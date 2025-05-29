

“До самой смерти, если потребуется.”

“До самой смерти, если потребуется!”

Эта речь была произнесена лидером Сапатистского движения в Мексике Субкоманданте Маркосом в 2006 году во время тура по стране в рамке La Otra Campaña (Другой Кампании). Целью кампании было объединение всех антикапиталистический и антинеолиберальных сил страны, а также пересмотр конституции с целью гарантии защиты коренных народов и прекращение антинародной правительственной политики.

Сам Маркос был активным участником сопротивления на протяжение уже 12 лет. В 1994 в штате Чьяпас произошло восстание сапатистов, чьим лицом он стал. Сапатистская Армия Национального Освобождения в свое идеологии объединявшая элементы либертарного социализма и марксизма, установила автономию в регионе Чьяпас, где в условиях ограниченных ресурсов строила настоящее эгалитарное общество.

В 2023 году из-за давления со стороны картелей автономия была реорганизована с увеличением децентрализации, а таинственный Субкоманданте взял себе новое звание Повстанческого Капитана. В целом, революция в Мексике не произошла, несмотря на усилие сапатистов и росту левой партии Морена. Новое левое правительство президента Шейнбаум не факт, что сможет разрешить общественные противоречия, оставаясь в капиталистической парадигме. Однако еще рано говорить о смерти движения сапатистов, ведь оно будет продолжать сопротивление, пока есть люди, которые готовы положить свою жизнь на алтарь свободы.

Я услышал эту фразу в 1992, на языке цоциль, чол, тоджол-абаль, а также на мамском и испанском. В 1992, 500 лет после того, как испанцы приплыли. Я услышал ее, когда люди, женщины, дети и старики решили взять в руки ружья и выступить против верховного правительства.

Девять месяцев назад, или чуть больше, мы опубликовали Шестую Декларацию Лакандонской сельвы[1]. Мы взяли на себя дело объединения всех сопротивлений, всех восстаний и всех схваток, которые изошли снизу и слева в Мексике против ненасытности правительства и тех, кто им заправляет. Первым делом, мы решили обойти всю Мексиканскую Республику, и везде мы слышали одну и тужу фразу, одно и тоже предложения, голосами коренных народов, крестьян, пролетариата, студентов, женщин, молодежи, учителей, стариков: “До самой смерти, если потребуется.”

Они и мы, с La Otra Campaña, решили объединить нашу борьбу, не чтобы изменить правительство или свергнуть его, не чтобы умолять богачей, а чтобы выдворить их из этой страны. Тот, кто там, уйдет [Маркос указывает в сторону справа], и тот, кто там, уйдет [Маркос указывает в сторону слева]. Они уйдут, и мы их свергнем! Мы, Сапатисты, бережем свое слово.

Мы слышали голоса крестьян, обманутых PROCEDE и PROCECOM[2], лишенных их общинных земель, без возможности продать их товары, отчаявшиеся, даже без возможности эмигрировать в город или другую страну, загнанные к пропасти и наблюдающие за тем как большие компании, аграрная индустрия, туристические центры забирают их земли, или люди из армии, парламента, сената, политических партий, федерального правительства отбирают то, что принадлежало их дедам, прадедам, родителям, и то, что должно было принадлежать их детям.

Они говорили: “До самой смерти, если потребуется.”

И мы видели коренные народы, которых лишали земли, не важно какая политическая партия была при власти. Когда они прибывали в город, чтобы продать свои товары, на них обрушивались дубинки полиции, ведра холодной воды, оскорбления. И это происходило, когда в правительстве было PRD[3], когда было PRI[4], когда было PAN[5]. Не важно кто, для нас история одна. Все тот же грабеж, те же самые насмешки, тоже самое презрение к нашему, языку, коже, тому кто мы есть.

И эти коренные народы говорили: “До самой смерти, если потребуется.”

Мы слышали молодежь, мужчин и женщин, анархистов, либертариев, панков, готов скинхедов и всех тех, кто восстают против попытки сверху их подчинить. Они сказали нам, как за ними гонялась полиция. Как, когда свершается преступление, закон защищает не жертв, а людей у власти. И поэтому нам нужно бороться с полицией, чтобы они больше не могли сажать их в тюрьмы, не могли их избивать, не могли их насиловать, не относились к ним, как к грязным животным. К этим молодым юношам и девушкам относятся с подозрением из-за того, как выглядит их прическа, как они говорят, как они одеваются, и просто какую музыку они слушают.

“До самой смерти, если потребуется.”

