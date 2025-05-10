

Заявление радикальных социалистов Индии об операции «Синдур»

Операция «Синдур» знаменует серьезную эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном, вызывая тревогу по поводу стабильности в регионе и последствий для гражданского населения. Радикальные социалисты осуждают эту политически мотивированную атаку и призывают к мирному, демократическому разрешению конфликта в Кашмире, предостерегая против усугубляющейся социальной розни и милитаризованного национализма.

Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти целям в трёх городах оккупированных Пакистаном провинций Кашмир и Пенджаб, в то время как ответный удар Пакистана, также заслуживающий осуждения, привел к гибели людей в Пунче. Хотя такое развитие событий и нельзя назвать неожиданным, оно внушает огромную тревогу. После заслуживающего всеобщего и недвусмысленного осуждения теракта в Пахалгаме правительство Моди должно было обнародовать и сделать полностью доступной имеющуюся у него информацию о вероятных виновниках преступления, а также согласиться на проведение международного расследования, в котором Индия неизбежно играла бы ведущую роль, потребовав, чтобы правительство Пакистана приняло участие в раскрытии полной правды, дабы злоумышленники были пойманы и наказаны во имя правосудия. Если бы Пакистан отказался от подобного сотрудничества, то подвергся бы международному осуждению, а различные действия, которые Индия могла бы предпринять на дипломатическом и экономическом уровне против правительства (но не против благополучия пакистанского народа) были бы оправданы.

В самом деле, наиболее разумный и наиболее разрушительный для правительства Исламабада подход — как раз ещё глубже вбить клин между народом и правительством Пакистана, которое и так крайне непопулярно. Вместо этого, незаконно приостанавливая действие «Договора о водах Инда» и призывая всех находящихся в стране граждан Пакистана (за исключением немусульман с долгосрочными визами) немедленно её покинуть, нынешнее правительство сторонников хиндутвы следует по пути одобрения экономических лишений, с которыми столкнётся весь народ Пакистана, а также принципа «коллективной вины» всего мусульманского населения этой страны. Во-первых, это только поспособствует усилению антииндийского ура-патриотизма в Пакистане и усилит общественную поддержку находящегося у власти военного истеблишмента, который стремится заглушить все прогрессивные и диссидентские голоса внутри страны, тем самым препятствуя развитию демократических свобод, желанных для подавляющего большинства граждан. Во-вторых, эти два шага Нью-Дели направлены также на разжигание фанатичного националистического безумия внутри страны (той же цели служат общенациональные гражданские военные учения), которое может принести пользу Индийской народной партии (BJP, Bharatiya Janata Party) как на предстоящих выборах в Бихаре, так и в целом. Применив свою армию для осуществления этих трансграничных нападений, Нью-Дели совершил незаконные с точки зрения международного права «акты агрессии». Это произошло во второй раз после удара по Балакоту. Это создает прецедент, и подобное будет происходить снова и снова, только на всё более высоком военном уровне, если подобные террористические акты будут организовываться вооружёнными группировками (то есть негосударственными субъектами), что, как бы мы ни надеялись на обратное, представляется в высшей степени вероятным.

Кроме того, с 1945 года, зари ядерного века, только в Южной Азии две ядерные державы нападали друг на друга, используя обычное вооружение и создавая пугающе реальную перспективу эскалации, которая может достичь уровня обмена ядерными ударами. В Индии немало людей — а также крайне воинственных и громогласных этнонациональных и правых СМИ, — которые жаждут крови после ужасного теракта в Пахалгаме. Это создает условия, в которых гораздо отчётливее звучат призывы к войне: как внешней — с Пакистаном, так и внутренней — против воображаемого внутреннего врага, а именно мусульман в целом и кашмирцев в частности. В результате теракта в Пахалгаме почти все политические силы сплотились вокруг Индийской народной партии. Ведущие члены Конгресса, что неудивительно, призывают к военным действиям. К сожалению, заявления, сделанные после начала операции «Синдур» как Коммунистической партией Индии (КПИ), так и (марксистской) Коммунистической партией Индии (КПИ(М)), не содержали осуждения подобных военных действий. Сходная ситуация возникла в 2019 году, когда Индия повысила ставки и нанесла удары по целям на территории суверенного Пакистана. Нам повезло, что ситуация тогда не вышла из-под контроля. Но сейчас нет никаких гарантий, что в результате действий Пакистана мы окажемся в ситуации, когда обе страны смогут заявить о своей победе, а затем оставить всё без изменений. Если этого не произойдёт и если мы двинемся по пути боевых действий, это будет означать лишь дальнейшие потери жизней по обе стороны границы и ужасные страдания для тех, кто меньше всего хочет войны.

Радикальные социалисты выступают против этих вооружённых атак, потому что такие действия не затрагивают сути политического кризиса в Кашмире, обостряемого режимом Моди с 2019 года. Мы осуждаем разжигание исламофобии значительным количеством СМИ и правыми организациями, а также отмечаем, что правительство несёт за это ответственность. Помимо потери невинных жизней (в обеих странах осуществляется государственный террор) такие обмены ударами усиливают религиозную и политическую ненависть как в Индии, так и в Пакистане. Мы надеемся, что простые рабочие и люди обеих стран выступят за мир и политическое урегулирование конфликта в Кашмире вместо того, чтобы искать военные решения.

Перевод: Ютта. Ш.

Оригинал: tni.org/en/article/radical-socialist-statement-on-operation-sindoor