Психологические кандалы

За последние полгода ускорились все процессы в стране и мире. Можно сказать, что история пошла вскачь. И начало трясти даже те сферы, которые долгие годы были тихим болотцем, прибежищем от суеты и волнений большой экономики и политики.

Так, российские законодатели в это непростое для страны время, добрались до закона о психологической помощи населению. Достойнейших мужей своего Отечества, облаченных в мантии законотворцев сотрясает неумолимой поступью истории, их взгляд мечется в поисках новых сфер жизни, в которых им еще не удалось свершить правоустановление, соответствующее моменту, и от того начинает трясти уже саму сферу жизни, на которую упал их метущийся взгляд.

Теперь всем помогающим практикам: психологам и психотерапевтам, коучам и астрологам, энерготерапевтам и шаманам стоит собраться с мыслями, мыслями о Родине! Потому,как и Родина думает о них. Про их неотрегулированную деятельность и потенциальный вред, который они не забесплатно могут наносить российским налогоплательщикам, столь нужным сейчас государству.

Процитирую речь, произнесённую на круглом столе по данному законопроекту в Общественной Палате РФ. Автор этих слов и мыслей о Родине – Академик РАО, вице-президент Российского Психологического Общества, доктор психологических наук Сергей Львович Кандыбович, доверенное лицо (стоит взглянуть на это лицо) Владимира Путина: «В закон необходимо внести пункт о том, что в своей деятельности психологи действуют не только в интересах клиента, но и в интересах национальной безопасности Российской Федерации. И что деятельность психолога не должна быть нацелена на формирование или поощрение протестных настроений граждан, направленных против действующей власти, президента и правительства РФ. Наоборот, в своей деятельности психолог должен стремиться к минимизации, купированию любых протестных настроений в обществе и у его отдельных членов ради обеспечения стабильного развития РФ. Следовательно, и сами психологи, замеченные в антироссийских, антиправительственных действиях или высказываниях, должны быть лишены права заниматься профессиональной психологической деятельностью. Это должно быть одним из критериев аттестации»

На данный момент в текст законопроекта эта инициатива еще не включена. На обсуждение закона профессиональному сообществу отведено две недели. А дальше Госдума примет то, что родит мечущееся сознание законодателя, то есть ожидать можно чего угодно.

При этом за последние десятилетия российская власть приучила нас к тому, что лучший способ разрушить общественно важное дело – начать его государственное регулирование. Подобные ожидания автору статьи внушает и этот законопроект. Взять под колпак деятельность психологов и других помогающих практиков, создать систему аттестации и переаттестации, которая будет выкачивать из них деньги и кормить специально созданную чиновничью структуру. «Контролируй, управляй, богатей – пока другие работают и бьют тебе поклоны» — вот чего можно было ожидать от российской власти образца 2021 года.

Но сегодня в нашей стране настало время специальное. И чиновники от психологии задумались не только о личных бюджетах, но и о безопасности Родины.Что же, по мнению Кандыбовича, представляет угрозу национальной безопасности Российской Федерации? Протестные настроения граждан. Даже не активный протест, а именно настроения. И поддержка таких настроений должна караться. Психолог в своей деятельности обязан бороться с такими настроениями, а если сам будет в них замечен – должен и вовсе быть изгнан из профессии.

Подобная инициатива в профессиональной психологической среде вызывает удивление и возмущение. Некоторые психологи уже говорят о том, что не будут следовать закону, покушающемуся на этику работы с клиентом, другие заявляют себя законопослушными гражданами и потому собираются уехать из страны, впрочем, находятся и специалисты, поддерживающие данную инициативу.

Но при всём кажущемся сюрреализме ситуации, она по-своему логична. Когда в конце февраля началась СВО, психологическое сообщество в своей наиболее активной и публичной части высказалось против военных действий. И эта фронда, по отношению к действиям власти, возникла не на пустом месте.

Особенность работы практического психолога в том, что он помогает клиенту избавиться от внутренних ограничений и пут, которые мешают жить в полную силу. Практическая психология разбивает внутренние цепи личности и отпускает её на свободу. Туда, где человек может выбирать себя, свою жизнь, свои цели и свой путь.С идеей вечных скреп и служению власти сочетаться такой этос не способен.

И на этом этапе освобождения личности, практическая психология является в некотором роде революционизирующей силой.Кроме того, основные направления психологии, обращающиеся к личности человека, стоят на гуманистических убеждениях, которые опять-таки, противоречат поиску врагов за каждым кустом.

Конечно, психологи-консультанты и психотерапевты не являются кузнецами революции. В работе многих направлений психотерапии есть существенные ограничивающие элементы, связанные с фокусом внимания на индивидуацию человека, его отделение от мира, самостоятельность как высшую ценность. Однако есть направления, смещающие фокус внимания с индивидуума на общество, семью, что пробуждает в людях соответствующие мысли о том, что человек немыслим без общества, в сущности, является лишь отдельным моментом общества, производной от него.

Поэтому идея допустить до работы только лояльных психологов, правящему классу кажется вполне своевременной и разумной.

Если обратиться к историческому опыту, нечто подобное мы уже видели в Российской Империи, где ведомство по управлению душами – Православная Церковь, обязывало священство восхвалять Царя и доносить жандармам на прихожан, возводящих на помазанника божьего хулу и крамолу. Сегодня монополии на душу у РПЦ нет, поэтому приставить к работе на власть хотят нынешних исповедников душ – работников психологической индустрии. Для этого децентрализованное психологическое сообщество планируют организовать единым реестром и единой управляющей структурой под контролем правительства. Мнение самих психологов на этот счёт законодателей интересовать не может. Достаточно голоса таких уважаемых лиц, как Сергей Кандыбович, Юлия Шойгу, Нина Останина.

Правящий класс пытается выковать из психологического сообщества своё орудие, замахиваясь на него законодательным молотом. Что ж, в этом огне и под этими ударами может быть выковано то, что станет неожиданностью для «опытных управленцев».

Психологи умеют разбивать внутренние цепи. Дойдёт черёд и до цепей внешних.

Виталий Васильев