И мы слышали женщин. Мы устали от того, чтобы быть предметом для избиения, для преследования, для продажи, для унижения, и для убийства.

Эти женщины говорили: “До самой смерти, если потребуется.”

И мы слышали тех, кто работает в городе, сотрудников, к которым относятся как в времена Порфирио Диаса, мужчин и женщин, трудящихся 12, 12, 16 часов в день за 45, 46 песо, и они понимают, что это недостаточно.

Рабочие макиладор говорили: “До самой смерти, если потребуется.”

И мы слышали мелких лавочников, выгнанных полицией и правительством PRI, PAN, PRD. PT. Verde Ecologista, Convergencia и других, чтобы город не выглядел грязным, чтобы большие торговые центры, типа SAM’S, Walmart, Commercial Mexicana, Soriana и прочие, которые притворяются быть чем-то другим, могли иметь богатых покупателей, которые оскорбляются нашим запахом, запахом работы.

Мелкие лавочники говорили: “До самой смерти, если потребуется.”

И мы слышали рабочих, чья трудовые права были отобраны, которых обманывали теми же уловками, но под другим именем, так как каждое новое правительство не хотела менять ничего, кроме имени.

Они говорили: “До самой смерти, если потребуется.”

И мы слышали от стариков, которые устали от целой жизни работы и борьбы, только чтобы быть выкинуты, будто они обуза и мусор. И даже если у кого-то сверху находится милость подбросить им несколько пени, у них есть целая жизнь в той же самой Мексике, где их грабили, презирали, унижали.

Они говорили: “До самой смерти, если потребуется.”

И прежде, чем покинуть горы мексиканского юго-востока, мои товарищи, вожди, лидеры Сапатистской Армии Национального Освобождения сказали мне: мы будем бороться “до самой смерти, если потребуется.” Живыми или мертвыми, в тюрьме или на свободе, пропавшими или на улицы, в горах, в реке или в море. Мы пришли, чтобы повторить это тем, кто сверху, политикам и богачам. Мы их уничтожим.

Мы здесь не потому, что нас позвали делать рекламу, на не обещали места в эфире, нам никто не звонил, это не было ложь тех, кто сверху, на радио, телевидение, газетах. Мы здесь так как наше сердце сказало, что пора что-то менять. Мы заберем все у Slim TELMEX, SAMBORNS и отдадим рабочим, телефонным операторам, сотрудникам этих бизнесов, и мы заберем землю у землевладельцев, чтобы на ней могли работать крестьяне, без ГМО, без химии, так как это они, кто уже на ней работает. И мы заберем школы у коррумпированных, тупых, бесталантных чиновников и отдадим их студентам, мы заберем банки у банкиров, мы заберем индустрии у больших корпораций, и мы заберем правительство у плохих правителей, и мы заберем все это, несмотря ни на что.

Улицы будут сиять также, как они сияют сегодня, людьми снизу, простыми и скромными, с чистым желанием бороться, быть частью истории и наконец-то изменить эту страну. Поля, горы, реки будут сиять чем то, что было неизвестно до сегодняшнего дня, с единством всей революционной скромности страны. Другая Мексика воспрянет. И когда какой-то историк спросит, когда все началось, мы скажем, что это было Первое Мая 2006, это была шестая декларация, это было в каждом штате, это было в каждом муниципалитете, где народ организовывался.

И каждый подобный ответ будет ложью, ведь это будущее нашей страны, другая Мексика началась, когда каждый их нас: мужчины, женщины, дети и старики – взяли наш страх, наше отчаяние, наше одиночество, собрали в шар и выкинули. Когда мы решили сделать что-то для этой страны. И единственное, что мы можем сделать – это переделать ее, выкинув всех, кто сейчас на нас смотрит [он указывает на здание правительства].

Это вопрос, товарищи, переделывания нашего одиночества, страха и отчаяния в одиночество, страх и отчаяние тех, кто сверху. Фондовый рынок падет и единственная компания, чья прибыль вырастет будет авиакомпания с полетами в Майями, так как мы поменяем эту страну раз и навсегда. Мы придадим ей лицо коренных народов, мелких лавочников, женщин, молодежи студентов, учителей, рабочих деревни и города, стариков, и наше страдание не уйдет пока не рухнет система, которое ответственна за наше мучение, – капитализм.

