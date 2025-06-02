

Проект документа «Идеология левой социал-демократии»

«В борьбе обретешь ты право свое»

Рудольф фон Иеринг

Основой, источником власти и закона в социал-демократическом государстве являются хорошо организованные, политически и социально активные трудящиеся, законно вооруженные и прошедшие военную подготовку.

Только такие трудящиеся могут фактически являться гарантами исполнения Конституции, закона, Ключевых целей нации и Государственных планов.

Любой, даже самый совершенный государственный закон останется не исполненным или будет регулярно нарушаться в случае, если на его постоянную защиту не встанет многочисленный, хорошо организованный, политически и социально активный, законно вооруженный и прошедший военную подготовку трудовой народ.

Термины и определения:

Государство — это инструмент управления и принуждения в руках организованных политических субъектов. Степень влияния каждого организованного политического субъекта на государство определяется силой этого субъекта. Детальное (детализированное) планирование — директивное (обязательное к исполнению) планирование на государственном уровне, в рамках которого любой процесс описывается в точности, включая: необходимое количество ресурсов, их стоимость, сроки исполнения каждого этапа, ответственных за реализацию каждой части плана и др. Индикативное планирование (от лат. «indicator» — указатель) — недирективное (направляющее, ориентирующее) планирование на государственном уровне. Это способ регулирования экономических процессов с помощью определения рекомендуемых целей развития производства и создания государством финансовых и других стимулов для тех коммерческих фирм, которые соглашаются действовать в соответствии с государственными рекомендациями. Компания (частная компания), предприятие, организация (частная организация), фирма — синонимичные понятия, обозначающие любую государственную или коммерческую компанию от торгового ларька до крупного промышленного холдинга. Средства производства, «капитал», «активы» — синонимичные понятия, означающие совокупность орудий и предметов труда любой частной или государственной компании. Например, средства производства магазина — торговое и складские помещения, витрины, торговое оборудование, сайт компании, товар на полках и др. Производительная деятельность — это процесс создания товаров и услуг, который включает в себя использование ресурсов (труд, капитал, материалы, технологии) для удовлетворения потребностей общества. Эта деятельность охватывает все стадии производства, начиная от разработки идеи и проектирования продукта, заканчивая его производством, распределением и продажей. Спекуляция — покупка и продажа активов для получения прибыли за счет разницы цен, при этом с объектом спекуляции не предполагается совершение каких-либо действий. Норма прибыли на капитал — среднегодовые процентные поступления, получаемые в результате использования капитала его собственником, непосредственно не вовлеченным в производительную деятельность. Норма прибыли на предпринимательский капитал — среднегодовые процентные поступления, получаемые в результате использования капитала его собственником в предпринимательской деятельности за вычетом стоимости капитала. Стоимость капитала — это цена, которую предприятие платит за привлечение капитала из различных источников. Капиталист — владелец капитала (активов), получающий доход за счет его использования, но не участвующий непосредственно в производительной деятельности. Предприниматель — человек, который создает собственный (либо долевой) бизнес в сфере производства, торговли или оказания услуг в целях получения прибыли, непосредственно участвующий в производительной деятельности, а также берущий на себя большую часть рисков связанных с открытием компании и её развитием. Буржуазия (класс капиталистов и предпринимателей) — совокупность капиталистов и предпринимателей, а также высшего чиновничества, экономически взаимосвязанного с ними. Малая, средняя и крупная буржуазия синонимичны малому, среднему и крупному бизнесу.

Негативная оценка класса буржуазии, которая приводятся в данном труде, относится не ко всей социальной группе в целом, а исключительно к отдельным её представителям, предпринимающим описанные в этой книге противозаконные или общественно вредные деяния. Приведенная здесь оценка является личным оценочным суждением автора.

Рабочий класс — все наемные работники. Их основной доход — продажа собственного труда (заработная плата). Олигарх (олигархия) — крупный предприниматель (совокупность крупных предпринимателей), связанный с государственными чиновниками и получающий за счет взаимосвязи монопольное положение в экономике или дополнительные преимущества для своего бизнеса. Сырьевая олигархия — совокупность крупных предпринимателей в сырьевых отраслях экономики, обладающих правом собственности на добытые ресурсы. Высшая государственная власть, правящая группа, правящие круги, политическая элита, политический класс — синонимичные понятия, означающие часть господствующего (доминирующего) класса, непосредственно участвующую в принятии важных политических решений.

Негативная оценка высшей государственной власти (правящих групп), которая приводится в данном труде, относится не ко всей социальной группе в целом, а исключительно к отдельным ее представителям, предпринимающим описанные в этой книге противозаконные или общественно вредные деяния. Приведенная здесь оценка является личным оценочным суждением автора.

Социально-экономический класс общества — большие группы людей, различающиеся по врожденным задаткам, воспитанию и образованию, а также по изначальному материальному и социальному положению. В результате чего происходят различия этих групп по: их месту в исторически определенной социально-экономической системе;

отношению этих групп к правам собственности на активы предприятий (средствам производства);

их роли в общественной организации труда;

и, следовательно, по способам получения и размерам доли общественного богатства, которой они располагают. Трудящиеся — люди, живущие общественно полезным, созидательным трудом. Классовая борьба — это способ разрешения конфликтов между различными социальными классами, которые вызваны противоречиями их интересов и ценностей. В этой борьбе противоборствующие классы стремятся защитить свои интересы и добиться изменений в общественной структуре. Классовая борьба может проявляться в различных формах, таких как профсоюзная деятельность, забастовки, демонстрации, политические движения и т. д. Она играет важную роль в изменении общественных отношений и создании более справедливого и равноправного общества. Однако, в условиях авторитарных режимов или диктатуры, классовая борьба может быть подавлена и ограничена, что приводит к нарушению прав человека и угнетению определенных социальных групп.

