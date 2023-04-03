Май 1968 — март 2023!

Сейчас, когда, — в том числе среди представителей французской элиты! — становится всё больше тех, кто говорит, что мы стали свидетелями «нового мая 1968 года», и тех, кто отмечает царящий в стране «бунтарский дух», разумно будет задаться вопросом: Насколько март 2023 года похож на май 1968?

На это можно ответить, что в главном они схожи, поскольку сегодня, в марте 2023 года, «низы» активно, массово и со всё возрастающим радикализмом бросают вызов не только правительству, но также власти «верхов» — в точности так же, как это происходило в легендарном Мае’68. Но несмотря на это весьма существенное сходство, остаются многочисленные и, что важнее всего, имеющие вполне реальные последствия различия.

Первое из них состоит в том, что, в противоположность событиям Мая’68, сегодня протесты происходят не только и не столько в Париже: они охватили все крупные, средние и малые города Франции, и даже деревни, жители которых также участвуют в мобилизациях и всевозможными способами демонстрируют свой гнев или, скорее, ярость, направленную на Макрона! И, сказать по правде, они демонстрируют её мощнее и ярче, чем Париж…

Второе различие заключается в том, что, в противоположность Маю’68, профсоюзы объединились, как никогда ранее за последние 40-45 лет. И дело не только в альянсе восьми конфедераций профсоюзов — от самых радикальных до наиболее умеренных. Такой альянс тем более важен, что в него также входят не объединённые в профсоюзы работники, привыкшие участвовать в принятии решений (например, о возобновлении забастовок) наравне с членами профсоюзов, посещая ежедневные общие собрания бастующих на рабочих местах.

Третье различие состоит в том, что, в отличие от Мая’68, рабочие впечатляющим образом кооперируются и объединяются со студентами и лицеистами! Если в Мае’68 марши солидарности, проводившиеся радикализованными студентами, шествовавшими к крупным цитаделям рабочего движения (например, предприятиям автомобильной промышленности), постоянно упирались в закрытые двери и сталкивались с враждебностью и даже насилием со стороны печально знаменитой службы безопасности Всеобщей конфедерации труда (Confédération générale du travail), то сегодня рабочие не только приветствуют такие же марши солидарности, организованные студентами и лицеистами, встречая их аплодисментами и объятьями: профсоюзы даже просят об их проведении, чтобы молодые люди и их организации усилили блокировки и линии пикетирования на нефтеперерабатывающих заводах, железнодорожных станциях, у транспортных депо и т.д.! И ещё одним доказательством этого коренного изменения является тот факт, что союзы студентов и лицеистов вошли теперь в межпрофсоюзное объединение (Intersyndicale) и участвуют в его работе!

Четвёртое различие связано с расширением программы и цивилизационного кругозора профсоюзов, а значит и рабочего движения. Если в Мае’68 профсоюзы и, в частности, доминировавшая в тот период CGT чуждались любой феминистской и экологической «чувствительности», которую они без колебаний объявляли… «буржуазной», то сегодня попросту нельзя себе представить, чтобы французские профсоюзы и, тем более, CGT воздержались от феминистских и экологических дебатов и мобилизаций! Доказательство тому — тот факт, что через несколько недель следующий конгресс CGT, скорее всего, впервые изберёт главой Конфедерации женщину, которая к тому же называет себя феминисткой и даже экофеминисткой!

Пятое различие касается политических и цивилизационных принципов профсоюзного движения, разделяемых подавляющим большинством участвующих в мобилизации работников. В противоположность событиям Мая’68, больше нет пропасти между авангардом профсоюзного движения и радикализованной молодёжью, поскольку и те, и другие придерживаются сходных или даже тождественных антиавторитарных, демократических, антибюрократических и антисталинистских, феминистских и экологических принципов и ценностей. Одним из последствий этих столь многообещающих изменений стало то, что в отличие от Мая’68, левые всех направлений сосуществуют и без проблем сотрудничают в ходе мобилизаций и помимо них с крайними левыми всех направлений и даже с частью анархистов! И, конечно, неслучайно, что две наиболее значимые конфедерации рабочих, радикальные и ориентированные на классовую борьбу — CGT и Solidaires, — находятся в авангарде движения в поддержку «вооружённого и мирного сопротивления украинского народа», движения солидарности с преследуемыми и находящимися в заключении членами профсоюзов Беларуси и движения солидарности с антивоенными и феминистскими движениями в России.

Шестое различие отсылает к свежайшим новостям — сообщениям о грандиозной массовой мобилизации в защиту самого драгоценного из общественных благ — воды, потрясшей Францию в последние выходные марта. От 25 до 30 тысяч фермеров, экологов, эко-социалистов, членов профсоюзов и левых активистов, собравшихся на лоне природы, были жестоко разогнаны 3600 полицейскими из Республиканских рот безопасности (Compagnies républicaines de sécurité) всего лишь потому, что хотели предотвратить строительство «мегабассейнов» для хранения воды, выкачанной (или, скорее, украденной) из водоносных слоёв крупными землевладельцами и агропромышленниками, которые тем самым лишат остальных фермеров и местных жителей воды в момент, когда Франция переживает сильнейшую засуху в своей истории!

Каков же важный урок этой имеющей историческое значение экологической мобилизации, которую, несомненно, выше оценят в кошмарном будущем, сулимом нам продолжающейся климатической катастрофой? Величие и важный, — важнее даже суровых репрессий, из-за которых трое из нескольких десятков пострадавших протестующих находятся сейчас между жизнью и смертью, — урок этой исторической мобилизации в том, что перед нами предстали марширующие, истекающие кровью и вместе бьющиеся против сил подавления, защищающих крадущих воду капиталистов, фермеры из Конфедерации фермеров (Confédération Paysanne ) рука об руку с Зелёными, профсоюзниками CGT и Solidaires , воинственно настроенными членами «Непокорённой Франции» ( La France insoumise ), сторонниками Новой антикапиталистической партии ( Nouveau parti anticapitaliste ) и анархистами из Национальной конфедерации труда ( Confédération nationale du travail )! Именно там, на лоне природы, посреди равнин региона Пуату-Шарант наконец стал явью столь желанный, но также столь редко возникающий «союз рабочих и крестьян»!…

Седьмое и последнее отличие состоит в том, что в Мае’68 французский рабочий класс организовал самую масштабную общую забастовку в истории (8,5 миллионов бастующих) — по крайней мере, самую масштабную до момента, когда я пишу эти строки. Нынешнее возмущение рабочего класса и народа пока что не привело к продолжающейся вплоть до окончательной победы всеобщей забастовке! Однако заявления, исходящие от социальной базы профсоюзов и, прежде всего, ото всех работников в целом, совпадают в том, что Бессрочная всеобщая забастовка начинает становиться подлинным требованием масс. Одновременно с этим крупнейшее событие протестов последних нескольких дней, а именно, мобилизация молодёжи, которая приняла участие в массовых демонстрациях (500 тысяч молодых людей протестовало 23 марта по всей Франции!), оккупировав и блокировав десятки факультетов и лицеев по всей стране, подтверждает худшие страхи Макрона и его друзей и придаёт мощный импульс рабочему и народному движению. Иными словами, каша заварена, и мы всё ближе к превращению марта 2023 года в триумфальную версию мая 1968, которая так нам нужна!…

Йоргос Митралиас