И она рухнет здесь, в Мексике, и однажды мы встретимся на Площади Конституции, вновь, и мы услышим крики всех тех, кто снизу, и мы поймем, что настал час строить другую страну, страну для нас, страну, построенную снизу и слева. В этой стране голос людей будет услышан, а всех юристов снова отправят изучать законы, так как старые будут выброшены на помойку. Нас критикуют за то, что мы говорим о восстание, не принимая во внимание соотношение сил. Товарищи, Сапатистам никогда не было дела до соотношения сил.

Мы путешествуем по всей стране, и мы видим множество людей, которые до сегодняшнего дня сражались в одиночку, которые сопротивлялись грабежу, которые сопротивлялись несправедливости, очевидной нам всем. Мы были одни, но теперь мы учимся говорить слово «товарищ» не просто как слоган. Теперь мы все вместе, как Сапатисты, как семья, как индивиды, как коллективы, как группы, как социальные организации, как коренные народы, как левые организации, в одном большом движении – единственной возможности, что это страна выживет, ведь если мы ничего не сделаем, то те, кто сверху, будут продолжать разрушать Мексику, пока не останется ничего кроме руин и таблички “на продажу”.

Мы изменим эту страну вместе, снизу и слева. Это великое движение возвысится, когда мы начнем слушать все голоса, начнем понимать друг друга. Мы откроем двери тюрем, чтобы вызволить наших товарищей и бедняков, и мы будем держать эти двери ровно столько времени сколько потребуется, чтобы отправить людей у власти к насильникам, наркобаронам и серийным убийцам, где им и место.

О нас не расскажут в газетах, телевидение или на радио, так как La Otra Campaña не существует для верхушки, которая предпочла бы если бы она не существовала вообще. Они смотрят на нас в страхе, видя, что, несмотря на все попытки замолчать и все деньги, вложенные в их избирательные компании, все больше и больше людей без имен и лиц берут себе имена и лица нас из La Otra Campaña.

Мы будем национальным турниром по боксу, где слова – наше оружие. Мы создадим другую страну с другой конституцией, где мы сможем забыть о тех днях, где, возвращаясь домой, мы находили на столе счет за воду и связь, а также налоги, и понимали, что из еды есть только бобы или еще меньше, а зарплаты не хватает даже на тортильи, но работать нужно все равно день и ночь. Дома элит станут нашими домами, и у нас будет достойное жилье, а услуги будут предоставлены нами самими, так как это мы, кто уже их оказывают.

У нас будут хорошие работы и зарплаты, у нас будет земля для обработки, хорошая еда, больницы с медициной и врачами, бесплатное, секулярное и общественное образование для всех, у нас будет независимость, и больше ни одно правительства не сделает то, что сделало администрация Висенте Фокса, а именно порочить нашу историческую память перед Джорджем Бушем и американцами. Мы увидим демократию так, как она должна была быть: нашей, снизу, а не игрой политиков, которые превратили их позиции в товар, а работу в проституцию в нарядных костюмах.

Товарищи, мы La Otra Campaña, и с нами секс работники, с нами гомосексуалы, лесбиянки, геи, трансгендеры, с нами уличные дети и рабочие, мелкие арендаторы, неформальные торговцы, рыночные торговцы, с нами коренные народы, с нами крестьяне без земель или в процессе ее потере, с нами рабочие, студенты, учителя, старики, с нами уродливые, и мы все мы здесь в La Otra Campaña – лучшее, что есть в этой стране, и мы приложим все наши усилия, чтобы создать лучшую версию Мексики.

Спасибо вам, товарищи. Спасибо.

Перевод: Александра Дюбуа

Видео выступления Субкоманданте Маркоса: https://www.youtube.com/watch?v=4XMNgDLyQ_I&ab_channel=PersonajesM%C3%A9xico

Английская транскрипция Ewatomi Abara: https://intheredautumn.wordpress.com/2020/11/08/until-death-if-it-is-needed-supmarcos/

[1] Сапатистский манифест, выпущенный 28 июня 2005 года, где утверждается о поддержке всех прогрессивных движений в мире, а также намерение объединить левые силы Мексики для обмена опытом и идеями.

[2] PROCEDE и PROCECOM – правительственные программы по пересмотру эхид (общественных земель) в рамках приватизации.

[3] PRD – Партия демократической революции. Придерживается социал-демократических позиций и является бывшей партией Андреса Мануэль Лопеса Обрадора – основатель правящего Движения Национального Освобождения.

[4] PRI – центристская Институционно-революционная партия. Правила страной с 1929 по 1997 года после Мексиканской Революции, где она пыталась сплотить за собой все классы.

[5] PAN – консервативная Партия национального действия.