В данном труде речь идет исключительно о законных способах ведения классовой борьбы и осуждаются любые противоправные методы.

Капиталистические (межклассовые) противоречия — расхождение интересов между классами буржуазии (собственниками активов) и наемных работников, объективно возникающее в производственном процессе. Включают в себя: размер заработной платы, условия труда, интенсивность и продолжительность рабочего дня и др. Политическое доминирование (преобладание) трудящихся — эта концепция предполагает, что трудовой народ фактически обладает наибольшим влиянием и контролем над общественными процессами в стране за счет реализации принципов левой социал-демократии[1]. Она категорически отвергает идею полного подавления других классов общества или их дискриминацию. Трудящиеся, в рамках этой концепции, стремятся установить для класса буржуазии такие запреты и ограничения, которые не позволят ему действовать во вред интересам абсолютного большинства граждан. Нация — исторически сложившаяся устойчивая общность, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада. Гражданский национализм (политический национализм) — концепция, которая предполагает, что легитимность государства определяется активным участием его граждан в процессе принятия политических решений, то есть степенью, в которой оно представляет волю нации. Основными инструментами для определения воли нации являются: референдум, выборы или общественная дискуссия. Государство для гражданского национализма — инструмент реализации воли нации, а не самоцель. При этом принадлежность человека к нации определяется на основе добровольного личного выбора и отождествляется с гражданством. Людей объединяет их равный политический статус как граждан, равный правовой статус перед законом, личное желание участвовать в политической жизни, приверженность к общей идеологии, ценностям и культуре. Восточнославянские народы (восточные славяне) — три родственных народа: украинский, белорусский и русский. Империализм — государственная политика, основанная на использовании жесткой (военной, экономической) или мягкой (дипломатия, культурное влияние) силы для разных форм внешнеполитической экспансии. В том числе для захвата территорий, формирования колоний и установления политического или экономического контроля над другими странами. Материализм — общая система философских учений, утверждающих, что материя, природа и физическое — первично, а сознание, мышление, психическое и духовное — вторично и производно от первого. Идеализм — общая система философских учений, утверждающих, что сознание, мышление, психическое, духовное — первично, а материя, природа, физическое — вторично и производно от первого.

Примечание:

Все предложенные в рамках данного документа названия государственных учреждений, органов государственной власти, государственных документов, а также наименования организационно-правовых форм предприятий являются условными и могут быть скорректированы, при условии сохранения сути.

Общие положения

Статья 1. Абсолютная политическая свобода является фундаментом идеологии левой социал-демократии. Какое-либо ограничение политических свобод, включая право на проведение забастовок, митингов, протестов, запрет любых политических партий и движений, ограничение свободы слова и печати – недопустимо ни при каких обстоятельствах. Соображения национальной безопасности, соблюдение национальных интересов, борьба с общественными угрозами не могут являться поводом для ограничения политической свободы.

Ограничение или утрата политической свободы в долгосрочной перспективе неминуемо приводит к снижению благосостояния абсолютного большинства граждан и установлению диктатуры.

Каждый гражданин обязан отстаивать политическую свободу любой ценой. Ограничение политической свободы – наиболее тяжкое преступление против сограждан.

Статья 2. Гражданин имеет право не действовать в соответствии с утвержденной Государственной идеологией и может быть не согласен с ее содержанием. За отказ от следования Государственной идеологии запрещена какая-либо дискредитация гражданина со стороны государственных органов власти.

Политическая свобода гражданина превыше какой-либо идеологии.

Статья 3. Каждый гражданин имеет право публично лично или в составе организации (партии) критиковать и выражать свое несогласие с всенародно принятой Государственной идеологией, Конституцией, Ключевыми целями нации, Государственными планами или государственной политикой. Каждый гражданин или организация имеют право предлагать свои варианты и аргументы по совершенствованию всенародно принятой Государственной идеологии, Конституции, Ключевых целей нации, Государственных планов или государственной политики.

Государство не имеет право привлекать граждан к ответственности за эти действия.

Политическая свобода гражданина превыше каких-либо иных ценностей и задач.

Статья 4. Недопустима диктатура какого-либо гражданина, группы граждан или социально-экономического класса общества, поскольку диктатура приводит к нарушению Статьи №1 идеологии левой социал-демократии.

Статья 5. Личная свобода совершеннолетнего гражданина, которая не противоречит личной свободе других граждан, не может быть ограничена ни при каких обстоятельствах.

Личная свобода гражданина превыше каких-либо иных ценностей и задач.

Статья 6. Свобода граждан в общественном пространстве может быть ограничена при условии утверждения таких ограничений не менее чем 75% граждан, обладающих правом голоса. Поскольку правила поведения в общественном пространстве не могут противоречить убеждениям абсолютного большинства граждан.

Статья 7. Государство обязано обеспечить максимально эффективную военную подготовку всем совершеннолетним, годным по состоянию здоровья, дееспособным и не имеющим судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданам мужского пола.

Организованные, законно вооруженные и прошедшие эффективную военную подготовку трудящиеся являются гарантией соблюдения их прав и свобод, а также одной из основ народовластия, межклассового баланса сил и стабильности.

Статья 8. Свобода приобретения и ношения огнестрельного оружия должна быть гарантирована всем совершеннолетним гражданам, не имеющих медицинских противопоказаний для владения им. Только вооруженные граждане могут защитить свои права и свободы в критических обстоятельствах.

