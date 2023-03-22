Националы и Мечтатели: грузинская политика сегодня

Начало российской военной операции в Украине всколыхнуло весь мир и конечно же существенно отразилось на Грузии. Это и неудивительно. С учётом географических, экономических и политических факторов, нетрудно предположить какие задачи пришлось решать грузинскому правительству после 24-го февраля прошлого года, но главной целью моей сегодняшней статьи является не анализ государственной политики (хотя некоторые факты и обстоятельства обрисовать всё же придётся), а рассказ о настроениях грузинского общества, о чаяниях простых граждан, о том, как это событие отразилось на их повседневной жизни и что за этим последовало.

Начало СВО, как и для многих во всём мире, для грузинского общества стало шоком. Надо ли говорить, что подавляющее большинство его с самого начала стало на сторону Украины? В первые дни градус нервозности просто зашкаливал. Почти никто не сомневался, что российскому воинству очень скоро удастся реализовать объявленные цели, но постепенно уныние начало сменятся надеждой, порой переходящей в некую эйфорию. Начали раздаваться голоса, что следует откликнутся на призывы «украинских братьев», открыть второй фронт и вернуть Абхазию и Цхинвал. На этом фоне осторожная позиция грузинского правительства казалась просто предательской. Заявления государственных мужей, призывавших сохранить в стране мир и стабильность и действовать сообразно этому вызывали возмущение. Но время шло, «Перемога» оказалась не такой близкой, как того желали, а позиция правительства многим уже не казалась такой уж неприемлемой. К этому добавилось и то, что стала копится некоторая обида на «украинских братьев», которые постоянно обвиняли (и до сих пор обвиняют) нас в том, что мы недостаточно им помогаем – не передаём оружие, не открываем второй фронт и т.п. По последнему опросу NDI, 87% жителей Грузии поддерживает борьбу Украины, но при этом, более 60% не хотят, чтобы военные действия начались в Грузии и в этом вопросе поддерживают свое правительство.

Второй животрепещущей темой, вызвавшей волнение в обществе, оказался вопрос кандидатства в члены Евросоюза. Как известно, сего почётного звания удостоились Украина и Молдова, а Грузию оставили за бортом, назначив ей переэкзаменовку в конце нынешнего года. Это было тем более обидно, что совершенно очевидно главную роль сыграла политическая конъюнктура, а не невыполнение предъявленных нам двенадцати пунктов, соответствие которым нам предстоит доказать уже через несколько месяцев. Конечно же подавляющее большинство наших граждан не имеет никакого представления о том, какие права и обязанности мы приобретём, если в один прекрасный день всё же окажемся в ЕС и как это будет влиять на наше будущее развитие. Если не считать заядлых борцов с приверженцами нетрадиционной сексуальной ориентации и прочих «греховных веяний», Европа в восприятии грузин является эталоном экономического и социального прогресса, что конечно по большому счёту справедливо. Люди считают, что вступление в ЕС обеспечит нам экономический расцвет и станет щитом от внешней агрессии, пусть не таким надёжным как НАТО, но всё же. Есть у этого вопроса и историческая подоплёка. В течений многих веков, вынужденная бороться со значительно превосходящими её по мощи азиатскими соседями, Грузия искала защиту и помощь у Европы, но не получала её. Несмотря на все старания, ей не удавалось вписаться в политические интересы европейских больших игроков. Теперь, казалось, появилась возможность ещё на один шаг приблизиться к вековой мечте, но получилось то, что получилось. Правительство обещает сделать всё возможное, чтобы выполнить требования ЕС и заслужить искомый статус. Ждать осталось не так уж долго. Посмотрим каков будет результат этих стараний.

С начала СВО в Грузию устремились беженцы (или как теперь их принято называть, релоканты) из Украины, Беларуси, России и даже из Приднестровья. К такому наплыву неожиданных гостей страна оказалась явно не готова. Все мы помним толпы в аэропортах и многодневные очереди на пропускном пункте в Верхнем Ларсе, на границе с Россией. Несмотря на форсмажорные условия, правительство попыталось оказать прибывшим из Украины посильную помощь, да и люди принимали их со всей душой. Российским гражданам же приходилось в основном надеятся на самих себя и на поддержку ранее приехавших соотечественников или местных знакомых. Что же касается отношения к ним грузинского общества, оно было неоднозначным. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия между «сочувствующими» и «неприемлющими». В частности, «неприемлющие» стращали общество тем, что российские релоканты «являются пятой колонной Путина» и тот в любую минуту может двинуть войска в Грузию, под предлогом защиты их интересов. Те, кто это мнение не разделял, считали, что лучше было бы если «эти русские остались у себя дома и боролись с режимом». Некоторые кафе и рестораны отказывались их обслуживать, владельцы квартир – сдавать им жильё. Были трудности и с открытием счетов в банках (они остаются до сих пор). Руководство одного крупного банка даже додумалось до того, что стало требовать от российских граждан, желающих открыть у них счёт, письменное подтверждение, что они не согласны с политикой президента Путина. Всё это было, но постепенно истерия стала ослабевать. С виду, прибывшие россияне не казались такими уж страшными. Они чинно гуляли по улицам со своими собаками и даже пытались разговаривать по английски, чтобы не привлекать внимания.

