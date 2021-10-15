Изучаем психологию по советскому учебнику

Когда видишь на книжных прилавках то, что там продаётся под видом психологии, то невольно вспоминаешь температуру, при которой воспламеняется и горит бумага.

Дело в том, что значительная часть так называемых «книг по психологии», представленных на российском рынке печатной продукции, не имеет никакого отношения к науке и содержит весьма сомнительную информацию. Похоже на тенденцию: чем привлекательнее название, тем бездарнее книга. А вот хорошие книги в броских названиях не нуждаются. Они написаны для специалистов, которые знают, что покупать. И часто эти книги написаны вполне доступным языком.

Но что делать, если ты не учился на психолога, а понять себя и других хочется? Пойти на тренинг? Там шарлатанов не меньше, чем среди писателей. А даже если тренинг и хорош, то из него можно вынести гораздо больше полезного, если заранее знать хотя бы основы психологии. Хорошие книги, в которых разбираются такие основы, относятся к разделу общей психологии. Об одной из таких книг мы сейчас и расскажем.

«Общая психология» советского психолога и педагога Дмитрия Николаевича Узнадзе мало знакома нашим современникам. Более того, его книги мало публиковались и в советский период – несмотря на то, что сам ученый занимал достойное место в научном сообществе. Работа академика Узнадзе отлично подойдёт для новичков и позволит заложить необходимую базу для сколь-нибудь серьёзного изучения психологии в дальнейшем.

Материал в книге изложен весьма доступно. Но, возможно, на первых порах потребуется немного терпения, чтобы привыкнуть к языку автора. Главы книги, по большей части, можно читать отдельно друг от друга. Расскажу в двух словах о некоторых из них.

Первая глава посвящена психологии, как науке. Она адресована тем, кого интересует, как развивается психология, как познаётся человеческая психика и какие философские вопросы находятся в центре внимания психологов. На основании этой главы также можно составить представление о методах науки как таковой. Она также будет интересна тем, кто пытается научиться отделять внятное и адекватное знание от наукообразного бреда. В противном случае, эту главу можно смело пропустить. Здесь также стоит отметить, что в философском плане Дмитрий Узнадзе был материалистом. Если же вы придерживаетесь иных взглядов и не в состоянии выносить людей, которые воспринимают мир не так как вы, то лучше и вовсе отказаться от чтения этой книги.

Название главы «Биологические основы личности» говорит само за себя. Сразу стоит заметить, что в книге мало разбираются вопросы инстинктивного поведения и наследственности. Этология долгое время была не в чести не только в Советском Союзе, но и в других странах, а генетика в то время ещё не была достаточно развита. Впрочем, это никак не умаляет ценности других глав книги. Во второй главе также содержатся очень общие сведения о физиологии нервной системы.

Третья глава содержит наиболее специфическую, но не менее интересную информацию. Теория установки – а именно она описывается здесь – составляла одно из основных исследовательских направлений Узнадзе и его коллег. При этом под установкой понимается не какая-то предрасположенность человека, т.е. не то, что принято понимать под установкой в быту и в некоторых психологических теориях. Упрощённо дело обстоит так. Установка состоит из двух факторов. Первый из них – внутренний. Это потребности человека, причем эти потребности не составляются в пирамидку, как в других популярных изданиях. Второй фактор – внешний: это ситуации, в которых эту потребность можно удовлетворить. Таким образом, установка находится в основе поведения человека. В остальных главах автор будет иногда возвращаться к теории установки в контексте новых тем. Так что ознакомиться с третьей главой будет не лишним.

Четвёртую главу наверняка прочтут те, кто интересовался «эмоциональным интеллектом» и кому было бы интересно разобраться, в чём различие между эмоциями и чувствами. Здесь также рассматривается понятие темперамента, связанного с эмоциональными переживаниями.

Мотивация и волевые качества подробно рассматриваются в пятой главе, посвящённой психологии поведения. В основе волевого поведения, согласно подходу Узнадзе, находится акт принятия решения, которому сопутствует внутреннее напряжение и борьба мотивов. Зачастую человеку приходится периодически подтверждать ранее принятое решение, по сути, принимая его заново в новых обстоятельствах. Именно такая готовность принимать решение множество раз отличает волевого человека от упрямца или человека с патологией воли. Здесь автор также разбирает такую вещь, как характер.

Следующая глава поможет вам понять, почему вы, ваши друзья и коллеги по-разному относитесь к некоторым вещам. Дело в том, что ощущения и восприятие – весьма разные вещи. Ощутить можно звук, но человеческая речь ещё и воспринимается. Восприятие может включать несколько ощущений, и даже прошлый опыт человека. Другими словами, всё зависит не только от того, что воспринимается, но и от того, кто воспринимает.

Одна из глав посвящена памяти, а также тем процессам, из которых она состоит: запоминанию информации, воспроизведению, узнаванию и забыванию. Напомню: именно от прошлого опыта, отложившегося в памяти, зависит восприятие. От памяти зависит и то, как будет меняться сам человек. Знания, изложенные в этой главе, также позволят лучше построить своё обучение.

В других главах автор рассказывает о проблемах внимания, о мышлении и даже о воображении. В целом работа «Общая психология» академика Дмитрия Узнадзе не претендует на то, чтобы стать исчерпывающим источником сведений о психологии человека. Но если вы прочтёте эту книгу, то вам легче будет понять себя и тех, кто вас окружает. Новые знания также будут незаменимы для дальнейшего изучения настоящей Психологии.