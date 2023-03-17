Франция: самые большие протесты за много лет

Мобилизация, прошедшая 7 марта во Франции, оправдала ожидания, достигнув поистине неслыханных масштабов. Более того, именно из-за неё началась новая и более глубокая эскалация конфликта между президентом Макроном и профсоюзами, поддерживаемыми подавляющим большинством французских граждан! Это происходит потому, что, по оценкам французской полиции, демонстрации 7 марта были беспрецедентными — самыми крупными из когда-либо проходивших в стране: они оказались самыми многочисленными за, по меньшей мере, последние 40 лет! Итак, согласно официальным оценкам властей, в протестах участвовали 1.28 миллиона демонстрантов; однако по мнению профсоюзов количество участников «превысило 3 миллиона», а в Париже их число достигло 700 000 человек! И, конечно же, новые опросы общественного мнения показывают, что народное сопротивление (анти)реформистскому законопроекту остаётся стабильным (более 70 %), а в некоторых случаях даже растёт. При этом большинство французов (50 %) неизменно высказываются за блокирование страны посредством забастовок, даже если это причиняет им значительные неудобства!

Демонстрации и забастовки, возможно, и не полностью парализовали страну, но большинство видов транспорта во Франции не работает (метро, пригородные поезда, автобусы, железнодорожное сообщение, аэропорты…); эффект особенно остро ощущается в бюджетной сфере (энергетика, образование, коммунальные услуги) и, — и это нечто новое и ключевое, — в частном секторе, в особенности на очень крупных предприятиях. Общие собрания бастующих, проходившие днём и вечером 7 марта, единогласно или подавляющим большинством голосов постановили продолжать забастовки и блокаду рабочих мест, а потому на следующий день, 8 марта, заблокированы и парализованы оказались все французские нефтеперерабатывающие предприятия, большинство электростанций, порты (их блокировали докеры); одновременно с этим продолжались забастовки на транспорте, началась длительная забастовка мусорщиков, а грузовики бастующих принялись перекрывать многие дороги и въезды в провинциальные города. Известно о нескольких случаях, когда находящиеся в увольнении полицейские перекрывали доступ к отделениям полиции…

Более того, вечером 7 марта, тотчас после окончания демонстраций, состоялась встреча союза конференций трудящихся (которые всегда выступают единым фронтом); участники этой встречи постановили, что следует поддержать, сделав частью борьбы против государственной пенсионной (анти)реформы, женские демонстрации, запланированные на среду 8 марта, выступления молодёжи в четверг 9 марта и климатические протесты (по большей части молодёжные) в пятницу 10 марта. Также крупные общенациональные мобилизации (демонстрации в сочетании с забастовками) были запланированы на 11 и 15 марта.

Иными словами, мобилизации трудящихся в самом разгаре, и они принимают всё более масштабный общенациональный размах, что в любом столетии происходит очень редко. Почему? Потому, что дело уже не просто в пенсионной (анти)реформе, сколь бы важной для жизней миллионов людей она не была. Дело в конфликте с властью, что ежедневно и всеми возможными способами демонстрирует сам Макрон, заявляющий о планах идти «до конца» и, в частности, до момента, когда профсоюзы (а значит и всё французское общество) потерпят сокрушительное поражение и останутся парализованными и усмирёнными по меньшей мере на 20-30 лет…

Поэтому не случайно, что сегодня даже традиционно умеренные профсоюзные лидеры Французской демократической федерации труда (CFDT) или члены парламента от Социалистической партии признают, что мы имеем дело уже не с одним из социальных кризисов или политических конфликтов недавнего прошлого, хотя и крупным, но переживаем нечто гораздо большее и качественно отличающееся: противостояние, которое будет всё сильнее обостряться из-за решимости двух противоборствующих сторон и разделяющей их пропасти — ведь на кону сама демократия, модель общества, к построению которого стремятся граждане, и будущее страны!

Как и следовало ожидать, ставшее теперь очевидным желание Макрона в подражание Тэтчер сломать хребет движению французских трудящихся вызывает во влиятельных кругах правящего истеблишмента по меньшей мере скептицизм ровно потому, что сегодняшняя ситуация далека от эпохи тэтчеризма и торжествующего неолиберализма. И именно поэтому во Франции среди представителей медиа или даже крупного капитала есть немало правых, которых очень тревожит, что непомерные амбиции Макрона могут возыметь обратный эффект и привести к результатам, совершенно противоположным ожидавшимся…

Итак, неудивительно, что даже внутри правящей президентской партии есть (немногочисленные) члены парламента, заявившие либо о том, что они не хотят голосовать за (анти)реформистский законопроект, либо о том, что намерены воздержаться или даже проголосовать против. И именно поэтому лидеры партии поспешили предупредить, что всякий, кто посмеет так поступить, будет немедленно исключён. Всё это происходит в тот момент, когда президентская партия нуждается в голосах членов парламента от некогда влиятельной партии консервативных правых (Республиканцев), чтобы принять законопроект, и когда некоторые из этих членов парламента заявляют, что голосовать за него не будут.

Однако такая неустойчивая ситуация ведёт не только к росту напряжения в Парламенте, всё больше напоминающем футбольный стадион, но и к разочарованию в рядах правящей партии. Показательным для этой ситуации стало невероятное происшествие, произошедшее во французском Парламенте вечером 7 марта. Главным героем оказался министр юстиции Дюпон-Моретти, «прокомментировавший» речь парламентского представителя столь важной для прохождения (анти)реформистского законопроекта партии Республиканцев: когда последний сошёл с трибуны и проходил мимо министра, тот… показал ему средний палец! За поднявшейся сумятицей последовал ещё больший скандал, когда министр, от которого вице-спикер палаты потребовал извинений, уточнил, что показал средний палец не один, но два раза! Стоит ли говорить, что теперь все гадают, во что обойдётся Макрону и французским правым этот (дважды) неприличный жест их министра юстиции, известного своим агрессивным поведением.

Кстати говоря, несколькими часами позже, в три часа ночи, во французском Сенате произошёл другой, даже более серьёзный инцидент, демонстрирующий сложившуюся там атмосферу: две правые партии вывели дебаты из повестки дня и провели голосование по тысяче внесённых левой оппозицией поправок, чтобы «ускориться» и проголосовать за ключевую статью (анти)реформистского законопроекта. Вслед за этим началось подлинное светопреставление, и все левые покинули Парламент, причём один из них обвинил правящую партию Макрона в том, что непристойный жест, сделанный несколькими часами ранее министром юстиции, они продемонстрировали всему французскому народу.

В конце концов, итог таков: несколько крайне важных дней, отделяющих нас от вероятной даты голосования за (анти)реформистский законопроект (17 марта), которое, весьма возможно, пройдёт с нарушением всех демократических процедур, будут отмечены ещё большим напряжением и столкновениями как в Парламенте, так и на улицах и рабочих местах в сотнях французских городов. Так что следите за Францией, поскольку утверждение, что когда Франция простужается, чихает вся Европа, остаётся верным!…

Йоргос Митралиас

Перевод Марии Семиколенных