Статья 9. Каждому гражданину гарантируется право на активное сопротивление государственной власти, в случае если она не следует в полной мере всенародно утвержденной Государственной идеологии и Конституции, не достигает всенародно утвержденных ключевых целей нации и не исполняет утвержденных Государственных планов.

Данное право возникает при условии, что все мирные пути решения конфликта использованы и не привели к необходимому результату.

Даже самая совершенная государственная система, со временем может перестать отвечать интересам трудящихся. В таком случае она должна быть реформирована, а если это невозможно – заменена на систему, соответствующую интересам трудящихся.

Статья 10. Только граждане, занятые производительным трудом (включая пенсионеров и матерей воспитывающих детей), имею право голоса. Исключительно в их интересах проводится государственная политика. Граждане, которые не участвуют в формировании общественных благ, не имеют права ими управлять и распределять их.

Статья 11. Граждане, занятые производительным предпринимательским трудом, являются трудящимися, наравне с наемными работниками и самозанятыми. Предпринимательский труд позволяет создавать востребованные товары и услуги с минимальными издержками и оптимальным качеством во многих отраслях экономики. Поэтому работа предпринимателя полезна для общества в этих сегментах рынка.

Статья 12. Граждане, живущие за счет размещения капитала (дохода на капитал) и не занятые в производительной деятельности – являются капиталистами. Капиталисты не относятся к трудящимся.

Статья 13. Наличие врожденных задатков и талантов у гражданина, включая силу воли и целеустремленность, а также получение им хорошего воспитания и качественного образования, не являются его личной заслугой, поскольку не зависят от воли гражданина. Человек приобретает эти преимущества в результате случайного стечения обстоятельств по факту рождения и воспитания, благодаря текущему уровню социально-экономического развития страны и политике государства, т.е. факторам, не зависящим от гражданина.

Соответственно, сами по себе эти человеческие достоинства не могут являться обоснованием для более высокого социального статуса и дохода гражданина.

Статья 14. Разница в доходах между гражданами, при условии равного рабочего времени, должна быть обусловлена только стимулированием наиболее талантливой, способной и трудолюбивой части общества к максимально эффективному труду и раскрытию своего потенциала. Материальное и иное стимулирование сверх этого предела не может являться справедливым (см. статью № 13) и экономически оправданным.

Статья 15. Любое общество неминуемо делится на социально-экономические классы в зависимости от врожденных задатков, воспитания, образования, изначального социально-экономического положения граждан, наличия или отсутствия у них прав собственности на активы, и в зависимости от случайных стечений обстоятельств в ходе развития граждан.

Статья 16. Постоянная классовая борьба, не переходящая в деструктивную форму, является важнейшей частью стабильности, гармоничного социального и экономического прогресса. Ограничение или прекращение классовой борьбы неминуемо ведет к деградации системы и победившего класса.

Статья 17. Подавление рабочего класса или класса буржуазии, в долгосрочной перспективе, ведет к неминуемым острейшим противоречиям внутри общества, распаду государства и гражданской войне. Подавленный класс, оказавшийся вне закона или в крайне невыгодном положении, всегда будет любыми средствами стремиться к уничтожению существующей политической системы.

Статья 18. Тотальная национализация средств производства, обобществление активов и монополизация экономики в государственном или частном секторе неминуемо ведут к ослаблению политического влияния рабочего класса, ограничению политической свободы граждан, кризису демократии и становлению диктатуры. Поскольку колоссально усиливают экономические и политические позиции номенклатуры (чиновничества) и\или буржуазии.

Статья 19. Рабочий класс всегда должен стремиться к наибольшему дроблению собственности на средства производства между максимальным количеством собственников. Чем больше собственников у активов предприятий, тем меньше экономическое и политическое влияние каждого из них и тем проще крупным рабочим организациям не допускать произвола, несправедливости и эксплуатации в отношении рабочего класса.

Статья 20. Рабочий класс всегда должен стремиться к максимальной демонополизации экономики. Монополизация экономики как в государственном, так и в частном секторе, а также сокращение числа собственников активов, неминуемо ведет к концентрации экономической и политической власти в руках олигархии и номенклатуры, ограничению политической свободы и демократии, а также снижению уровня жизни рабочего класса.

Статья 21. Рабочий класс всегда должен стремиться к эффективной организации, укрупнению рабочих организаций и укреплению солидарности рабочего класса во всех отраслях экономики. Объедение и укрупнение рабочих организаций при максимальном дроблении частной собственности на средства производства является залогом политического доминирования трудящихся.

Статья 22. Все личные доходы граждан должны делиться на:

Трудовые;

Предпринимательские;

Доходы на капитал;

Нетрудовые и спекулятивные доходы.

Доходы на капитал и нетрудовые (спекулятивные) доходы являются непроизводительными и эксплуататорскими, поскольку они не увеличивают общее благосостояние нации, а только перераспределяют чужой труд (деньги) в пользу капиталиста или спекулянта.

Статья 23. Идеология левой социал-демократии допускает получение дохода на капитал (непроизводительного дохода), поскольку он позволяет стимулировать собственника капитала к инвестициям в производительные отрасли отечественной экономики и тем самым содействовать повышению благосостояния нации.

Статья 24. Если общество, с согласия гражданина, вложило в его развитие общественные (бюджетные) средства, то государство имеет право наложить ограничение на эмиграцию данного гражданина из страны до момента возмещения обществу вложенных в него средств. Иначе, недобросовестные граждане смогут получать за общественный счет качественное образование, профессиональную подготовку и прочие общественные блага, после чего уехать работать в страну, где им предложат максимальный уровень дохода. Таким образом, вложенные в гражданина общественные ресурсы не будут возвращены обществу.

