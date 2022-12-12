Как данные позволяют нам узнать о дискриминации женщин

На днях дочитал замечательную книгу Кэролайн Криадо Перес «Невидимые женщины». Для меня эта книга — открытие года. Прежде всего это работа про значение данных. И важность политики на основании данных — то, чем я и наш исследовательский центр занимается вот уже несколько лет.

Книг, которые актуализируют гендерное неравенство, сейчас много, но именно в работе Перес есть кейсы и цифры, которые позволяют понять, что главная дискриминация находится в «слепой зоне»: мы даже не осознаем, что являемся заложниками искаженных данных или недостатка данных.

Так, часто причина «невидимой» дискриминации — нехватка данных. Например, ряд лекарств тестируют в основном на мужчинах и это ведет к тому, что для женщин эти препараты не работают. Или другой пример: при разработке конструкции автомобилей и в краш-тестах используются манекены мужской формы, и потому женщины (если считать пропорционально от всех пострадавших) получают травмы на 47% чаще чем мужчины, а вероятность их гибели на 17% выше, потому что это «специфические проблемы». И наконец, в тех же учебниках истории мы чаще читаем и видим (на портретах) мужчин. Это так или иначе формирует у нас (пусть и неосознанно) представления о главенствующей роли мужчин, при этом без учета меняющегося с течением времени контекста. И именно данные позволяют нам выявить «скрытые» проблемы.

Задумывались ли вы, что и городская среда может дискриминировать и ущемлять женские права? Подход к городскому планированию, не учитывающий риск сексуального насилия в отношении женщин, является нарушением права последних на доступ к территориям общего пользования. А неудовлетворительное состояние санитарной инфраструктуры — лишь одно из многочисленных проявлений дискриминации женщин градостроителями, игнорирующими их потребности.

Находясь в общественных местах, женщины не чувствуют себя в безопасности. В таких местах они вдвое чаще мужчин испытывают чувство страха. Исследователь подтверждает это через соцопросы.

К тому же страх влияет на мобильность женщин и их право на доступ к объектам городской среды. Исследования, проведенные в Финляндии, Швеции, США, Канаде, на Тайване и в Великобритании, показывают, что страх вынуждает женщин корректировать свое поведение и способы передвижения по городу. Они стараются избегать некоторых маршрутов, не выходить на улицу в ночные часы и не пользоваться некоторыми видами транспорта.

И еще важная мысль из книги: «Если вы не замечаете, что подвергаетесь дискриминации, это еще не значит, что вы ей не подвергаетесь».

И правда, как часто мы задумываемся о том, что именно дискриминирует женщин или как часто сами женщины задумываются о дискриминации и неравных правах? Другое исследование отлично это иллюстрирует.

Если коротко: после Второй мировой войны в американских оркестрах было очень мало женщин (мотивировалось это тем, что женщины хуже играют). Потом постепенно стали вводить слепое прослушивание. Изменилось ли распределение полов? Да, причем кардинально. Данные автора исследования показывают, что количество нанимаемых женщин почти сравнилось с мужчинами, если нанимали слепым методом. Эта работа критически повлияла на публичную дискуссию о наличии в американском обществе «невидимой дискриминации» женщин.

Подытожив хочу сказать, что эта книга как нельзя лучше показывает важность политики, основанной на данных. Любое политическое решение должно начинаться со сбора данных. Рекомендую к прочтению!