Если не принимать во внимание отдельные, редкие эксцессы, то нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как мирное сосуществование. Особой коммуникации с населением, даже на бытовом уровне, у прибывших нет. Этому способствует и то обстоятельство, что большинство приехавших россиян молодые люди, а их грузинские сверстники в массе своей не владеют русским языком и увы, имеют весьма смутное представление о русской культуре. И тем не менее, к примеру, на концерте Максима Галкина, который состоялся в Тбилиси месяц назад, присутствовала в основном грузинская публика. Несмотря на заоблачные цены на билеты, большой зал Филармонии был забит до отказа. И напоследок хочется сказать следующее. Как известно, после событий 7-10 марта (о которых речь пойдёт ниже), некоторые представители российского правительства и кремлёвских пропагандистов призвали приехавших в Грузию россиян покинуть страну. Якобы здесь им угрожает какая-то опасность. По моему скромному мнению, это не соответствует действительности. Насколько я знаю, некоторые из релокантов приняли участие в протестной акции и никто их там не растерзал и даже не обругал. При нынешней нестабильной ситуации трудно предугадать как будут обстоять дела завтра, но будем надеятся что всё- таки у рядовых граждан окажется больше здравого смысла и понимания, чем у политиков раздувающих вражду в угоду своим эгоистичным интересам.

***

Наше повествование о нынешней ситуации и настроениях в Грузии будет неполным, если мы не коснёмся хотя бы вкратце темы «безвинно страждущего», бывшего президента Михаила Саакашвили. Возможно именно с этого следовало начать наш рассказ, ведь Саакашвили тайно проник в страну в контейнере со сметаной за пять месяцев до начала СВО – 1-го октября 1921 года. Но с началом военной операции в Украине «Дело Саакашвили» приобрело особое звучание и можно сказать, заиграло новыми красками. Я не берусь судить какие обстоятельства побудили ныне украинского гражданина Саакашвили предпринять эту впечатляющую десантную операцию. Как говорится, земля слухами полнится, но поскольку эти слухи часто противоречат друг-другу, я воздержусь от их пересказывания. Я также не считаю возможным рассуждать о том, действительно ли он находится в критическом состояний из-а того, что его отравили, как утверждают его сторонники и мать, Гиули Аласания, или же это результат самовредительства и искусного пиара, к которому он прибегает с целью выхода на свободу. Я могу говорить только о бесспорных фактах, а они таковы:

— Уже много месяцев Саакашвили находится не в тюремной камере, а в одной из лучших клиник столицы, под наблюдением врачей. Ему предоставлена палата-люкс, но по закону, больничный персонал не имеет права заботиться о его питании. Это делает его семья.

— Нынешнее правительство не заинтересовано в его смерти, поскольку это будет чревато международными осложнениями.

— Власти неоднократно предлагали семье Саакашвили пригласить тех зарубежных медиков и специалистов, которым они доверяют, для оценки его состояния и правильности лечения. Это в очередной раз подтвердил премьер Гарибашвили в своём телеинтервью от 11 марта.

Всё это хорошо известно в Грузии, но почему-то не учитывается или сознательно замалчивается его защитниками за рубежом. Создаётся впечатление, что неолиберальная рать всего мира выступила в поход, чтобы любым способом добиться освобождения бывшего грузинского президента и весьма заметную роль играют в ней российские и украинские политики, журналисты и блогеры. Я не буду перечислять их поимённо, но в качестве примера приведу лишь слова Савика Шустера, которые буквально на днях он сказал в эфире у Олеси Бацман: «Саакашвили арестовали, окей. Он пересёк границу незаконно, но потом надо было его освободить. Это президент Грузии. Бывших президентов не бывает. Если бы народ вышел тогда, я думаю, не было бы того, что происходит сейчас». Ну что тут скажешь?! Получается, что Саакашвили арестовали и «намеренно убивают» всего лишь из-за незаконного пересечения границы и он вовсе не был осуждён заочно за те преступления, которые по его прямому указанию творились в течении всего девятилетнего периода правления возглавляемого им Национального движения.