Статья 25. Государство обязано обеспечить естественный прирост коренного населения (без учета иммиграции), а также всесторонне укреплять здоровье нации. Необходимость реализации этих задач не может оцениваться с точки зрения экономической целесообразности, поскольку используя данный подход, получается выгоднее выдавать гражданство взрослым иностранным гражданам, нежели стимулировать рождаемость, финансировать образование, воспитание и профподготовку собственных граждан.

Идеология левой социал-демократии не приемлет политику замены собственных граждан иностранными из экономических соображений.

Статья 26. Иммиграция должна строго контролироваться государством таким образом, чтобы она не нарушала интересы трудящегося большинства граждан. Права и свободы иностранных граждан должны охраняться законом и профсоюзами.

Политика бесконтрольной иммиграции проводится в интересах буржуазии с целью повышения предложения на рынке труда и, как следствие, снижения его стоимости, а также для сверх эксплуатации социально и политически не защищенных иммигрантов. В результате, такая политика приводит к социально-экономическим конфликтам граждан с иммигрантами, росту преступности и ксенофобии, позволяет сеять рознь в рядах рабочего класса.

Статья 27. Государство обязано обеспечить трудящимся базовые потребности включая: необходимые жилье, питание и одежду, качественное образование и профессиональную подготовку. Подлинная политическая свобода и развитие гражданина невозможны без гарантированного удовлетворения базовых потребностей. В противном случае, гражданин попадает в зависимость от собственников активов и высшего чиновничества, поскольку обязан работать на них чтобы выжить.

Статья 28. Идеология «общества потребления» оказывает негативное влияние на общественный прогресс, поскольку отвлекает граждан от саморазвития, общественной и политической работы. Преодоление потребительской идеологии должно осуществляться путем обеспечения трудящимся высокого уровня жизни и уверенности в будущем, ограничения открытой и скрытой рекламы и маркетинга.

Снижение значимости уровня потребления в обществе уменьшит риск коррупции и экономических преступлений с одной стороны, а с другой – увеличит количество времени и средств, которые граждане смогут тратить на общественную и политическую работу, культурное и физическое развитие.

Статья 29. Бюджетные расходы на одного жителя столицы не могут превышать более чем на 20% средние расходы бюджета на одного жителя страны. Бюджетные расходы на одного жителя города-административного центра не могут превышать более чем на 20% средние расходы бюджета на одного жителя данного региона.

Большая разница в бюджетных тратах на жителей разных регионов и городов ведет к обострению внутренних конфликтов в обществе, несбалансированному развитию экономики, усилению имущественного расслоения и улучшению качества жизни одних граждан за счет ухудшения положения других.

Статья 30. Государство обязано обеспечить строжайший контроль за собираемостью налогов, поскольку их неуплата какой-либо частью граждан, ставит в крайне невыгодное положение тех граждан, которые полностью исполняют налоговое законодательство. Если не платить налоги окажется выгоднее, чем платить их, то в скором времени нарушение налогового законодательства станет нормой.

Возможность уклонения от уплаты налогов должна быть минимизирована на уровне самой налоговой и экономической системы, а факт уклонения от уплаты налогов должен приравниваться к коррупции и караться настолько строго, чтобы ни один гражданин не посчитал такой риск возможным для себя.

Статья 31. Все личные доходы граждан должны делиться на:

Необходимые;

Средние;

Чрезмерные.

Необходимые доходы должны быть освобождены от уплаты подоходного налога, поскольку нужны гражданину для поддержания жизнедеятельности. Чрезмерные доходы должны облагаться высоким подоходным и иными налогами, составляющими не менее 50% от дохода гражданина в совокупности. Это справедливо, так как чрезмерные доходы формируются благодаря редким талантам, навыкам, воспитанию, стечению жизненных обстоятельств или наличию капитала у гражданина, что не является его личной заслугой (см. статью №13).

Статья 32. Чрезмерное наследство, способствующее концентрации активов из поколения в поколение, должно облагаться дополнительным прогрессивным налогом. Роскошь и излишнее потребление ресурсов должны облагаться дополнительным прогрессивным налогом.

Прогрессивный налог на наследство необходим для недопущения чрезмерной концентрации активов в руках узкой группы лиц из поколения в поколение. Налог на роскошь и излишнее потребление необходим для максимизации инвестиций и снижения нерационального потребления.

Статья 33. Любые проявления расизма и дискриминации по национальному признаку, включая антисемитизм – недопустимы.

Все люди без исключения должны быть равны в своих естественных правах от рождения (право на жизнь, на свободу, на достоинство, на равенство, на справедливость, право на частную собственность, на стремление к счастью и благополучию). Значительные различия людей разных рас обусловлены исключительно различиями социально-экономической и естественной среды, в которой росли и воспитывались их представители. Поэтому недопустимо считать какие-либо расы высшими или низшими, а также дискриминировать людей по национальному признаку.

Статья 34. Государство должно быть отделено от церкви. Недопустима государственная поддержка какой – либо религиозной организации. Граждане должны иметь право исповедовать любую религию или быть атеистами. Финансирование религиозных организаций должно осуществляется исключительно за счет граждан, входящих в эти общества или полностью частных компаний.

Зависимость церкви от государства наносит непоправимый вред первой, поскольку религиозным структурам необходимо поступаться собственными канонами при поддержке государственной политики. Финансирование религиозных учреждений исключительно гражданами и частными организациями позволяет независимо, сбалансированно и демократично развивать тот или иной религиозный культ, в зависимости от количества и щедрости его прихожан.

