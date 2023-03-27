Наука во время СВО

Наука — бесспорный предмет гордости любой цивилизованной страны. Имена великих русских учёных — Ломоносова, Менделеева, Пирогова и т.д.— знает каждый прохожий. Но давно прошёл век гениальных одиночек, самостоятельно или с помощью небольшой группы ассистентов ставящих новаторские эксперименты и записывающих свои фундаментальные открытия в небольшом уютном кабинете. Сейчас наука — прерогатива крупных институтов, которым нужны квалифицированные сотрудники и специализированное оборудование. С 24.02.2022 наблюдается значительное ухудшение положения в разных областях исследовательской деятельности. Об этом я и хочу рассказать. Стоит отметить, что я основываюсь в первую очередь на опыте моих коллег из СПбГУ — одного из крупнейших вузов в РФ, поэтому обозначенные проблемы нельзя списать на региональную халатность.

1) Оборудование

После начала СВО большинство зарубежных инженерных компаний отказались от техобслуживания приборов, находящихся в собственности у российских институтов. Своих специалистов у нас нет, как нет и возможности достать необходимые комплектующие. Один из двух общих для нескольких кафедр масс-спектрометров (устройство для идентификации и исследования состава веществ) вот уже полгода стоит в неисправном состоянии. «Пыль» — микроповреждения линзы — в электронном микроскопе, создающие назойливые дефекты на электронограммах, по-видимому, с нами надолго.

Чуть лучше дело обстоит с расходными материалами. Наша кафедра заранее скупила половину Helicon’а, но мыть использованные наконечники для пипеток и экономить перчатки все же приходится. А многие зарубежные реактивы, к примеру DDSA (ингредиент для приготовления эпоксидный смолы, которой заливают объекты трансмиссионной электронной микроскопии) сейчас попросту не достать. Достойные аналоги у нас не производятся, и производить их не собираются. Всё это, разумеется, серьезно снижает качество работы.

2) Публикации

В первые месяцы спецоперации европейские и американские журналы отказывались публиковать любые статьи из России «без объяснения причин». Это вызвало волну беспокойства среди наших коллег, так как наука давно стала интернациональной, а западные издания славятся своим высоким рейтингом и квалифицированными рецензентами. Но в дальнейшем иностранное сообщество стало разделять профессиональную деятельность и политические события, и сейчас наши статьи, пусть и с некоторыми затруднениями, снова появляются на страницах зарубежный журналов. И все же без ухудшения положения не обошлось. Минобрнауки решило ввести «контрмеры», изменив условия отработки грантов. Теперь для того, чтобы доказать, что деньги, выделенные на исследование, потрачены не впустую, достаточно публикации в издании, входящем в систему РИНЦ. Ранее же для этого журнал должен был быть верифицирован по Scopus или Wos. В сущности такие «реформы», наряду с отменой преференций за публикации в журналах 1-го квартиля (наиболее рейтинговых), потворствуют халатности и недобросовестной работе, ведь в РИНЦ, к сожалению, часто принимают работы чуть ли не первокурсников.

3) Кадровый состав

Самый болезненный пункт. За эти 11 месяцев страну покинуло огромное количество учёных. Причины у всех разные: кто-то уехал из-за назревающих репрессий за свою общественную позицию, кто-то бежал от мобилизации, а кто-то просто морально не смог работать в такой обстановке. И не подумайте, что это какие-то аспиранты-недоучки— это кандидаты и доктора наук, администрирующие десятки различных исследований. Они легко смогли найти себе место в лучших иностранных институтах. Но из-за санкций не могут продолжать работать со своими российскими коллегами, вследствие чего распадаются сотни перспективных научных групп. Те, кто остались, испытывают ещё большие проблемы. Последнее время участились сообщения о списках «ненадёжных сотрудников», подлежащих увольнению. Вообще-то в СПбГУ для увольнения нужен созыв комиссии, которая принимает решение об исключении сотрудника из трудового коллектива, если были доказаны многократные опоздания, некомпетентность в работе и т.д.

Нельзя выставить за дверь человека лишь за его политические взгляды, представления о которых взяты из социальных сетей. Надеюсь, что огласка позволит оставить это на уровне «тревожных сообщений», иначе и так поредевший кадровый состав будет уничтожен окончательно.

Безусловно, все описанное выше разительно отличается от пропагандистской картины, на которой не знающие лишений куклы в белых халатах восторженно аплодируют очередным решениям чиновников из Минобрнауки. Однако все не так плохо, ведь наши коллеги, несмотря на своё плачевное положение, продолжают честно трудится и даже добиваются успехов. Но, сколь бы стойки наши люди ни были, если все время науку душить, она рано или поздно умрет.