Я не знаю прочитает ли это кто-нибудь из рьяных защитников Саакашвили, но всё же хочу к ним обратиться: Господа хорошие! В отличие от вас, народ Грузии прекрасно помнит все ужасы тех лет – отобранные бизнесы, бесчинства полиции, избиение и доведение до смерти политических противников, пытки в тюрьмах, убийства людей на улицах, тотальные прослушивания и запугивание населения и многое другое. И всё это совершалось с единственной целью – безраздельного господства клана Саакашвили. Я не знаю как это сообразуется с демократическими ценностями, за которые вы постоянно ратуете, но зато знаю точно, что грузины не выходят на улицы и не требуют освобождения бывшего президента именно поэтому. И голосуют на выборах за «Грузинскую Мечту» не потому, что она им очень нравится, а потому, что как огня боятся возвращения к власти Саакашвили и его приспешников. Если вас действительно интересует то, что происходит в Грузии, хотя бы смените информационные источники и поменьше слушайте маргинализированных националов, которые во время последних мартовских событий очень надеялись, что им удастся встать во главе протестного движения и устроить революцию. Но у них не получилось.

***

И всё же, что случилось в Тбилиси 7-10 марта, и как нынешнее правительство дошло до жизни такой, что решило иниицировать закон «об агентах иностранного влияния»?

К несчастью, «Грузинская Мечта», покончившая с неолиберально-авторитарным режимом Саакашвили, придя к власти, сама постепенно всё больше стала склоняться к авторитарности. Это особенно стало заметно после выборов в парламент в 2016 году, а следующие выборы (в 2020 году) завершили этот процесс. Все местные и иностранные наблюдатели дружно рапортовали, что подсчёт голосов произведён был объективно и результаты верны, но это не совсем соответствовало действительности. В итоге «Мечта» получила 60% голосов, Националы и к ним примкнувшие — 38%, а те политические партии, которые могли составить конструктивную оппозицию, фактически остались за бортом. Надо ли удивляться, что все дискуссии как в законодательном органе, так и вне его в лучшем случае сводятся к элементарной брани и взаимным обвинениям?! При этом, одним из сильнейших аргументов в этих, с позволения сказать, дискуссиях является изобличение оппонентов в том, что они являются «агентами России» и действуют по подсказке Кремля и Путина.

В социально-экономическом плане нынешний политический режим конечно же нельзя назвать полностью неолиберальным. Кое-какие шаги по облегчению жизни рядовых граждан предпринимаются. Например, государственное медицинское страхование, весьма неплохой трудовой кодекс, попытка установления потолка цен на медикаменты и т.п. Но все эти мероприятия носят бессистемный, точечный характер и совершенно недостаточны. То же самое можно сказать об экономике. Отдельные попытки поощрения местного производства положение не спасают, поскольку, по большому счёту, правительство не считает возможным вмешиваться в экономические процессы. Именно поэтому все победные разговоры о рекордном экономическом росте и прочих достижениях воспринимаются населением с недоверием и часто с раздражением.

Сегодня в Грузии свобода слова реально не ограничена, поэтому власть имущие, при желании, вполне могут быть в курсе того, что больше всего беспокоит общество. Вопрос в том, интересуются ли они этим и как на это реагируют – ищут реальный выход, или же «злостных подстрекателей», которые совращают наивных граждан. К сожалению, вступать в диалог с рядовыми гражданами государственные мужи, стоящие ныне у кормила власти, не желают, или не умеют. Скорее всего, они действительно уверены, что во всём виноваты «происки врагов». Попытка протолкнуть закон «Об агентах иностранного влияния» была продиктована именно желанием ужесточить контроль над теми самыми «врагами-подстрекателями», «проповедниками либерального фашизма», а иначе говоря, Неправительственными Организациями, медиа-субъектами и другими институциями, тесно сотрудничающими с Национальным Движением. И для этого уважаемые парламентарии сотворили законопроект, под действие которого попадали и несколько сотен (а может быть и тысяч) «некоммерческих юридических лиц», которые никакого отношения к Националам не имеют. Но скорее всего, это было сделано с умыслом – чтобы другим неповадно было.

Простая и знакомая логика проста: надо придавить не только текущую, но и потенциальную оппозицию, дабы обеспечить «Грузинской Мечте» пребывание во власти ещё на много лет. Для точного понимания ситуации, необходимо, хотя бы очень кратко, коснуться самого содержания этого закона. Итак:

— Агентами иностранного влияния признавались некоммерческие юридические лица, в доходах которых более 20%-ов составляли суммы и активы получаемые из-за рубежа, а также те лица, которые не разглашали происхождение своих доходов.