Статья 35. Система наказаний должна минимизировать уголовную ответственность за экономические преступления и преступления малой и средней тяжести. Наиболее распространенной ответственностью за такие преступления должны быть: конфискация имущества, высокие штрафы, исправительные работы на государственных объектах.

Как показывает практика, уголовная ответственность не эффективна для исправления гражданина, а значит прибегать к ней следует только в случае крайней необходимости.

Статья 36. Создание особых, чрезвычайных судов не допускается ни при каких обстоятельствах.

Такая практика приводит к многочисленным судебным ошибкам, перегибам и злоупотреблениям. Поэтому она не может быть оправдана никакими целями и обстоятельствами.

Статья 37. Гражданский национализм является неотъемлемой частью идеологии левой социал-демократии. Торжество идей левой социал-демократии в мире возможно только при условии, что построенная на их основе социально-экономическая система, окажется более привлекательной для широких масс, чем все остальные. Поэтому страна – носительница этой идеологии не имеет права растрачивать свои ресурсы на безвозмездную поддержку других государств, а должна ставить интересы своих граждан на первое место, с целью создания максимально привлекательного образа идей левой социал-демократии во всем мире.

Статья 38. Интересы российской нации и единого союзного государства должны являться главным приоритетом для государственной политики. Курс на безвозмездную поддержку дружественных государств вреден для торжества идей левой социал-демократии, поскольку ослабляет государства-носители этой идеологии, а значит вредит её распространению.

Статья 39. Государственная власть обязана принимать политические решения основываясь на принципах материализма, рациональности и целесообразности.

Политические решения, принятые на основе идеалистических или антинаучных взглядов, верований или предрассудков, как правило, являются вредными для граждан страны, либо преступными.

Статья 40. Высшая государственная власть, опирающаяся на трудящихся, должна выстраивать государственную политику исходя из следующей последовательности приоритетов (первый приоритет — наиболее важный и далее по убыванию):

Первый приоритет —реализация общественных задач, соответствующих долгосрочным интересам всех классов общества и утвержденных на всеобщем референдуме.

Второй приоритет — интересы базовых отраслей экономики, включая нужды отдельных государственных предприятий и частных компаний с ограниченными правами собственности в рамках данных отраслей.

Третий приоритет — личные интересы рабочего класса, включая интеллигенцию, членов кооперативов и самозанятых. Под таковыми понимается повышение размера заработной платы, улучшение условий труда, сокращение продолжительности рабочего времени.

Четвёртый приоритет — личные интересы предпринимателей, исполняющих необходимые законные требования для сохранения статуса трудящихся. Интересы остальных представителей буржуазии не должны учитываться политически. Под таковыми понимается минимизация налогов для бизнеса, максимальная свобода предпринимательской деятельности и максимизация личных доходов предпринимателя.

Основа благополучной и свободной жизни всех граждан – развитая наука, высокотехнологичные промышленность и сельское хозяйство. Все ресурсы государства должны быть в первую очередь подчинены развитию этих отраслей.

Если эгоистичные интересы рабочего класса или буржуазии будут поставлены в приоритет, то страна постепенно растеряет свое экономическое, а значит и политическое могущество. Такую страну ожидает упадок и деградация.

Статья 41. На тех направлениях работы, где государственное управление эффективнее частного и\или целесообразно для достижения всенародно утвержденных общенациональных задач, необходимо обеспечить переход от частного управления к государственному.

Повсеместное развитие науки, высокотехнологичных производств, системное повышение производительности труда, роботизация и автоматизация производственных процессов, применение искусственного интеллекта, постепенно и неизбежно приведут к минимальной себестоимости продукции многих частных предприятий. В условиях развитой конкуренции эти обстоятельства повлекут за собой минимизацию цен конечной продукции. В результате, предприятия с высоким уровнем автоматизации перестанут быть выгодными для предпринимателей, ввиду незначительной прибыли на вложенный предпринимательский капитал. Бизнесменам будет выгоднее продать такие предприятия государству и инвестировать предпринимательский капитал в другие отрасли с меньшей автоматизацией процессов, а значит, с более высокой нормой прибыли на предпринимательский капитал.

Государство должно предлагать выкупить такие предприятия у их собственников по стоимости активов (или ниже). В случае отказа, государство будет строить аналогичные роботизированные предприятия и выдавать их продукцию бесплатно (или по меньшей цене), таким образом, вынуждая предпринимателей продать имеющиеся у них активы.

Жизненно необходимая продукция государственных роботизированных предприятий должна выдаваться бесплатно. Остальная продукция будет продаваться, а все вырученные средства от её реализации должны поступать в государственный бюджет для решения общественных задач.

Частный сектор должен оставаться всегда. Но по мере развития планово-рыночной экономики он будет постепенно уменьшаться, а государственный сектор с полностью роботизированными предприятиями, напротив, расширяться.

Именно так должен происходить постепенный процесс эволюционного и естественного перехода от частной собственности на средства производства к общественной собственности.

Такой переход возможен только в условиях абсолютной политической свободы, демократии и развитого рабочего движения.

Государство со свободной рыночной экономикой и минимальным вмешательством в нее со стороны правительства не способно по своей сути обеспечить эволюционный переход от капиталистической социально-экономической системы к социалистической.

Статья 42. Социально-экономические системы сменяя друг друга никогда не отменяют полностью все элементы предыдущей социально-экономической системы, а только устраняют те элементы, которые на данном этапе социально-экономического развития становятся ограничителями прогресса.

