. С 2017 г. по инициативе Партии европейских левых (ПЕЛ) ежегодно проводятся встречи данного форума, задуманного его инициаторами как европейский аналог Форума Сан-Паулу (ФСП), действующего в Латино-Карибской Америке и объединяющегося десятки партий и движений Западного полушария. Как отмечает отвечающая в руководстве ПЕЛ за внешние связи Майте Мола: «с каждым годом число постоянных участников Европейского форума растёт, что показывает, что идея единства и сотрудничества левых и прогрессивных сил в Европе приобретает всю большую значимость.»

VII форум прошёл под лозунгом «За мир, социальную и климатическую справедливость! », что в общем-то выглядит логичным: без прочного мира в Европе вряд ли можно надеяться на торжество социальной или климатической справедливости. По образцу ФСП форум европейских левых вовсе не является сугубо межпартийным междусобойчиком. Вот и в повестке дня мадридского мероприятия – дискуссии по вопросам подъёма крайне правых сил, тематике европейской безопасности, социальной альтернативы в Европе, вызовах глобального потепления и т. д.

В мероприятиях мадридского форума принимали участие европейские депутаты, представители профсоюзного и женского движения, активисты правозащитных организаций. Безусловно, уровень участников Европейского форума отнюдь не ограничивался спектром партий, входящих в ПЕЛ. В форуме приняли участие также представители левопопулистских партий («Непокорённой Франции», ирландской «Шинн фейн», испанского «Подемос»), самостоятельных коммунистических партий (Партия труда Бельгии, киприотская АКЭЛ). Более сложно обстоит дело с социал-демократами и экологистами. Тот же «модельный» ФСП в Латинской Америке, в самом деле, представляет собой пример организационного единства левых сил – от компартий до социал-демократии. Что же касается Европейского форума левых, зелёных и прогрессивных сил (это показала и только что завершившаяся встреча), то от Партии европейских социалистов и Европейской зелёной партии в нём участвуют, как правило, европейские депутаты и представители соответствующих фондов этих транснациональных партий. Это, конечно, неплохо, но всё же явно недостаточно, чтобы говорить о том, что «аудиенция» Европейского форума сильно расширилась за счёт партий, не относящихся к радикальному левому спектру. Впрочем, нужно учитывать тот факт, что ФСП действует уже более 30 лет, тогда как его европейский «собрат» – всего шесть…