— Кто именно является агентом иностранного влияния, должно было определять министерство Юстиции.

— После присвоения этого «почётного звания», лицо незамедлительно должно было обратиться в прокуратуру с просьбой внести его в специальный реестр агентов иностранного влияния.

— Уклонение от внесения в реестр или промедление наказывалось штрафами в размере нескольких тысяч лари.

В законе также было прописано, что он не касается «лиц, которые добросовестно (!) занимаются религиозной, образовательной, научной, академической и культурной деятельностью».

Законопроект был опубликован на сайте парламента, но не думаю, что его прочитали многие. Во всяком случае, подавляющее большинство людей, стоявших на акции перед парламентом, имело о нём весьма смутное представление. Но это было вообще неважно. Люди пришли протестовать против «Российского закона». Мне трудно судить, насколько формально наш закон похож на русский, но он, безусловно, соответствует ему по духу. Однако грузинское общество отличается от российского (как и почему — тема отдельного разговора) и этого протеста следовало ожидать. При том, что он не возник спонтанно, а зрел достаточно долго. Разговоры начались ещё до опубликования законопроекта. Волнение в обществе было обусловлено и тем, что в отличие от бизнес-сектора, в котором российские компании занимают весьма прочные позиции, некоммерческие организации в основном зависят от финансирования западных фондов и других субъектов. Это финансирование составляет львиную долю их доходов. Можно сказать, что «прозападность» грузинского общества в немалой мере обусловлена именно зависимостью от западных грантов, которые позволяют хоть как-то поддерживать науку, искусство и другие сферы общественной жизни, а также материальное положение граждан. Было совершенно неясно, как имплементация нового закона отразилась бы на налаженном сотрудничестве. Волнение в обществе нарастало, законодатели же продолжали упорно гнуть свою линию, диалога между сторонами по-прежнему не было. Оппозиционные СМИ забили тревогу, Национальное Движение, в последнее время собиравшее на свои акции сотню-другую людей, наконец-то получило шанс стать во главе мощного протестного движения. И вот наступило 7-е марта – день, когда в парламенте должны были в первом чтении принять закон «Об агентах иностранного влияния».

Не буду подробно описывать, что происходило в первые два дня протеста, поскольку кадры тех событий уже облетели весь мир, скажу лишь вкратце, что собравшиеся перед парламентом граждане и представители оппозиционных партий преследовали различные цели. Большинство людей пришло на митинг с единственным намерением – не допустить принятие закона, Националы же и мобилизованные ими активисты надеялись, что им удастся направить события в русло революционного сценария. Последние особенно и не скрывали этого и пришли подготовленными. Именно они были инициаторами беспорядков. Но их план не удался – народ за ними не пошёл. 10-го марта, когда парламентарии вновь собрались, чтобы провалить тремя днями ранее принятый ими же в первом чтении закон (согласно регламента это была единственно возможная процедура для его отзыва), политики уже стояли в толпе ожидающих результатов голосования в качестве статистов. Когда один из лидеров Националов, Георгий Вашадзе, попытался что-то сказать, его решительно отодвинули в сторону и отобрали микрофон.

Закон провалили и сейчас в столице спокойно. Хотя сторонники Михаила Саакашвили здесь и за рубежом очень надеялись, что митинги продолжаться с требованием его освобождения и перерастут в революцию, они прекратились. Можно подводить итоги. К сожалению, они не слишком радуют и заставляют задуматься. Отступить от первоначального решения правительство заставила с одной стороны боязнь перерастания волнений в неуправляемый процесс, а с другой стороны жесткая позиция Запада, горой вставшего на защиту своих интересов в Грузии. Но Лидеры «Грузинской Мечты» прилюдно признаваться в этом не хотят. Они по-прежнему утверждают, будто в произошедшем виноваты «лживые провокаторы, которые смогли ввести в заблуждение часть общества» и «радикальные силы, сумевшие спровоцировать некоторых молодых людей на противоправные действия» и только потому, что «Мечта» является «правящей силой, сознающей ответственность перед каждым членом общества», было принято решение отозвать закон. Но самое интересное заключается в том, что Мечтатели пытаются представить всё произошедшее как свою победу, ибо протест «произвёл люстрацию тех сил, чьи действия вредят государству» и «общество осознало, что быть агентом какой бы то не было страны, кроме своей собственной, плохо». Одним словом, Мечтатели, как и Бурбоны, всё пережили и ничему не научились. Как это скажется на нашей дальнейшей жизни, покажет будущее.

Кетеван Америджиби