Ввиду этого любые радикальные социально-экономические и политические изменения, не сохраняющие в себе эффективные элементы предыдущих систем, обречены на провал.

Статья 43. Социал-демократическое государство должно в идейной, социально-экономической и политической конкурентной борьбе одержать победу над государствами с иным политико-экономическим устройством, продемонстрировав наиболее высокую эффективность и привлекательность для трудящихся. Таким образом, остальные государства будут вынуждены прибегнуть к прогрессивным реформам, чтобы не проиграть более совершенному обществу.

Если государство, построенное на принципах левой социал-демократии не докажет на практике свое преимущество относительно нынешних мировых лидеров, то оно проиграет конкуренцию и его существование окажется не оправданным.

Политическая организация

Статья 44. Политическая система должна делиться на три независимые друг от друга ветви власти: законодательно-контролирующая, исполнительная и судебная, с целью ослабления политического влияния каждой из них и взаимного контроля.

Статья 45. Принцип сдержек и противовесов должен являться неотъемлемой частью политической системы, с целью ограничения влияния и контроля каждой ветви власти.

Статья 46. Политическая система должна быть многопартийной, с целью обеспечения конкуренции различных идей, политических программ и сил.

Статья 47. Высшая исполнительная, законодательно-контролирующая и судебная ветви власти являются коллегиальными органами управления, каждый из которых включает в себя не менее 9-ти членов. Недопустима передача всей полноты исполнительной, законодательно-контролирующей или судебной власти одному гражданину, поскольку такая практика способствует установлению диктатуры.

Статья 48. Выборы депутатов на местном уровне должны происходить преимущественно по производственному принципу. Такая мера позволит гражданам выбирать тех представителей, личностные и профессиональные качества которых они могут оценить на практике.

Статья 49. Выборы на всех уровнях избирательной системы должны проводиться при открытом голосовании. Открытое голосование исключает махинации и позволяет повсеместно применять дистанционное электронное голосование.

Статья 50. Должна быть обеспечена возможность быстрого отзыва избранного депутата или назначенного должностного лица, избравшими или назначившими их гражданами. Такая мера сделает невозможным неисполнение взятых на себя обязательств депутатом или должностным лицом, либо злоупотребление ими служебным положением.

Статья 51. Избранные депутаты всех уровней должны исполнять свои депутатские обязанности, не прекращая основную трудовую деятельность. Такая мера позволит поддерживать постоянную связь депутата с избирателями во время исполнения им своих обязанностей.

Статья 52. Избранные депутаты всех уровней не должны получать заработную плату за исполнение своих депутатских обязанностей. Допустимо только премирование депутата по результатам работы в случае, если эту инициативу поддержат избиратели. Это решение позволит исключить баллотирование кандидатов, основной целью которых является получение денежного вознаграждения.

Статья 53. Все силовые структуры должны подчиняться представителям законодательно-контролирующей власти, с целью недопущения силового захвата власти представителями исполнительной ветви власти.

Статья 54. Исполнительная власть должна постоянно контролироваться со стороны судебной и законодательно-контролирующей власти, а также системно ослабляться, чтобы она не могла занять господствующее положение в обществе.

Права собственности

Статья 55. Земля (за исключением земли, используемой для личного проживания граждан), природные ресурсы (включая добытые), интеллектуальная собственность, критическая инфраструктура, ключевые банки и градообразующие предприятия должны принадлежать государству. Частное владение этой собственностью создает предпосылки для формирования олигархии и злоупотреблений собственниками монопольным положением.

Статья 56. Государство обязано гарантировать неприкосновенность личной собственности, при условии соблюдения законодательства. Если собственность гражданина находится под угрозой, то он не будет замотивирован эффективно работать и строить долгосрочные планы.

Статья 57. Государство обязано гарантировать неприкосновенность прав собственности на средства производства при условии соблюдения законодательства. Если собственность на средства производства (активы) компании находится под угрозой, то организация не будет замотивирована строить долгосрочные планы, делать значительные инвестиции в развитие, всесторонне вкладываться в повышение производительности труда. Такая компания будет стремиться к сиюминутной выгоде любой ценой и выводу прибыли в страны, где права собственности гарантированы.

Статья 58. Частная организация должна взять на себя обязательства перед обществом в виде ограничений прав собственности, если она хочет получать от государства (общества) какую-либо поддержку. Если компания не получает общественной (государственной) поддержки, то она имеет право работать без ограничений прав собственности.

Инвестируя общественные ресурсы в развитие частных организаций, общество должно быть уверено в том, что эти компании не будут действовать во вред общественным интересам, утвержденным гражданами на референдуме. Гарантировать такую политику частных фирм могут только ограничения прав собственности на средства производства.

Статья 59. На все приватизированные государственные предприятия бывшего СССР и Российской Федерации должны быть наложены ограничения прав собственности. Эти предприятия создавались несколькими поколениями советских граждан и были приватизированы частными лицами с нарушением закона, либо по стоимости в десятки раз ниже рыночной.

Тотальная национализация советских предприятий после 30 лет владения ими частными лицами не целесообразна. Права собственности на приватизированные предприятия должны быть ограничены таким образом, чтобы их собственники не могли управлять приватизированными компаниями во вред общественным интересам, утвержденным гражданами на референдуме.

Статья 60. Права собственности на все добытые полезные ископаемые на территории страны должны принадлежать государству. Такая мера даст возможность обществу посредством государства самостоятельно распоряжаться добытыми ресурсами, а также исключит возможность существования сырьевой олигархии.

Статья 61. Граждане и организации не имеют права запрещать другим гражданам и организациям пользоваться результатами своей интеллектуальной деятельности. Результат интеллектуальной деятельности всегда является следствием работы всего общества: государственной политики, системы образования и воспитания, научной деятельности, развития промышленности и технологий. Поэтому гражданин, сделавший какое-либо открытие не имеет право присваивать себе лично большую часть труда, сделанную всем обществом, в процессе всестороннего содействия этому открытию. При этом изобретатель имеет право на денежное вознаграждение за свое открытие.

Статья 62. Граждане и организации имеют право взимать плату за пользование результатами их интеллектуальной деятельности другими гражданами и организациями в пределах, предусмотренных законом, а также быть официальными авторами или изобретателями этих инноваций. Такая мера в достаточной степени стимулирует авторов и изобретателей к созданию чего-либо нового, при этом не будет препятствовать общественному развитию.

Экономическая организация

Статья 63. Абсолютным приоритетом экономической политики государства должно являться развитие высокотехнологичной промышленности, сельского хозяйства, науки, а также повышение эффективности во всех отраслях народного хозяйства с целью системного повышения качества продукции и производительности труда за 1 час работы.

Производительность труда за 1 час работы является ключевым показателем благосостояния нации. Чем выше этот показатель, тем больше товаров и услуг за 1 час работы делает средний трудящийся.

Статья 64. Экономическая система требует постоянного государственного и общественного планирования, контроля и регулирования с целью достижения долгосрочных задач, утвержденных гражданами на референдуме. Свободная рыночная экономика – это хаос. Хаос по определению не может привести к какой-либо цели.

Статья 65. Экспорт необработанных полезных ископаемых допустим исключительно с целью получения валютных поступлений для развития собственной обрабатывающей промышленности или в обмен на ресурсы, необходимые для отечественной обрабатывающей промышленности. Экспорт необработанного сырья с целью приобретения иностранных потребительских товаров является губительным для национальной экономики и благосостояния нации, поскольку перераспределяет большую часть прибыли в пользу производителей конечной продукции, а также ведет к деградации отечественной науки, образования и обрабатывающей промышленности.

Статья 66. Государство обязано применять меры протекционизма для становления и развития отечественной промышленности и сельского хозяйства. Государство обязано системно понижать таможенные пошлины по мере развития соответствующих отраслей национальной экономики и стремиться к их полной отмене. Политика протекционизма без системного понижения таможенных пошлин неминуемо ведет к деградации отечественной промышленности и сельского хозяйства, поскольку снижает стимулы экономических субъектов к совершенствованию продукции и повышению производительности.

Статья 67. Внешняя торговля и трансграничное движение капитала должны строго контролироваться государством с целью скорейшего достижения всенародно поставленных задач. Неограниченная внешняя торговля и беспрепятственное трансграничное движение капитала неминуемо приводит к продаже на экспорт необходимой на внутреннем рынке продукции, росту цен и радикальному снижению инвестиций внутри страны.

Статья 68. Государственные планы должны строиться с целью достижения долгосрочных задач, утвержденных гражданами на референдуме. Цели государственной политики должны определять граждане на всеобщем референдуме, иначе национальные интересы будут подменены интересами олигархии.

Статья 69. Экономическое развитие должно планироваться не менее чем на 24 года вперед. Не менее четырех ближайших лет должны быть спланированы детально. Государство, организации и граждане для планирования своей деятельности и эффективных долгосрочных инвестиций должны знать, какой будет государственная политика на ближайшие 24 года и строить свои планы исходя из этого.

Статья 70. Государственное планирование должно делиться на директивное и индикативное. Полностью плановая экономика, как и свободная рыночная экономика – неприемлемы. Директивное планирование эффективно для развития долгосрочных, низкорентабельных, наукоемких и капиталоемких проектов, но малоэффективно для краткосрочных проектов с малой капитализацией. Поэтому директивное и индикативное планирование должны применяться в тандеме, с целью достижения максимальной эффективности.

Внешняя политика

Статья 71. Результативная внешняя политика возможна только при условии успешной внутренней политики.

Даже самая выдающаяся команда политических деятелей и дипломатов будет слаба во внешней политике, если страна, которую они представляют:

системно не следует идеологии, привлекательной для большинства граждан других государств;

не поддерживает межклассовый баланс сил и интересов внутри страны;

не обладает развитой высокотехнологичной экономикой;

не имеет сопоставимой с конкурирующими державами военной силы.

Статья 72. Фундаментальной внешнеполитической задачей России является воссоединение Украины, Белоруссии, Казахстана и России в союз, основанный на равноправии, взаимоуважении и широкой автономии входящих в него республик. Каждая союзная республика обязана обладать правом выхода из союза в любой момент.

Такой союз позволит колоссально увеличить внутренний рынок сбыта товаров и услуг, что чрезвычайно важно для эффективного развития промышленности; значительно возрастет единый государственный бюджет, благодаря чему отроется возможность для реализации масштабных государственных проектов; существенно повысится экономическая эффективность каждой республики в составе единого государства; восстановятся социально-экономические связи, утерянные после распада СССР; потеряют актуальность территориальные споры; благодаря совокупности описанных выше факторов, единое государство колоссально усилит свои позиции на международной арене.

Статья 73. Россия должна стремиться к созданию экономического и военного союза со следующими государствами: Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией, Латвией, Литвой, Эстонией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Польшей, Чехией, Словакией, Болгарией, Сербией, Хорватией, Финляндией. Союз должен строиться на условиях равноправия и взаимоуважения всех участников. Каждое государство входящие в союз должно иметь право выхода из него в любой момент.

Такой союз позволит многократно увеличить рынок сбыта товаров и услуг, что чрезвычайно важно для эффективного развития промышленности; значительно снизятся логистические и прочие расходы каждого государства-участника союза; заметно повысится экономическая эффективность каждого государства в составе союза; договор о взаимной обороне, согласованные политические и экономические решения позволят союзу успешно конкурировать на международной арене.

Статься 74. Идеология левой социал-демократии ни при каких обстоятельствах не приемлет развязывание или провоцирование империалистической войны. Если государство первым начало войну, то она ни при каких условиях не может быть оборонительной. Любая агрессивная война имеет целью силовой захват территорий, собственности, ресурсов или принуждение противника к невыгодным для него действиям, а значит является империалистической и неприемлемой для левой социал-демократии.

Статья 75. Для социал-демократического государства недопустима политика неэквивалентного обмена с другими государствами, использование дешевой рабочей силы иностранных граждан, экономическая и военная экспансия, навязывание другим государствам заведомо невыгодных для них договоров и соглашений.

Такая политика в перспективе неминуемо ведет к мировым империалистическим войнам. Устранение первопричин империализма – одна из ключевых задач левой социал-демократии.

Статья 76. Социал-демократическое государство обязано всеми средствами препятствовать экономической и военной экспансии империалистических государств не только в отношении себя, но и в отношении других государств. В случае эксплуатации империалистическими государствами других государств, первые будут усиливаться, и наращивать свою империалистическую агрессию.

Статья 77. Война за пределами признанных границ государства может быть начата исключительно при условии проведения референдума, на котором не менее 75% граждан выскажутся за начало войны за пределами государства.

Левая социал-демократия ставит свободу волеизъявления граждан превыше принципов левой социал-демократии.

Статья 78. В случае начала войны, госслужащие всех уровней мужского пола подлежат призыву в армию в первом приоритете. Такая мера позволит минимизировать риск начала войны, поскольку государственный аппарат не будет заинтересован в её развязывании.

Статья 79. До момента, пока каждое государство в мире обладает правом иметь неограниченные по численности вооруженные силы и военно-промышленный комплекс, наиболее эффективным средством предупреждения агрессии со стороны других государств является наличие развитого военно-промышленного комплекса, многочисленной и подготовленной армии, а также сильного военно-политического союза.

Для полного искоренения риска мировой войны, необходимо передать исключительное право владения всеми существенными вооруженными силами и военно-промышленным комплексом единой международной организации. Каждое государство в этой международной организации должно быть равноправным членом, иметь равный со всеми голос и отчислять в нее установленный процент от своего всеобщего валового продукта для поддержания единых, международных вооруженных сил. Всем государствам мира должно быть запрещено иметь значительный военно-промышленный комплекс и армию.

Идеология левой социал-демократии предусматривает системные усилия для создания такой международной организации, с целью предотвращения мировых империалистических войн, неизбежных при капитализме.

При этом идеологическая, экономическая и политическая конкуренция между государствами является благотворной, если она не переходит в вооруженное противостояние.

Статья 80. Государство обязано делать все возможное для улучшения международных отношений со всеми государствами мира. Ухудшение отношений с каким-либо государством допустимо исключительно при условии целесообразности.

Как показывает практика, поддержание удовлетворительных отношений с другими государствами, как правило, является наиболее рациональной внешнеполитической стратегией.

ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 81. Решение, принятое на всеобщем референдуме, обладает высшей юридической силой, и не требует утверждения органами государственной власти. Любая статья Государственной идеологии, Конституции и других государственных документов может быть добавлена, отменена или изменена посредством всеобщего референдума.

Только трудящиеся имеют право определять статьи идеологии и основные законы, по которым они будут жить.

Статья 82. Государственная идеология утверждается постатейно, всенародно и не менее чем 75% голосов избирателей. Каждые 4 года на всенародном референдуме Государственная идеология, Конституция, Ключевые цели нации и государственные планы должны постатейно утверждаться не менее чем 75% голосов избирателей с внесением в эти основные документы страны изменений и дополнений в случае необходимости.

При голосовании должна быть обеспечена возможность указать статьи, против которых выступает гражданин. Если отдельные положения не набрали нужное количество голосов, то они должны быть скорректированы или удалены. В случае, если какой-либо государственный документ не будет утвержден на референдуме полностью, то его следует отправить на доработку и утвердить уже в новой редакции. Эти правила обязательно должны действовать при голосовании по всем государственным документам.

Граждане должны самостоятельно, без посредников определять Государственную идеологию, Конституцию, Ключевые цели нации и утверждать государственные планы. В этом залог подлинного народовластия.

Статья 83. Утвержденная Государственная идеология и Конституция являются основой для формирования Ключевых целей нации, Государственных планов и законов страны. Государственная идеология, Конституция, Ключевые цели нации и Государственные планы являются основной для принятия решений государственной властью и повседневным руководством для всех государственных служащих при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Статья 84. Всенародно утвержденные не менее чем 75% голосов избирателей Ключевые цели нации, утверждаемые каждые 4 года, являются основой для составления 24-ех летнего стратегического Государственного плана, 4-ех летнего детализированного плана и других Государственных планов.

Статья 85. Законы составляются и утверждаются с целью практической реализации всенародно утвержденной Государственной идеологии, Конституции, Ключевых целей нации, стратегического 24-ех летнего Государственного плана и детализированных 4-ех летних планов.

[1] Определение левой социал-демократии дано в заключении к первому разделу.